Хочешь ездить дешевле - полюби ходить пешком: как сэкономить на такси в крупном городе

Такси в Санкт-Петербурге полноценная часть общественного транспорта. Во многом благодаря количеству машин и относительной доступности поездок. Фото: Shutterstock

Еще лет 10–15 назад стоимость поездки на такси чаще всего определялась в прямом диалоге с водителем:

— Сколько до Думской?

— А сколько дашь?

Коммуникабельным пассажирам было несложно выторговать скидку, а уверенным в себе рулевым, наоборот, «выбить» прибавку. Сейчас же расценками рулят умные алгоритмы. Стоимость поездки по одному и тому же маршруту иногда может отличаться. И порождает популярные в народе мифы о секретах ценообразования — вроде того, что вызывать такси лучше с простенького смартфона: «пожалеют» и снизят цену.

Так это или не так и какие способы снизить расходы на комфортное перемещение по Петербургу реально работают? Собрали и разобрали все самые полезные лайфхаки.

1. Полюбить ходьбу

Конечно, удобно, когда машина забирает прямо от парадной: даже ботинки испачкать не успеваешь. Но если цель — сэкономить, можно попробовать немного пройтись. И тем самым снизить стоимость поездки.

Речь не о том, чтобы прошагать половину намеченного маршрута — дело буквально в нескольких метрах. Сейчас агрегаторы используют динамическое ценообразование. Это значит, что на стоимость поездки влияют с десяток факторов, в том числе время поездки и длина маршрута.

Может быть, вы как пешеход не догадываетесь, а таксисту, дабы заехать в ваш двор, нужно проехать два перекрестка, развернуться, а затем отстоять в традиционной для вашего района пробке. А вот если вы готовы выйти из двора и повернуть за угол — водителю не придется кружить, а для вас цена будет меньше.

Тот же трюк работает в районах повышенного спроса. Когда много людей одновременно хотят уехать из одного и того же места (например, с вокзала, куда только что прибыл «Сапсан»), включается повышенный спрос, чтобы привлечь водителей в этот перегруженный район и забрать пассажиров. Может быть такое, что зона повышенного спроса кончается аккурат на соседней улице. Прошел 100 метров — и будет дешевле.

Условно дорогие поездки в аэропорт и из него обусловлены не желанием водителей набить карман, а высоким спросом со стороны пассажиров в таких локациях. Фото: Shutterstock

Как просчитать это заранее? Проще всего поэкспериментировать: вызывая такси через приложение, задаем конечный адрес. А затем передвигаем по карте начальную точку и следим, как меняется цена. В ситуации с выездом из дома это тоже работает.

Есть и другой способ. Современные приложения иногда сами подсказывают точку, с которой поездка будет дешевле. Например, такое есть в Яндекс Go. Причем работает это в случае как с местом посадки, так и с местом высадки пассажира — там ведь тоже могут оказаться «неудобные» перекрестки и развороты.

2. Иметь в виду часы пик

Базовую стоимость поездки система рассчитывает на основе установленного тарифа и стоимости 1 км и 1 минуты поездки. Но на итоговую стоимость влияют и другие факторы: спрос на такси в конкретном районе в конкретное время, количество свободных машин на линии и загруженность дорог. Алгоритмы динамического ценообразования совершают несколько тысяч операций в секунду, чтобы вычислить оптимальную стоимость поездки с учетом всех факторов.

Пассажирам поспеть за машинными расчетами не под силу. Но можно подключить простую человеческую логику. Например, предположить, что в районе шести вечера в будни выехать из центра или с Петроградки захотят многие. Желающим лучше успеть стартовать раньше часа пик или отправиться домой на метро.

Агрегаторы не скрывают от пользователей информацию о повышенном спросе. Для этого в приложения добавляют разные значки и иконки. Например, изображение молнии рядом с ценой.

