По числу уехавших из страны миллионеров Россия заняла первое место в мире

Страны, которые привлекают к себе богатых людей, как правило, экономически и политически устойчивы, безопасны, привлекательны Фото: EAST NEWS

Если бы закон сохранения энергии придумали не физики, а экономисты, звучал бы он примерно так: деньги никуда не деваются - они просто переходят из одного места в другое. В то место, где этим деньгам комфортнее храниться и размножаться. Где их не сожрет инфляция или очередной кризис, не отнимет государство; где их можно выгодно вложить и сделать из них еще больше денег. Потому и снимаются богачи с насиженных мест и улетают со своими капиталами туда, где ему (капиталу) будет лучше.

Карту тех мест, откуда и куда в нынешнем году бегут состоятельные люди, составили аналитики международных компаний Henley & Partners и New World Wealth. И выяснилось, что чаще всего долларовые миллионеры едут… Нет, не в Америку и даже не в Швейцарию. Главные магниты для богачей сегодня - это Австралия, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. По данным экспертов, до конца нынешнего года в эти три страны иммигрирует больше 10 тысяч долларовых миллионеров. А рецепт «приманки» прост:

- Страны, которые привлекают к себе богатых людей, как правило, экономически и политически устойчивы, безопасны, привлекательны для ведения бизнеса и с точки зрения налоговой нагрузки, - говорит руководитель отдела исследований New World Wealth Эндрю Амойлс.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На обратной стороне, причем с огромным отрывом, расположились Индия, Китай и Россия - чемпион мира 2022 года по избавлению от состоятельных людей. Чтобы понять причины бегства, берем вышестоящий комментарий мистера Эндрю Амойлса и переписываем его слова с точностью до наоборот.

«Бегут хапуги, туда им и дорога!» - счастливо проворчит кто-то из читателей. И это отчасти правда. Но если бы бежали только хапуги. Многие успешные предприниматели и хотели бы работать в России, но в нынешнем году делать это все сложнее: рвутся международные связи, все сильнее санкции, все глубже вмешательство государства в бизнес. Для сравнения: в доковидном 2019 году «отток» долларовых миллионеров из России был в три раза меньше. Поэтому, как ни крути, количество убегающих и приезжающих богачей - это важный индикатор здоровья экономики.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Летят перелетные деньги

ТОП-5 стран по «притоку» богачей в 2022 году...

Объединенные Арабские Эмираты + 4 000

Австралия + 3 500

Сингапур + 2 800

Израиль + 2 500

Швейцария + 2 200

...и по «оттоку»

Россия - 15 000

Китай - 10 000

Индия - 8 000

Гонконг - 3 000

Украина - 2800

*По данным Henley & Partners и New World Wealth