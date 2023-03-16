В Совфеде предложили «создавать условия для возвращения» уехавших из России

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян. Всех этих бежавших от частичной мобилизации граждан сегодня принято называть релоктантами.

«Стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул. Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных - что все, кто уехал, начинают относиться как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы», - подчеркнул сенатор.

Для сотрудников пограничного ФСБ России релоктанты это прежде всего граждане, которые в период объявления частичной мобилизации скрылись от повесток за границей. Это подтверждается не только соответствующими штампами в заграничном паспорте, но данными о въезде и выезде гражданина на пограничном пункте. Понятно, что эти данные впоследствии будут учитываться при приеме на государственную службу и различные службы и ведомства.

Ведь им понятно, что райская жизнь за границей на родительские деньги не может длиться вечно. Они тоже имеют свойство заканчиваться, а вот боевые действия на Донбассе могут продолжаться.

Как известно, после известных событий в Тбилиси «релоктанты» побежали домой. Погранпереход в Верхний Ларс снова стал многолюден. Но пока не так, как девять месяцев назад. Тогда в Грузию из России переехали 112 тысяч молодых граждан России, в основном мужского пола.

В Армении называют цифру в 108−110 тысяч таких российских граждан, в Казахстан более 200 тысяч.

Но даже из Казахстана за последние месяцы, по данным местной полиции вернулись в Россию порядка 147 тысяч релокантов. Выходит, что осталось там порядка 50 тысяч «особо осторожных».

А может и не только осторожных. Ранее в ФСБ России заявляли, что данный контингент релоктантов вернувшийся из-за границы будут тщательно проверять на взаимодействие с западными спецслужбами.

Тут важно понимать, что иностранные спецслужбы не вербуют кого попало. В первую очередь их интересуют молодые люди, что работают на государственные предприятия, имеют перспективы туда устроиться, чьи родители или родственники занимают ответственные должности.

Завербовать такого гражданина довольно легко вопреки его воле. Используются провокации с наркотиками, проститутки, деньги, любые средства, чтобы дискредитировать иностранца перед местными законами. Потом просто дают сделать выбор: либо работаешь в интересах чужой страны, либо отправляешься в тюрьму.

Кстати, для таких граждан в уголовной статье «Государственная измена» предусмотрен важный пункт: «лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности (от 12 до 20 лет колонии), если оно добровольно и своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам Родины».

В России мнения на счет «релоктантов» разные.

«Не принципиальная потеря для России. Даже если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», - заявил режиссер Карен Шахназаров.

А вот актер Антон Шагин таких людей осуждает: «Окончательно маски сброшены. И меня это радует. Я считаю, что это иудово племя. Это люди с сердцем изначально предательским».

Но есть и довольно консолидированное мнение, что граждан выезжавших за пределы страны во время частичной мобилизации стоит ограничить в приеме на работу в силовые структуры и ведомства, органы законодательной и исполнительной власти.

Однако Госдума и депутаты едины во мнении, что граждане имеют полное право на возвращение на Родину. И для этого необходимо создавать соответствующие условия. Тем более, что большинство "релокантов" резко изменили свои взгляды на ситуацию и происходящие в мире события.