Путин призвал канцлера ФРГ не давать оружие Украине Фото: REUTERS

Владимир Путин в разговоре с Олафом Шольцем в очередной раз объяснил: Запад сам оттягивает начало мирных переговоров Москвы и Киева. Чем больше оружия получает Зеленский, чем больше украинских солдат тренирует НАТО, тем меньше Украина хочет договариваться о прекращении огня.

«Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению всё новых кровавых преступлений против мирного населения», - добавили в Кремле.

Путин призвал немцев «пересмотреть свои подходы» в этом противостоянии.

Президент напомнил, что мы долгое время не обстреливали «определенные цели» на Украине. Речь явно о критической энергоинфраструктуре соседней страны.

«Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», - сообщили в пресс-службе главы государства.

Российский лидер сравнил подрыв «Северного потока» с терактом на Крымском мосту. Вряд ли имеется в виду, что диверсию организовал Киев – Украина технически не смогла бы провернуть такую операцию. Речь, скорее, о причинах этих событий.

В конце Путин напомнил, что один из пунктов зерновой сделки – это снятие санкций с нашего продовольствия и удобрений. Но это так и не было сделано европейскими странами.