3. Полюбить компанию

Гуртом и на Дыбенко ехать дешевле: «коллегам» по маршруту выгоднее вызывать такси на двух-трех человек сразу. Попутчиков можно найти хотя бы в родном коллективе — поспрашивать самому или завести чат для обсуждения, кто в какую сторону поедет вечером. В некоторых районных группах в соцсетях соседи давно уже списываются и организуют подобные совместные поездки. Например, договариваются две семьи, которые возят детей в садик и школу в одну сторону.

Понятно, что не всегда это удобно, и не каждый раз удастся с ходу найти попутчика. Однако агрегаторы и сами работают в этом направлении. Так, в конце прошлого года у Яндекс Go появился тариф «Вместе». Водитель довезет вас и человека, с которым вам по пути, одним рейсом. Для каждого из «компаньонов» поездка становится дешевле на 5–40 процентов, а время в пути увеличивается незначительно — минут на 10. Водитель при этом тоже внакладе не остается, потому что примерно за то же время выполняет два заказа.

4. Подключить критическое мышление

Стереотип, почему-то особенно популярный в Санкт-Петербурге, гласит: «Никогда не признавайся приложению такси, что едешь в конкретный бар на Рубинштейна!» Якобы, если человек укажет «сухой» адрес, а не название увеселительного заведения, система не догадается, что у него есть лишние денежки (на пяток «Боярских», и это только для начала), и не поднимет цену на такси.

Один из мифов вокруг формирования цены поездки связан с указанием пункта назначения. Не выгоднее ли писать адрес? Фото: Shutterstock

Ради интереса можно даже протестировать этот лайфхак. И мы тоже попробовали — как раз с одним из баров на Думской. В пятницу вечером с коллегой вводили в приложении: один — адрес, второй — название бара. Цена реально отличалась, на 10 рублей в пользу «адреса». Казалось бы, теория доказана? Но, попробовав еще три раза, убедились — стабильной закономерности нет. Цены либо были равны, либо отличались незначительно — причем в пользу как названия бара, так и «голого» адреса.

Объяснение тут простое и вновь вытекает из логики алгоритма, который совершает несколько тысяч операций в секунду. Думская вечером в принципе очень популярная у пассажиров Петербурга улица. Пока вы экспериментируете и вбиваете маршрут, ситуация (количество машин, пассажиров, пробок) меняется ежесекундно, поэтому и цена постоянно скачет.

По той же причине ошибочно считать, что владельцам дорогих телефонов поездки обходятся дороже. Или что новичкам в приложении такси показывают более низкие цены, чем бывалым пользователям. В реальности же бессердечный алгоритм смотрит только на дорожную ситуацию, а новый вы клиент или чрезмерно богатый, ему неважно.

5. Продумывать свой маршрут

Такси — не обязательно транспорт от «двери до двери». Оно может быть лишь частью маршрута. Представим, что вы живете в Шушарах, а попасть вам нужно на Петроградку. Может быть, такси добросит вас только до входа в метро, а дальше подземка домчит и дешевле, и быстрее — в обход пробок в центре?

6. Не спешить

Ну с этим в Петербурге никогда проблем не было. Так что и лайфхак может пригодиться многим. Мы уже говорили, что на повышенный коэффициент сильно влияет текущий спрос. Понятно, что в будни с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 — на дорогах час пик. Но это не аксиома: загруженность может меняться в зависимости от дня недели, накануне праздников и даже зависеть от конкретного направления поездки. Например, в промзоне Невского района на юго-востоке большое число промышленных предприятий, которые могут начинать работу раньше офисных. Но если вы не спешите на завод «по звонку» — попробуйте сдвинуть свои поездки ближе к концу традиционных авралов на улицах.

Или хотя бы согласитесь подождать машину дольше привычных пары минут — это тоже позволяет сохранить деньги, даже когда таксисты захлебываются от количества заказов. Например, в приложении Яндекс Go есть специальная опция, которая так и называется: «Немного подождать». Соглашаясь на нее, вы даете время машинам добраться в ваш район и получаете сниженную цену за терпение.