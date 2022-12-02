В ЛНР награжден командир отряда спецназа Росгвардии

Фото: Росгвардия

Командующий группировкой войск (сил) Росгвардии в ЛНР проверил организацию боевой службы в подразделениях ведомства и вручил государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Отличившиеся в боях росгвардейцы награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II с мечами, медалями Суворова и Жукова, а также ведомственными наградами.

Выступая перед воинами командующий отметил, что «бойцы войск правопорядка принимают активное участие в проведении специальной военной операции с первых её дней, проявляя при этом лучшие свои качества: беспримерную храбрость, стойкость, самоотверженность и мужество».

Фото: Росгвардия

За заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности государства, а также за личное мужество орденом за военные заслуги награжден командир отряда специального назначения полковник Дмитрий К.

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