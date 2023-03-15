Доходы в бюджет от молочной отрасли увеличились на треть

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Результат, как говорится, налицо. Налоговые поступления и сборы в бюджеты всех уровней составили 29,8 млрд рублей, что на треть (32,4%) больше, чем годом ранее, когда в бюджеты поступило 22,5 млрд рублей. Об этих цифрах говорится в докладе Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ к круглому столу в Совете Федерации «Меры поддержки молочной отрасли: компенсации затрат и снижение себестоимости при введении маркировки продукции».

- В 2022 году (первого полного периода применения маркировки) налоговые поступления и сборы от сферы производства молочной продукции увеличились на 32,4%. Это максимальный показатель за последние 4 года, - пишут авторы документа. – Одним из основных факторов роста стала обязательная маркировка молочной продукции «Честный знак».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 43,3% выросли поступления в виде налога на прибыль организаций - с 11,1 млрд рублей в 2021 году до 15,9 млрд рублей в 2022 году.

А в виде НДФЛ - на 14,4% - с 12,1 млрд рублей в 2021 году до 13,9 млрд рублей.

«Рост выручки и прибыли легальных производителей приводит к увеличению поступлений по налогу на прибыль, а также созданию новых рабочих мест в легальном секторе и, как следствие, дополнительным поступлениям по налогу на доходы физических лиц», - сообщается в докладе.

При этом введение маркировки, согласно исследованию НИФИ Минфина России, не сказалось на стоимости молочной продукции.

«Введение обязательной маркировки молочной продукции не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по отрасли. Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%», - отмечается в документе.