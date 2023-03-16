Телеканал «МИР 24» стал шестикратным обладателем премии «Большая цифра»

Руководитель службы продвижения МТРК МИР Сергей Гревцев. Фото: предоставлено пресс-службой премии "Большая цифра"

В этом году «МИР 24» был представлен сразу в четырех номинациях: «развлекательная телепрограмма», «спортивная телепрограмма», «документально-познавательный телеканал» и «новости и бизнес». Престижную награду «МИР 24» завоевал в главной для телеканала области: новости телеканала смотрят более 75 миллионов человек в 25 государствах.

«Эта премия в профессиональном плане для нас вдвойне приятна. Потому что этот год особенный для телерадиокомпании «Мир». 30 лет вещания телеканала «МИР» и 10 лет Первому евразийскому информационному телеканалу «МИР 24», который формирует новые евразийские элиты», – отметил Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин.

«Большая цифра» — это престижная национальная премия в области многоканального цифрового телевидения, которая ежегодно отмечает наградами лучших представителей телеиндустрии.

В этом году награды вручали в 14-й раз. За «Большую цифру» боролось рекордное количество номинантов. На конкурс было подано 139 работ.

Телеканал «МИР 24» стал лауреатом Национальной премии «Большая цифра» уже шестой раз. В 2017, 2018, 2019 годах телеканал «МИР 24» получил приз зрительских симпатий. В 2020 году рубрика «Евразия. Спорт» выиграла в номинации «Программа о спорте и здоровом образе жизни», а в 2022 году телеканал «МИР 24» стал лучшим по мнению зрителей в категории «ТВ и видеоконтент» в номинации «Новости и бизнес».