Им рукоплещет The Black Eyed Peas: Как юные русские вокалисты берут штурмом Британию, Швейцарию и даже Китай

Иногда творческие командировки наших артистов заканчиваются довольно успешно

В России выходит масса вокальных шоу — «Голос», «Ты — супер!», «Синяя птица», «Маска» и другие. Однако мало кто их артистов осмеливается искать счастья на западе: ну кому мы там нужны? Ни у одного русского популярного певца ни разу не вышло построить успешную карьеру за рубежом. Однако разовые прорывы все же фиксируются. KP.RU вспомнил молодых и дерзких вокалистов, которые удачно заявили о себе за пределами России. Гордимся!

Данил Первушин — в Швейцарии

Вот буквально совсем недавно московский школьник Данила Первушин выиграл проект Swiss Voice Tour в Швейцарии. Правда, для этого пришлось сменить имя на Daniel, написать, что живет в Женеве, но все же победа есть победа. Артист с детства занимается музыкой, рос в семье музыкантов, пробовался в шоу «Голос» в России, но не прошел дальше слепых прослушиваний (хотя в эфире его выступления не было). А когда отправился к брату, который живет в Швейцарии, заметил объявления об отборе в местный телепроект — пришел туда и стал участником. Шоу проводится по довольно странным правилам: отбор, потом финал на городском уровне, потом полуфинал и финал проекта.

Зрители не принимали никакого участия в голосовании, поэтому русский певец победил. В качестве приза Дане дали возможность записать трек в знаменитой английской музыкальной студии Abbey Road.

Ярослав Якубчук — в Британии

В 2018 году 11-летний Ярослав из Москвы ворвался в финал официального британского «Голоса». Он исполнял оперные арии, уверенно проходя этап за этапом и радуя публику уникальным вокалом в четыре октавы. Родился артист в столице России, но вырос в Лондоне, где живет его семья. При этом наставникам шоу — солисту The Black Eyed Peas американскому рэперу Will.i.am и британским поп-исполнителям Пикси Лотт и Дэнни Джонсу — парень смело сказал, что из Москвы.

С шести лет он пел в хоре одного из лондонских храмов — его коллектив даже записывал знаменитый ирландский певец Крис де Бург для одного из альбомов, а еще играл на пианино и фанател от Паваротти. Затем Ярослав учился у одного из преподавателей из Гнесинки и пробовался в российский «Голос.Дети». Не повезло. Никто не повернулся. Испытывать удачу в родной стране еще раз вокалист не решился. Зато в Британии сверкнул, дойдя до финала, который проиграл Дэнилу Дэвису (победитель получил 30 тысяч фунтов (2,2 миллиона рублей).

В Лондоне Якубчук ведет типичный для подростка образ жизни: играет с гаджетами, пробует монтировать мультфильмы, занимается плаванием и футболом.

Гордей Колесов — в Китае

В шесть с половиной лет этот очаровательный мальчик покорил сердца миллионов китайцев после первого же выступления на центральном телевидении страны в шоу талантов. Жюри поразили успехи Гордея и, живший в Гуанчжоу с родителями мальчик, прошел в финал и выиграл на радость публике. О победителе написала самая влиятельная газета страны «Женьминь жибао», а главное информагенство Китая «Синьхуа» сделало о нем репортаж. Он знает диалект города Гуанчжоу, выучил наизусть 555 китайских идиом, владеет непростым искусством каллиграфии. Чудо-ребенок говорит и пишет на пяти языках, он кандидат в мастера спорта по шахматам, отлично поет и играет на гитаре.

Родился Колесов в Москве, но затем с семьей переехал в Китай, где работал его отец, бизнесмен Евгений Колесов (вел на Первом канале шоу «Открытие Китая»). В Поднебесной Гордей называл себя Е Вэйго, но когда вернулся с родителями в Россию, снова стал Гордеем, выиграл несколько престижных конкурсов чтецов стихов и стал профессионально заниматься шахматами. В 2017 году на чемпионате мира по шахматам вошел в топ-10, а в 2021 году Колесов выиграл первенство Москвы по шахматам среди юношей до 15 лет. Таким образом подросток стал уже трехкратным чемпионом Москвы.