Доставщик положительных эмоций: найден быстрый способ заработать перед Новым годом

Самое время попробовать себя в новой профессии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ – ЭТО НЕ СКАЗКИ

Если перед Новым годом очень хочется подзаработать, можно, например, перевоплотиться в Деда Мороза или Снегурочку и развлекать детишек. Но такая работа, честно говоря, не для каждого. Есть более доступный путь к законному обогащению – стать курьером.

Вот что обещают в объявлениях о таких вакансиях: «Гибкий график, выплаты раз в неделю или чаще, доход до 150 тысяч рублей в месяц». Неужели правда? Оказывается, да.

Причем сейчас – самое время попробовать себя в новой профессии. В сезон распродаж и перед новогодними праздниками сервисы доставки перегружены заказами, курьеров не хватает. В итоге их доходы бьют рекорды. Самые высокие заработки, конечно, в Москве и Московской области. Больше всего денег получают те, кто работает на автомобиле. Если брать заказы от «Яндекс Доставки», то в предпраздничные дни запросто выходит до 150 тыс. руб. в месяц. У пеших курьеров тоже неплохо – до 73 тыс. в месяц.

«ОДНИХ ЧАЕВЫХ – ДО 2 ТЫСЯЧ С ЗАКАЗА!»

– Перед Новым годом увеличивается количество заказов и растет тариф за каждый доставленный заказ, – рассказывает автокурьер Анна Леонова. – Если в обычное время на заказах «Яндекс Доставки» можно заработать до 5 тысяч рублей за полный рабочий день (это порядка 10–12 часов), то в предпраздничные дни – в 2 раза больше. До 10 тысяч за день! А еще в такие дни многие не скупятся на чаевые – могут дать даже 2 тысячи за доставку.

Конечно, такие удачи сваливаются не каждый раз, но если считать на круг, то в декабре в среднем можно получить за месяц тысяч на 20–25 больше, чем обычно, подсчитала другой курьер Юлия Гуторова.

На уровень дохода влияют многие факторы – количество рабочих часов в день, пробки на дорогах, оплата за доставку одного заказа, бонусы.

«МНЕ НРАВИТСЯ ДОСТАВЛЯТЬ ЛЮДЯМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ»

Работать курьером не только выгодно, но и психологически комфортно – ни начальства тебе, ни навязанного режима работы, ни дресс-кода. А еще – просто интересно. Вот почему многие, кто приходит на пару-тройку месяцев, остаются здесь надолго.

– Для меня важно, что работа построена на взаимодействии с людьми – я очень общительный человек, и мне нравится дарить людям положительные эмоции, доставляя то, что они давно ждали, – говорит автомобильный курьер Александр Глухенко. – А еще в работе курьера мне нравится свободный график и возможность планировать свое время. В любой момент я могу прекратить доставлять заказы и поехать по своим делам.

А ЗАРПЛАТА ЗДЕСЬ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Заработанных доставкой денег многим курьерам хватает не только на подарки близким и повседневные расходы – кто-то оплачивает ипотеку, кто-то может позволить себе более дорогие развлечения, а кто-то откладывает на будущее.

– Очень удобно то, что заработанные деньги выдают сразу после смены, это позволяет контролировать уровень дохода и не зависеть от выплат два раза в месяц, как на стандартной работе, – делится Юлия Гуторова. – А заказы есть всегда, без дела не останешься.

Поработать несколько месяцев курьером – еще и полезный опыт для будущего карьерного роста.

– Подработка курьером – это хорошая возможность изучить, как устроены процессы в бизнесе, чтобы открыть свой стартап в будущем, – считает Анна Леонова.

Свободный график в работе позволяет курьеру планировать свое время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВОЗИТЬ

Многие опасаются, а не влипнешь ли в историю с этими перевозками – мало ли что тебе подсунут.

Беспокойства напрасны: к доставке принимаются только заказы из интернет-магазинов и ресторанов, а также посылки между людьми через приложение Яндекс Go.

К перевозке не допускаются следующие предметы:

- Наркотические, психотропные, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества.

- Огнестрельное, пневматическое, газовое или холодное оружие, его составные части, боеприпасы, фейерверки, сигнальные ракеты и патроны.

- Медицинские препараты, отпускаемые по рецепту.

- Российские рубли или иностранная валюта.

- Драгоценные металлы, камни и изделия, их содержащие.

- Предметы и вещества, представляющие опасность для людей, которые могут загрязнять или повреждать другие грузы, предметы и окружающих.

- Животные, растения и биологические материалы.

- Жидкости в открытой таре.

КАК СТАТЬ КУРЬЕРОМ

- Заходишь на сайт dostavka.yandex.ru.

- Находишь опцию «Стать курьером».

- Выбираешь подходящее – пешим, на автомобиле или на грузовике.

- Заполняешь заявку.

- Ждешь звонка оператора для 5-минутного собеседования.

- Скачиваешь приложение Яндекс Про и за 30 минут проходишь в нем тренинг.

- Можно выходить на линию.