Восстанавливать Кировск помогает Иркутск

ПЛАН ПОМОЩИ РАССЧИТАН НА ПЯТЬ ЛЕТ

Естественно, восстановить все, что разрушалось годами, в одночасье невозможно. Поэтому план восстановления Кировска, разработанный иркутянами, разверстан на 5 лет.

- Некоторые объекты особенно сильно пострадали за последние годы. Например, в крышу детско-юношеской спортивной школы попал украинский снаряд. Крышу уже починили, восстановили потолок и освещение, усиливаем окна и ремонтируем наружный фасад. В школе № 3 провели капитальный ремонт актового зала и заменили окна в холле. В школе № 1 проводим капитальный ремонт всего здания. Усилили там фундамент, стабилизировали грунт, заменили систему отопления и сделали всю электрику. В детском саду «Солнышко» поменяли отопление, - рассказал Игорь Кобзев, подводя итоги первой фазы восстановительных работ в подшефном городе.

В общей сложности, по состоянию на середину ноября, восстановлено 55 объектов, в том числе и местный бассейн.

СВЕТ И СТАБИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Сибиряки передали Кировску четыре трансформаторные подстанции и 11 трансформаторов. Оборудование будет использоваться в городе, а также в пгт. Донецкий и Червоногвардейское. Сами трансформаторы давно нужно было менять. Но намеченное под замену оборудование было разбито снарядами ВСУ. А другое полностью выработало срок эксплуатации. Старой технике было по 40 лет - при Украине никто и не думал о ее замене.

- Новые трансформаторы теперь обеспечат яркий свет и стабильное напряжение в домах кировчан. В старом трансформаторе нет уровня регулирования напряжения на выходе. А современный это позволяет. То есть, если по сети идет либо завышенное, либо заниженное напряжение, мы можем его отрегулировать, - пояснил исполняющий обязанности начальника Кировского района электрических сетей госпредприятия «Республиканская сетевая компания» Александр Горбатюк.

ДЛЯ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

Все школы и детские сады Кировска получили от Иркутской области технику для пищеблоков, а также учебную литературу, ноутбуки. А в учреждения культуры сотрудники иркутского минкульта привезли музыкальные инструменты и сценические костюмы.

Виктория Сергеева.

- Благодаря мэрии Иркутска была сшита форма для начальной школы кировской многопрофильной гимназии. Также из Сибири пришел гуманитарный груз с бронежилетами для кировского МЧС. Нашим ребятам часто приходится тушить пожары, под обстрелами разбирать завалы, поэтому Иркутск и Иркутская область позаботились о спасателях, - добавила мэр Кировска Виктория Сергеева.

Среди доставленного есть и теплая одежда для горожан.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Игорь Кобзев пообещал, что в следующем году Сибирский регион продолжит поставки в Кировск гуманитарной помощи, а строители из Иркутской области будут работать над восстановлением инфраструктуры.

- Уже сейчас многие вопросы финансирования идут через Иркутскую область, они будут дальше идти. То, что запланировали на 2023 год, выполним и дальше будем работать, - отметил губернатор.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сибиряки помогут с новогодними украшениями

Иркутск приобретет иллюминации и подсветку для украшения Кировска к Новому году, сообщил мэр сибирского города Руслан Болотов.

«Руководитель города обратилась к нам с просьбой помочь украсить Кировск к Новому году. После боев с националистами в городе не осталось иллюминации, подсветок, украшений. У себя в Иркутске мы организуем праздник на достойном уровне, а на средства партнеров, которые раньше направлялись на салют, закупим оформление для города ЛНР», - написал Болотов в своем telegram-канале.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ

Сибирячка, которая всех удивила

Галина Разуваева.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал историю жительницы Кировска Галины Разуваевой, которая привлекла внимание своей заботой о приехавших в ЛНР строителях. Каждый день она приходила на стройку и угощала иркутян горячими пирожками. Не скупилась на добрые слова. Оказалось, что Галина Разуваева родилась в Норильске, но потом переехала на Луганщину. Родила двоих сыновей. Младший, Дмитрий, в 2014 году ушел на передовую, защищать Донбасс. В составе Народной милиции ЛНР он воевал до 2017-го, а потом погиб. Старший, Юрий, был настолько поражен этим известием, что с ним случился инсульт. Сейчас Галина одна выхаживает больного сына.

- Наши парни не смогли остаться равнодушными к ее истории. Узнали, что дома у женщины протекает кровля. Приехали в гости, оценили ситуацию. Через несколько дней привезли шифер и перестелили крышу. Я и сам заехал к Галине Васильевне, поразился ее жизненной силе и стойкости. Понимаю, что сейчас для нее главное - поднять сына. Договариваемся с больницей медицинской реабилитации в городе Саки, в Крыму, - рассказал Игорь Кобзев.