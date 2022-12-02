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Политика2 декабря 2022 11:53

Что Владимир Путин сказал Шольцу об ударах по Украине

Путин призвал канцлера ФРГ не давать оружие Украине
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Путин призвал канцлера ФРГ не давать оружие Украине

Путин призвал канцлера ФРГ не давать оружие Украине

Фото: REUTERS

Владимир Путин в разговоре с Олафом Шольцем в очередной раз объяснил: Запад сам оттягивает начало мирных переговоров Москвы и Киева. Чем больше оружия получает Зеленский, чем больше украинских солдат тренирует НАТО, тем меньше Украина хочет договариваться о прекращении огня.

«Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению всё новых кровавых преступлений против мирного населения», - добавили в Кремле.

Путин призвал немцев «пересмотреть свои подходы» в этом противостоянии.

Президент напомнил, что мы долгое время не обстреливали «определенные цели» на Украине. Речь явно о критической энергоинфраструктуре соседней страны.

«Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», - сообщили в пресс-службе главы государства.

Российский лидер сравнил подрыв «Северного потока» с терактом на Крымском мосту. Вряд ли имеется в виду, что диверсию организовал Киев – Украина технически не смогла бы провернуть такую операцию. Речь, скорее, о причинах этих событий.

В конце Путин напомнил, что один из пунктов зерновой сделки – это снятие санкций с нашего продовольствия и удобрений. Но это так и не было сделано европейскими странами.

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