Большие плюсы большой семьи

Три причины не откладывать рождение ребенка «на потом». Фото: Shutterstock

Зачастую россияне откладывают рождение ребенка на потом - мол, сначала карьера, свой дом, потом уже дети. Но государство сейчас делает очень много для того, чтобы молодежь, решившая стать родителями, чувствовала себя увереннее.

Светлана МЕЙЕР: Для нас помощь государства - серьезное подспорье

Многодетная мама из Саратовской области прекрасно разбирается во всех положенных ее семье выплатах и помогает разобраться другим.

У Светланы Мейер четверо детей. И все девочки: Валерия (ей 14 лет), Виктория (9 лет), Василиса (6 лет) и двухлетняя Виталина. В начале февраля следующего года ожидается радостное событие - в семье появится еще один малыш.

- Честно говоря, я не думала, что у меня будет много детей, - улыбается Светлана (она настоящая красавица, посмотрите на фото!). - Хотя и выросла с двумя братьями, да и мой муж был не единственным ребенком. А вот наши родители росли в очень больших «семейных гнездах». Так что, получается, мы с ними поддерживаем давние традиции рода.

Светлана по образованию юрист. По ее признанию, знание законов очень помогает в жизни, в том числе, чтобы разобраться с положенными семейными льготами.

- Юридическое образование помогает понимать любой новый указ, знать свои права. У нас, например, в Саратовской области, очень много многодетных семей. И есть специальный чат в мессенджере, куда такие родители приходят за консультацией - по много раз переспрашивают и уточняют: куда именно с какими документами обращаться.

Светлана уже знает ответы на многие из вопросов.

- Сейчас много вопросов по новому универсальному пособию, помогают мамам и папам разобраться, - говорит Светлана.

И, конечно же, она знает все положенные лично ей льготы. Материнский капитал семья потратила на покупку дома. После рождения третьей дочки получили местный маткапитал, областной - его планируют потратить на учебу старшей дочери. Семья получила в собственность земельный участок, получает все положенные им меры поддержки.

- Для нашей семьи помощь от государства - очень хорошее, серьезное подспорье, - объясняет Светлана. - И я спокойна за завтрашний день. Я же сейчас практически все время в декрете. У мужа не слишком большая зарплата, папа у нас сварщик, наладчик машин, очень «рукастый», все в доме умеет делать сам.

Несмотря на занятость, Светлана не забывает и про культурную жизнь семьи.

- Стараемся не засиживаться дома. Обязательно берем всех детей на выставки, экскурсии, - рассказывает многодетная мама. - На осенних каникулах были в краеведческом музее, недавно - на выставке шоколада. Детям очень понравилось!

Хочется пожелать прекрасной семье Мейер здоровья, любви и процветания.

Сейчас в семье Мейер 4 дочки. Скоро появится пятый ребенок. Фото из семейного архива. 2021 г.

Пятеро сыновей Надежды и Дениса Тереховых

У этой большой семьи непростая, но очень интересная история.

Надежда и Денис Тереховы из Измалковского района Липецкой области вместе уже двенадцать лет. Какие только испытания не прошел их брак! Однажды они чуть не разошлись... В то время у Надежды и Дениса уже было двое детей - Владислав и Максим. К счастью, любовь и здравый смысл взяли верх. И к концу 2015 года семья объединилась. Супруги стали мечтать о дочери, но в 2016 году родился еще один сын - Кирилл. Многодетная семья - большая ответственность. Тереховы занялись домашним хозяйством: купили корову, телят, птицу. Увы, испытания для семьи не закончились - в доме произошел пожар.

Надежда и Денис не сдались! Для восстановления жилья использовали материнский капитал.

В 2018 году родился сын Илья. Через два года Надежда заключила социальный контракт, получила 250 тысяч рублей и вместе с мужем организовала выездную торговлю продуктами - их автолавку всегда ждут жители отдаленных деревень.

А два года назад у Тереховых родился уже и пятый сын - Анатолий. Сейчас семья получает все положенные им пособия, в том числе по национальному проекту «Демография» - выплату на третьего и последующих детей до трех лет.

Пятеро сыновей радуют родителей и дают стимул развивать свое дело.

Супруги счастливы - и очень надеются, что все испытания остались в прошлом.

Семейство Тереховых: мама, папа и пятеро мальчишек. Фото из семейного архива

Наталия Паршина: Я всегда мечтала о большой семье

В большой и дружной семье Паршиных пятеро детей. Фото из личного архива

У 39-летней Наталии и 53-летнего Сергея Паршиных из села Китаевское Ставропольского края в эти выходные был праздник – исполнилось 4 годика дочке.

