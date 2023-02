В Солнечной системе, возможно, обнаружен второй инопланетный корабль

Так в представлении художников могут выглядеть космические корабли, находящиеся сейчас в Солнечной системе

- Похож, очень похож, - так отреагировали астрономы, приглядевшись к астероиду 2011 AG5, снимки которого они недавно сделали.

Астероид запечатлели с расстояния почти в 2 миллиона километров – в начале февраля 2023 года он пролетал мимо Земли. Несколько изображений удалось получить с помощью 70-метровой антенны радарной системы Goldstone Solar System Radar в Южной Калифорнии.

Эксперты NASA в первую очередь обратили внимание на вытянутую форму этого 2011 AG5 – совершенно не свойственную астероидам. Сам сигарообразный, длина (около 600 метров) в пять раз больше диаметра. Это и дало основание сравнить его с той гигантской «сигарой», которая влетела в Солнечную систему в октябре 2017 года. Оумуамуа или «Посланник, прибывший первым издалека» в дословном переводе с гавайского – так, в итоге, её назвали. Траектория объекта тянулась к другим мирам – то ли к созвездию Девы, то ли Единорога, то ли Кита.

Радарные изображения объекта 2011 AG5, пролетевшего рядом с Землей в феврале 2023 года: вытянут, как Оумуамуа

«Пришелец» настолько изумил своими странностями, что некоторые вполне серьезные ученые, суммировав их, усмотрели в Оумуамуа признаки разумного вмешательства. «Астероид» был аномально ярким – блестел словно металлический, имел поверхность сложной формы, а главное, периодически ускорялся - так, если бы им кто-то управлял.

Профессор Абрахам (Ави) Лёб (Professor Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics), член президентского совета по науке и технологиям США и «предводитель» энтузиастов, отстаивающих версию о том, что Оумуамуа снарядила какая-то инопланетная цивилизация, даже книгу написал, опираясь на их доводы: «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Межзвездное: первое свидетельство разумной жизни вне Земли).

И вот теперь 2011 AG5. То, что астероид межзвездный утверждать нельзя – он вращается вокруг Солнца, делая один оборот за 621 день. Но и не факт, что объект местный. Откуда и когда он стартовал, давно ли прибыл, неизвестно – обнаружен его лишь в январе 2011. Причислен к астероидам.

Астрономы прикинули орбиту гостя и сильно напугались – из имевшихся на тот момент данных следовало, что в 2040 году во время очередного сближения он может и не пролететь мимо. Шансы врезаться в Землю 1 к 625 - то есть, катаклизм весьма вероятен. Надежд, что пронесет, мало.

Изображение Оумуамуа астрономы так и не получили, но считают, что объект напоминал огромную сигару

В 2012 году орбиту перепроверили и, оказалось, что опасения были напрасыми – столкновение исключено.

Как теперь уверяют специалисты NASA, в 2040 году 2011 AG5 пролетит мимо на расстоянии 1,1 миллиона километров. Как понимать «уточнение», не до конца ясно – то ли математики ошибались, то объект изменил траекторию, намеренно сведя к минимуму риск столкновения. Что сегодня наверняка добавит оптимизма энтузиастам, верящим в инопланетян: объект и вытянутый, и маневрирует. Вроде бы.

Гипотеза единомышленников Лёба: Оумуамуа и 2011 AG5 – разведывательные инопланетные зонды. Скорее всего автоматические. Один – сквозной =- Оумуамуа. Мы ему попались просто по дороге. Другой зонд - 2011 AG5 - был уже намеренно направлен именно в Солнечную систему. Добрался и вышел на орбиту вокруг Солнца – так, чтобы «видеть» наиболее привлекательные с точки зрения возможности жизни планеты. А орбита 2011 AG5 как раз такова, что в поле его зрения регулярно попадают Венера, Земля и Марс, находящиеся в так называемой обитаемой зоне. Мы, к примеру, ищем именно такие у далеких и близких звезд. Пока, правда, с помощью телескоов.

Кстати, в NASA не отвергают идею проверить насколько Оумуамуа рукотворный. Согласно имеющемуся проекту Лира (Project Lyra), предполагается пуститься в погоню. Объект, который сейчас приближается к Плутону, вроде бы и в самом деле можно догнать. Благодаря Юпитеру. То есть, за счет так называемого гравитационного маневра (Jupiter Oberth maneuver).

Планета-гигант словно бы из пращи «выстрелит» преследователем, который включит еще и свои двигатели на полную мощность. Надо лишь выбрать подходящий момент, чтобы как следует разогнаться, сэкономив при этом топливо. Скорости порядка 150 тысяч километров в час вполне хватит.

С орбиты, по которой движется 2011 AG5, хорошо видны Венера, Земля и Марс

Благоприятное окно для старта откроется в 2028 году. Через 26 лет земной аппарат догонит Оумуамуа. Сфотографирует его и отправит нам карточки. Уже со скоростью света. То есть, быстро. Таким образом, если в NASA поддержат проект энтузиастов то, тайна «первого инопланетного зонда», которая всё еще не даёт покоя ученым, будет раскрыта в 2056 году.

Тайну «второго инопланетного зонда» - 2011 AG5 - можно раскрыть еще быстрее. Ведь он, похоже, пока не собирается покидать Солнечную систему, да и рядом с Землей регулярно появляется. Разумно было бы отправить к «астероиду» миссию. Не фантастика чай.

Один из Неопознанных Воздушных Феноменов, сфотографированных американскими военными

А В ЭТО ВРЕМЯ

Время Первых, Вторых и Третьих

Оумуамуа – первый инопланетный зонд, обнаруженный человечеством (ну, будем так считать) – не первый, посланный внеземной цивилизацией. А как минимум, второй. Первым, скорее всего, был тот, который мы считаем вторым - 2011 AG5. Каким образом могло произойти такое недоразумение, недавно разъяснил Грим Смит (Graeme Smith) – профессор отделения астрономии и астрофизики Калифорнийского Университета (Department of Astronomy and Astrophysics at the University of California). Свои доводы он изложил в журнале International Journal of Astrobiology в статье «On the first probe to transit between two interstellar civilizations».

По мнению профессора, цивилизация, которая ищет братьев по разуму, сначала рассылает по Вселенной автоматические зонды-разведчики. Причем новые становятся совершенней старых. А раз так, то вполне может статься, что очередной «посланник» окажется технически более продвинутым, чем предыдущий. И обгонит по дороге тот, который был отправлен раньше.

Видимо, 2011 AG5 - второй зонд, обнаруженный нами – всё же прилетел первым и приступил к планомерным исследованиям в Солнечной системе. Только заметили мы его уже после Оумуамуа, который вылетел раньше, но был менее совершенным и просто промчался мимо.

Возможно, где-то прячется какой-нибудь хитрый третий зонд. Или зонды, которые обогнали два выявленных и прибыли к Земле еще в глубокой древности. Профессор не исключает, что НЛО, которые сопровождают людей на протяжение всей истории, как-то с ними связаны. Равно, как и «Неопознанные Воздушные Феномены» (Unidentified Aerial Phenomena - UAP), в которых никак не могут разобраться американцы.

А кто-то верит, что и сами инопланетяне уже тут – собственными персонами. Что ж, если внимать доводам Смита, то пришельцы оказались на Земле (или на Луне, или где-то еще поблизости) гораздо раньше всех автоматических аппаратов. Наблюдают пока.