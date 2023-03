"Инопланетный корабль-матка прямо сейчас изучает Землю": Раскрыты засекреченные данные Пентагона о пришельцах

Так мог бы выглядеть корабль внеземной цивилизации, выпустивший зонды.

«Существует вероятность того, что внеземные корабли-матки и зонды меньшего размера могут посещать планеты Солнечной системы», - отметил Шон Киркпатрик – главный уфолог Пентагона, как его называют. Он директор AARO - Управления по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office), недавно созданного при американском военном ведомстве.

Под аномалиями надо понимать НЛО – в первую очередь те, которые вот уже несколько лет «бесчинствуют» в небе США рядом с авианосцами, истребителями и прочими военными объектами.

Чуть раньше в подобном «уфологическом» духе высказался генерал Глен ВанХерк (General Glen VanHerck), глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command – NORAD). Заявил, что в Пентагоне не отказываются от версии о том, что НЛО или UAP, по нынешней терминологии, созданы инопланетянами.

Изображение одного из НЛО на экране инфракрасного радара. Объект может быть инопланетным зондом – одним из сотен, отправленных исследовать Землю и околоземное пространство.

С недавних пор и военные, и ученые, привлеченные к «всеобъемлющему изучению», используют вместо привычной и традиционной формулировки Unidentified Flying Objects (Неопознанные Летающие Объекты) или сокращенно НЛО (UFO) более современную и, видимо, более солидную – Неопознанные Воздушные Явления (Unidentified Aerial Phenomena) или сокращено UAP.

Свежее откровение содержится в обширном докладе, который Киркпатрик подготовил совместно с Абрахамом Лёбом (Professor Abraham Loeb), который работает в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics), возглавляет кафедру астрономии в Гарвардском университете (chairman of Harvard University’s astronomy department) и состоит членом президентского совета по науке и технологиям США.

Зонды рассылает материнский корабль.

Киркпатрик тоже «не лыком щит»: до назначения в AARO занимал должность главного научного сотрудника в Центре ракетной и космической разведки Управления военной разведки (chief scientist at the Defense Intelligence Agency’s Missile and Space Intelligence Center).

Очевидно, что «главный уфолог Пентагона» воодушевился идеями Лёба, который стал известен на весь мир, отстаивая версию о том, что Солнечную систему пересекает инопланетный корабль - Оумуамуа или «Посланник, прибывший первым издалека» в дословном переводе с гавайского. Так, в итоге, назвали таинственную сигару длиной порядка 400 метров, которую в октябре 2017 года заметили астрономы из Гавайского университета. Траектория «сигары» тянулась к другим мирам – то ли к созвездию Девы, то ли Единорога, то ли Кита. Летела она с огромной скорость – примерно в 100 тысяч километров в час. Была аномально яркой – блестела словно металлическая, имела поверхность сложной формы, а главное, периодически ускорялась - так, если бы ею кто-то управлял. Лёб даже книгу написал, суммировав все странности Оумуамуа. «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Межзвездное: первое свидетельство разумной жизни вне Земли).

В докладе Лёб и Киркпатрик пошли еще дальше, доказывая, что Оумуамуа, возможно, был кораблем-маткой, который выпустил несколько десятков, а то и сотен зондов, предназначенных для исследования Земли и околоземного пространства.

«Тактика принципиально не отличается о той, которую использует NASA в своих миссиях», - написали авторы.

Те таинственные объекты, которые видели на инфракрасных радарах пилоты морской авиации США, вполне могут быть автоматическими зондами.

Еще один кандидат в корабли-матки.

Нынешние телескопы инопланетный «десант» не засекли, потому что зонды небольшие и отражают мало солнечного света. Но один из них, похоже, все-таки попался – все тому же Лёбу и, как потом выяснилось, военным, которые обнаружили объект, но засекретили информацию, касавшуюся его пролета.

По наблюдениям Лёба и его коллеги Амира Сиража (Amir Siraj), 8 января 2014 года некое тело размером около метра и весом примерно полтонны вошло в атмосферу Земли и в тот же день упало в Тихий океан недалеко от Папуа-Новой Гвинеи.

Объект двигался в два раза быстрее Оумуамуа – со скоростью 216 000 километров в час. Для метеоритов и астероидов, циркулирующих по Солнечной системе, такая скорость не характерна.

Свои доводы ученые изложили в статье, которую направили в журнал The Astrophysical Journal Letters. Но публикация не состоялась. Вмешалось Космическое командование США (United States Space Command - USSC), якобы из-за того, что Лёб и Сираж использовали данные со спутника-шпиона Министерства обороны и со станций слежения. С их помощью военные контролируют перемещения баллистических ракет и распознают ядерные взрывы. Обнародование данных раскрыло бы возможности системы.

Но вдруг в начале апреля 2022 года генерал-лейтенант Джон Шо (Lt. Gen. John E. Shaw), заместитель командующего USSC направил в NASA, специальный меморандум, в котором признал, что ученые в свое время правильно определили скорость объекта. И что она – столь высокая - вместе с гиперболический траекторией объекта неоспоримо свидетельствуют о том, что тот не местный, а межзвездный.

Известно место падения объекта, который Лёб, а теперь уже и Киркпатрик и, кто знает, может быть, и всё AARO считают автоматическим инопланетным зондом. Осталось его найти. Ученые определили участок, куда отправят экспедицию: размер 10 на 10 километров – не столь уж большой, чтобы не рассчитывать на успех. К тому же объект должен быть магнитным. Что облегчит задачу.

Искать будут в рамках научно-исследовательского проекта «Галилей» (Galileo Project). Сама экспедиция уже полностью профинансирована.

Одновременно предполагается найти другие зонды – те, которые все еще в космосе и пока прячутся среди многочисленных NEO - околоземных объектов. Есть планы высмотреть их с помощью обсерватории Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatorу), оснащенной широкоугольным телескопом-рефлектором, который с 2023 года начнет фотографировать небо с высокой горы Серро-Пачон в Чили.

Кстати, не исключено, что материнским кораблем может оказаться еще один объект, находящийся сейчас в Солнечной системе – астероид 2011 AG5, который в начале февраля 2023 года пролетал мимо Земли. Несколько изображений, полученных с помощью 70-метровой антенны радарной системы Goldstone Solar System Radar в Южной Калифорнии, свидетельствовали: объект сигарообразный, как почти Оумуамуа, но длиннее – около 600 метров. И траекторию тоже менял.

Подробности в нашем материале.

Странные значки на обломке, найденном в кратере в Подмосковье.

КСТАТИ

Лёбу и Киркпатрику и не снилось

В 1995 году авиационный инженер, проработавший много лет в КБ «Вымпел», кандидат технических наук Сергей Сухинов обнаружил в Подмосковье древний метеоритный кратер – эдакий овал размером километр на полтора. В кратере нашел некий осколок, с замысловатыми вкраплениями, напоминающими микросхемы. Это обломок инопланетного зонда как он считает. Доводы инженера в нашем материале.