Всего у них пятеро детей.

Старшей дочери Полине 17 лет, старшему сыну Илье 15 лет, среднему сыну Никите 10 лет, имениннице Настенька 4 года. А самому младшему Сереже сейчас 2 года.

- День рождения Насти отмечали скромно, в семейном кругу, - рассказывает Наталия Паршина. – Просто время сейчас такое, что не до больших празднований.

Наталия выросла в большой семье, и хотела, чтобы в доме было много детей.

- Всегда мечтала о пятерых, - говорит многодетная мама. – Помню, у бабушки собирались все внуки, шумно было, весело. И у мамы моей нас было четверо.

У Паршиных свое большое хозяйство: выращивают зерно, есть бычок, поросята, утки, куры. Но, конечно, очень кстати большой семье приходится помощь государства.

По нацпроекту «Демография» они получают выплаты на третьего и последующих детей до трех лет.

- Мясо у нас свое, картошку - вон в огороде накопали. А деньги очень кстати: получили, поехали, купили детям куртки и теплую обувь, - объясняет Наталия.

На положенный семье материнский капитал приобрели дом рядом со своим – ведь дети подрастают.

В большой семье много любви, но и много хлопот.

К счастью, у Наталии хватает времени и на себя. Сейчас она учится водить машину, после Нового года получит права:

- Муж мой с весны до осени практически все время в поле. А без машины сложно. И в магазин съездить, и по делам, и к врачу. Раньше такси вызывали или ездили на автобусе. А сейчас сдам на права - и смогу сама возить семью на нашей «Ниве».

Как открытие детских садов влияет на демографию

В стране реализуется национальный проект «Демография» - и благодаря ему в городах всей России дополнительно открываются ясельные группы для детей до трех лет.

Это значит, дети смогут социализироваться и получать дошкольное образование везде, где они бы ни жили. А родители, в том числе мамы, могут спокойно решать вопрос с выходом на работу, находить время на обучение.

Законодательно разрешено принимать детей в сады начиная с двухмесячного возраста. Конечно, родители стараются в первое время находиться с ребенком, поэтому, как правило, в сады приводят малышей в возрасте от полутора до трех лет.

Например, в Архангельской области полностью обеспечена доступность дошкольного образования для детей этого возраста.

В детском саду «Семицветик» создано девять групп для малышей в возрасте до трех лет. В них занимаются почти 200 малышей. Самому юному «семицветику» всего один год и два месяца. У этих ребят отличаются и питание, и распорядок пребывания в саду.

- Когда появился малыш, мы сразу решили, что будем ходить в «Семицветик». Нам повезло, что предложили новый корпус. Мы пошли в сад в полтора года, без адаптации с первого дня с удовольствием ходим, - рассказала молодая мама Светлана Воропаева. - Я ребенка отдала так рано, чтобы у него был контакт со сверстниками, чтобы было больше общения. Вообще удивлена, что у нас в городе могут даже с нескольких месяцев взять детей.

Ясельная группа «Семицветиков» в Архангельске.

«Семицветик» открылся в Архангельске недавно - в январе 2022-го.

У детей в возрасте до трех лет свой режим питания и пребывания. И, конечно, от сотрудников детских садов такие малыши требуют больше внимания и заботы.

- Благодаря реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» мы планомерно увеличиваем количество детских садов и создаем самые современные условия для того, чтобы помочь детям пройти такую важную социализацию, подготовиться к обучению в школе, обрести своих первых друзей, - рассказал министр образования Архангельской области Олег Русинов. - Действительно, сейчас особый акцент на устройство в сады детей в возрасте до трех лет. Конечно, для них нужны особые условия, предметно-пространственная среда, подготовленные наставники. Отмечу, что сегодня в детских садах каждый пятый воспитанник - это ребенок в возрасте до трех лет.

Всего в России по национальному проекту «Демография» планируется открыть 256,8 тыс. мест в яслях. За четыре года реализации национального проекта построено более 1,5 тыс. детских садов на 228 тыс. мест.

Важный довод: семейная ипотека до 6%

Программа «Семейная ипотека» – одна из возможностей национального проекта «Демография».

— Она помогает семьям с детьми купить жилье по льготной ставке – до 6 % годовых в течение всего срока ипотеки.

— По условиям программы право на оформление ипотечного кредита по льготной ставке имеют семьи, где ребенок появился после 1 января 2018 года.

— Предусмотрены максимальные размеры кредита: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей.

