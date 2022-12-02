Почему японские болельщики убирают трибуны на ЧМ и зачем японцам тапочки для туалета: Есть глубокое объяснение

Японцы на чемпионате мира по футболу покорили весь мир не только сенсационными победами над Германией и Испанией, но потрясающей культурой поведения, как спортсменов в раздевалке, так и болельщиков на трибунах. Фото: EAST NEWS

Японцы на чемпионате мира по футболу покорили весь мир не только сенсационными победами над Германией и Испанией, но потрясающей культурой поведения, как спортсменов в раздевалке, так и болельщиков на трибунах. И те, и другие оставили после себя не горы мусора, а идеально вылизанные помещения, будто там поработала клининговая компания. На самом деле, страсть к чистоте - это важная черта национального характера японцев, которая уходит в глубокое прошлое. Недаром же Токио считается одним из чистейших городов мира.

УБОРКА В СТИЛЕ ДЗЕН

Как пишет журнал «Нью-Йоркер», европейцы и американцы отмечали маниакальную страсть к чистоте еще с самых первых контактов с восточной цивилизацией. Коммодор Мэтью Перри, который открыл Японию Западу, во время своего визита в 1854 году восхищался «чистотой и здоровьем» улиц в портовом городе Симода. Британский дипломат Резерфорд Олкок в 1963 году отмечал «большую любовь японцев к порядку и чистоте», а несколько лет спустя американский педагог Уильям Эллиот Гриффис рассуждал об их «привычке к ежедневному купанию и других способах поддержания чистоты».

В Японии даже существует новогодняя традиция осодзи («великая уборка»). Вместо шинковки салата оливье и запуска фейерверков, вся страна проводит генеральную уборку в своих домах, на рабочих местах и в школах. Первые упоминания об осодзи находят еще в литературном памятнике 927 года нашей эры, где помимо юридической информации о государственном устройстве страны имеются и указания о проведении ежегодной уборки императорского дворца.

Воспитание привычки к чистоте особенно ярко выражено в средней школе. Все обязанности по уборке классов и туалетов в учебных заведениях лежат на самих детях, которые ежедневно драят полы, стены и доски. Дети помладше получают простые задания, типа мытья полов в кабинетах, старшеклассникам достаются санузлы.

ГИГИЕНА - ЭТО ИХ ВСЕ

Особое внимание в Японии уделяется чистоте туалетных комнат. К тому же японские отхожие места известны во всем мире как чудо техники. В Стране восходящего солнца распространены умные унитазы с вмонтированным подогревом, радиоприемником и даже экспресс-анализом «отходов жизнедеятельности».

Однако не только «белый трон» выделяет японский туалетный этикет, но и само отношение к посещению данного места. Например, для входа в санузел у большинства японцев имеются отдельные тапочки, которые больше никак не используются. Согласно опросам интернет пользователей, 61% жителей страны придерживается этой традиции.

Нарушители правил гигиены рискуют столкнуться в Японии со вполне реальным наказанием со стороны полиции. Согласно местному закону об управлении отходами, за выкидывание мусора в общественном месте, можно получить до 5 лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч йен (около 220 тысяч рублей). Правда лишение свободы в основном применяется к юридическим и должностным лицам, но, тем не менее, если регулярно вываливать грязь в людном месте, можно получить не только осуждение окружающих, но и лишиться части зарплаты.

БОЙСЯ ЗЛЫХ ДУХОВ!

Дух чистоты в нации поддерживает традиционная японская религия - синтоизм, пишет «Би-би-си». В ее понятиях аккуратность и незапятнанность является признаком благочестия, а люди нечистые (в прямом смысле этого слова) подвержены «кегаре». Этим емким словом обозначается много явлений, но все они означают что-то плохое для человека – грех, смерть, грязь.

Если же человек запятнан «кегаре», то, как считают синтоисты, он может принести вред всем окружающим. Так что, тщательно выметая дом, ты помогаешь обществу. Впрочем, подобные рекомендации выглядят вполне здравыми, ведь отсутствие гигиены приводит к множеству болезней, а с учетом скученности населения Японии, любая эпидемия на островах грозит обернуться множеством смертей.

Как пишут многие иностранцы, долгое время прожившие в Стране восходящего солнца, к порядку и чистоте быстро привыкаешь. Зато, вернувшись на родину, с диким ужасом приходится взирать на антисанитарию мусор на улицах европейских и американских городов.

Кстати, на островах безумно популярны всякие дезинфицирующие средства, которых производится великое множество, а в токийском метро имеются даже антибактериальные поручни, а также множество других поверхностей, которые не дают размножаться вредным микроорганизмам.

Казалось бы: настоящая мания, помноженная на религиозный фанатизм. Но именно этот «невроз» помог Стране восходящего солнца спокойно пережить эпидемию коронавируса, отделавшись сравнительно небольшими потерями (по уровню смертности во время пандемии страна занимает только 135-е место в мире).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Когда жизненное пространство ограничено, его надо ценить»

Виктор Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ:

- Японцы привыкли жить компактно на относительно небольшой площади, поэтому у них хорошо развита культура человеческого общежития и вообще общинная этика. И правила поддержания чистоты для граждан Страны восходящего солнца это не просто «правила хорошего тона», а способ выживания. Если мусорить в ограниченном пространстве, то очень можно будет задохнуться в собственных нечистотах.

Одновременно с этим во влажном и теплом климате Японии отлично развиваются различные микроорганизмы, поэтому гигиена там также необходима для того, чтобы избежать эпидемий. Причем все эти правила чистоты уже стали моделью поведения японцев, которые передаются из поколения в поколение, настоящий «культурный код» нации.

Кроме того, если говорить о религиозном аспекте, то стоит отметить, что многие жители страны относятся к окружающему миру не как к среде обитания, а скорее как ребенок относится к матери в первые месяцы жизни, то есть, как к продолжению своего тела. С этим и связано уважение к окружающему миру: не будет же человек сам себе наносить раны.