«Ходила, согнувшись от сильной боли»: Ставшая мамой в 45 лет Ольга Орлова рассказала о проблемах после родов

Ольга Орлова. Фото: соцсети.

Спустя месяц после рождения дочки Ольга Орлова похвасталась стройной фигурой в купальнике. Поклонники уверены: раз певица так быстро восстановилась, значит, роды она перенесла легко. Однако это оказалось совсем не так. В соцсетях экс-«Блестящая» продолжает делиться со своими подписчиками воспоминаниями о беременности. Телеведущая призналась, что время, проведенное в роддоме, запомнится ей надолго. Почти неделю после родов артистка мучилась от сильных болей.

Вопреки наветам хейтеров, подозревавших певицу в использовании суррогатного материнства, Ольга выносила малышку Анечку сама. Девочка появилась на свет путем кесарева сечения. Орлова рассказала, что мучительно восстанавливалась после операции.

«Сутки лежала с катетером. На второй день вставать заставляют врачи, поэтому в туалет приходилось идти, согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная. Через две недели стало полегче», - рассказала Ольга.

Это уже не первый раз, когда ведущая «Дома-2» жалуется на проблемы со здоровьем. Две недели назад Орлова рассказала, что ее беспокоят ребра.

«Они разошлись во время беременности и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого. Это, к сожалению, редко, но бывает», - сообщила певица.

Спустя месяц после рождения дочки Ольга похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото: соцсети.

После родов Ольга не стала долго засиживаться в декрете и уже вернулась на съемки проекта «Дом-2», где ее рабочий график расписан на несколько месяцев вперед. Телеведущая лишь взяла короткий отпуск, чтобы слетать в Сочи и отметить на черноморском побережье 40-летие своей коллеги Ксении Бородиной. Орлова уехала вместе с мужем, а дочку супруги оставили на няню.

«Вот и появляется новый повод для осуждений», - констатировала Орлова, получив шквал критики в соцсетях. - Вы не представляете, сколько "яжматьвсеяруси" написали про то, что я бросила ребенка и уехала кутить».

У артистки уже есть 21-летний сын Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым. В сентябре 2021 года Ольга снова вышла замуж. Артистка упоминала, что познакомилась с будущим супругом в ресторане. Валерий старше ее на 10 лет. Бывшая участница «Блестящих» рассказывала, что за два с лишним года их отношений она беременела несколько раз, но выносить ребенка не получалось. Пока, наконец, очередная попытка не увенчалась успехом.