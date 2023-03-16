Богомолов подарил Собчак кольцо по цене квартиры

Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак в соцсетях похвасталась подарком мужа на 8 марта. Спустя неделю после праздника Константин Богомолов преподнес жене роскошный презент – кольцо с изумрудами и бриллиантами. На своей странице журналистка поделилась видеороликом распаковки подарка: достав кольцо из белой коробки, она тут же надела его на палец.

Как объяснила Ксения, украшение прибыло к ней с опозданием, потому что Константин ненавидит 8 марта и суету, связанную с этим праздником. Поэтому он предпочел сделать любимой подарок в более спокойной обстановке. Ломать голову над тем, что купить жене, ему не пришлось. Ксения сама сообщила ему, что давно положила глаз на это кольцо.

«Сейчас будет один секрет и один лайфхак. Секрет: муж ненавидит 8 марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием “Чей мужик больше букет домой притащит”. Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо от любимого бренда, о котором я так мечтала. Как же я люблю зеленые камни!!! И вот здесь лайфхак - шарики в небо это, конечно, хорошо, но лучше, дорогие девушки, публикуйте конкретные вишлисты», - подписала видеоролик 41-летняя Ксения.

Ксения сообщила мужу, что давно положила глаз на это кольцо. Фото: соцсети.

Как сообщили РБК представители ювелирного дома Parure Atelier, кольцо стоит 3 миллиона 870 тысяч рублей. Для его изготовления использовались изумруды огранки «кушон» каждый по 10 карат, добытые на месторождениях Замбии и Колумбии, а также бриллианты.

На сумму, которую Богомолов выложил за украшение для любимой жены, вполне можно купить однокомнатную квартиру. Для режиссера это наверняка значительная трата. Как руководитель бюджетной организации худрук Театра на Малой Бронной и его супруга обязаны ежегодно декларировать свои доходы. Поэтому общеизвестно, что Константин зарабатывает в 20 раз меньше жены. В 2021 году доход режиссера составил 14,4 миллиона рублей. Заработки деятелей культуры за 2022 год пока не обнародованы. Но если предположить, что зарплата Богомолова осталась примерно на том же уровне, то за кольцо с изумрудами он отдал больше четверти своего годового дохода.

Украшение с изумрудами и бриллиантами стоит 3 миллиона 870 тысяч рублей. Фото: соцсети.

Ксения никогда не скрывала, что обожает изумруды. И коллекционирует украшения именно с зелеными камнями. В 2010 году, когда Собчак встречалась с политиком Сергеем Капковым, тот преподнес ей на день рождения кольцо Bvlgari с изумрудом в 30 карат. Украшение обошлось Капкову в 80 тысяч евро (по текущему курсу около 6,5 миллионов рублей).