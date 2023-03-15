«Очень хочу обратно»: Прилетевшая из Дубая дочь Заворотнюк пожалела о возвращении в Россию

Последние месяцы Анна Заворотнюк живет в Дубае. Фото: соцсети.

Несколько дней назад дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в Россию. Последние месяцы Анна провела с мужем в Дубае. В Москву она приехала, чтобы навестить свою семью и тяжелобольную маму. В соцсетях 26-летняя Анна призналась, что уже жалеет о возвращении в Россию и мечтает вернуться обратно в Эмираты. Девушка говорит, что ей совсем не нравится жить в родной стране.

Наследница звезды «Моей прекрасной няни» пожаловалась, что отвыкла от русской зимы и московского климата. Девушка сильно мерзнет и ждет - не дождется, когда сможет попасть под дубайское солнце. В Москве ее раздражают снег, слякоть и грязь под ногами. Поэтому она хочет как можно скорее вернуться в Дубай, который она называет «своим городом».

Анна говорит, что с удовольствием отказалась бы от визитов в Россию, здесь ее держит только связь с близкими. Если бы у нее была такая возможность, то в родную страну она приезжала бы только летом.

«Если бы не семья, приезжала бы сюда только летом», - честно заявила Заворотнюк.

Анна называет себя "человеком мира". Фото: соцсети.

В Дубай Анна переехала в прошлом году. Ее избраннику предложили работу в Эмиратах, и она отправилась туда вместе с ним. Анна уже шесть лет состоит в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывает. Его род занятий Заворотнюк тоже не называет. Девушка как-то упомянула, что ее молодой человек не любит публичности и поэтому не хочет светиться в соцсетях.

Спутник жизни Анны тоже родом из Москвы. Они познакомились в США во время учебы в Нью-Йорке. Дочь актрисы изучала менеджмент в местном университете, но прервала занятия, когда узнала о диагнозе Анастасии Заворотнюк.

Два года назад девушка призналась, что отложила свадьбу из-за тяжелой болезни мамы. Но с недавних пор Анна начала называть своего возлюбленного мужем. При этом неизвестно, расписались молодые люди, или предпочитают жить в гражданском браке. Подписчики Заворотнюк не исключают, что она могла сыграть тайную свадьбу.