— Воспользоваться программой можно до 1 июля 2024 года. Кстати, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Семейная ипотека подходит для покупки недвижимости на первичном рынке. Это может быть квартира (или дом с участком) на этапе строительства или уже готовое жилье. Главное, чтобы сделка оформлялась с застройщиком. Также можно построить частный дом или приобрести земельный участок для дальнейшего строительства на нем своего дома.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Веские причины не откладывать рождение ребенка «на потом»

Почему не стоит тянуть с тем, чтобы стать мамой и папой

Сейчас средний возраст рождения первого ребенка в РФ составляет 28 лет. А к 2030-му этот показатель может сдвинуться к 30 годам.

Кто-то может сказать - так это общемировая тенденция. И она вроде как может гарантировать более осознанное родительство…

Но, увы, это не так. С возрастом шансов на счастливое материнство и отцовство становится только меньше. Информируя о возможностях национального проекта «Демография», эксперты рассказывают о ценности и важности здорового образа жизни, в том числе репродуктивного здоровья, и объясняют, почему оптимальный возраст для рождения первых детей 19 - 24 года.

1. 30 - 35 лет - опасный рубеж

Многие в курсе, что с возрастом у женщин может снижаться выработка и яйцеклеток, и гормонов, необходимых для наступления беременности и ее нормального течения.

Примерно в 35 лет способность к зачатию у женщины снижается. В это же время вероятно появление различных неполадок в организме, в том числе миомы матки и эндометриоза.

По статистике, эндометриозом страдает каждая десятая женщина, в половине случаев он создает проблемы при зачатии и как минимум в 25% приводит к бесплодию.

- Поздний репродуктивный возраст - после 35 лет, - рассказала профессор, врач - акушер-гинеколог, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина. - В это время женщины уже имеют большое количество соматических и гинекологических заболеваний. Поэтому вероятность наступления беременности, достигнутой как естественным путем, так и в результате вспомогательных репродуктивных технологий после 35 лет стремительно снижается: примерно на 5% каждый год.

Угасание репродуктивной функции начинается уже в 30 лет, к 35 годам становится значимым для деторождения, а к 37 - 38 годам приобретает внушительные масштабы, и естественное зачатие может стать проблемой.

И стоит задуматься: а сколько детей вы хотите? Если к 30 годам родится первый малыш, то шансы, что у него будут братья и сестры, полноценная большая семья, малы…

Здоровье малыша зависит от возраста мамы и папы. Фото: Shutterstock

2. Здоровье малыша зависит от возраста мамы

Кроме того, возраст родителей может увеличить риск, что малыш родится не вполне здоровым.

- У пациенток старше 35 лет увеличивается риск хромосомных аномалий яйцеклеток и, как следствие, эмбрионов, - приводит цифры Наталия Долгушина. - Это снижает вероятность наступления беременности и увеличивает риск рождения детей с хромосомными и генными заболеваниями. После 40 лет вероятность получения эмбриона с нормальным набором хромосом не достигает и 10 - 20%, а вероятность его имплантации не превышает 10 - 15%.

3. Возраст папы тоже важен!

Социологи отслеживают тенденцию: некоторые российские мужчины тоже не торопятся с рождением детей и откладывают это событие на возраст старше 35 лет. Процессы старения у мужчин тоже сказываются на способности к деторождению - хотя и в меньшей степени, чем у слабого пола.

Но! С возрастом у мужчин снижается качество семенной жидкости. Начальные изменения обнаруживаются уже в 30 лет, возрастают в 40 и особенно заметны после 50 лет.

- На протяжении многих лет считалось, что бесплодие в большей степени связано с проблемами в репродуктивной системе женщины, - объясняет Наталия Долгушина. - Однако исследования последних лет доказали, что мужской фактор занимает 40 - 50% в структуре причин бесплодия. Мужской фактор бесплодия может проявляться множеством различных нарушений, вызывающих изменение числа сперматозоидов, их морфологии, генетики и функции. К сожалению, за последние десятилетия у мужчин отмечается ухудшение параметров спермы. Было проведено исследование, в котором в период с 1938 г. по 1990 г. были оценены качественные и количественные показатели спермограммы у почти 15 тысяч здоровых мужчин из разных стран мира в возрасте от 17 до 64 лет, и было выявлено, что концентрация сперматозоидов за указанный период времени снизилась почти в 2 раза. Конечно, это прежде всего связано с влиянием неблагоприятных факторов внешней среды, вредными привычками, ожирением, различными заболеваниями.

Чем старше возраст родителей, тем выше шанс, что у ребенка могут быть генетические заболевания.