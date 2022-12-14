Сколько может заработать пенсионер, если станет курьером в Москве: пошел разносить заказы и все посчитал

В основном курьерами идет молодежь. Удобно ли выполнять заказы человеку в возрасте - проверила "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большой город предлагает миллион вакансий. А если ты пенсионер или предпенсионер — уже сложнее. Работодателю нужен сотрудник на постоянку, чтобы как штык был на работе к девяти утра (а то и раньше) и не ворчал, когда пришлось задержаться после конца смены. Людям моего возраста такие условия даются непросто.

Скажем, основная работа у меня есть. Перед Новым годом решил подработать. Прошерстил вакансии и ничего путного поначалу для себя не увидел. Везде либо нужны «руки» на постоянку, либо физический труд.

Примелькалась вакансия курьера. Нашел предложение: стать курьером с Яндекс Доставкой. Подкупали три аргумента. Можешь работать как самозанятый. Для этого сейчас достаточно установить приложение на смартфон, ввести ФИО, ИНН — готово. Никакого конфликта по основному месту работы, и право на пенсию такой доход не ограничивает.

Платят по факту отработанного, а график себе устанавливаешь сам. Но это все было указано на сайте. А как на деле? Проверим!

ПРЕЖДЕ — ЭКЗАМЕН

Приехал в пункт на Варшавке — здесь одна из точек, где обучают курьеров. Отправляясь на собеседование, закладывайте на это час-два. Дадут изучить короткое пособие «Тренинг курьеров». По итогу — тест из 11 вопросов.

Если внимательно посмотреть пособие (на это уйдет минут 15–20 вдумчивого чтения), то сдадите влет. Вопросы теста подобные: «Что делать, если приехали, а заказчик не открывает дверь и не отвечает по телефону?». Ответ: «Подождать 10 минут, а после можно уезжать».

Я сдал тест с первого раза. Но если вдруг оплошали, можно еще раз попытаться. Весь справочный материал перед тобой: читай, зубри (хотя зубрить там откровенно нечего, многие правила — следствие здравого смысла и интересов клиентов) и перепроходи тест.

РЕЙТИНГ КУРЬЕРОВ

Меня попросили закачать на смартфон приложение «Яндекс Про». В нем курьеры получают заказы. Сфотографировали меня с моим паспортом в руках. У ребят, которые за рулем и готовы доставлять заказы на машине, еще перефотографируют водительское удостоверение и СТС авто (свидетельство о постановке на учет в ГИБДД).

Мне вручили черный короб и показали, как пользоваться приложением. В целом ничего сложного. Не мудренее современных соцсетей и мессенджеров. Порадовало, что фирменную куртку носить не придется — можно ходить в своей одежде.

Чтобы брать заказы в Яндекс Доставке, не нужно носить униформу. Достаточно термосумки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На следующий день, сложив в короб термос с кофе, я открыл «Яндекс Про» и кликнул кнопку, что готов получить заказ. Программа «подумала» пару минут и выдала адрес. На экране был построен самый быстрый маршрут, расстояние до него и расчетное время прибытия.

Первым заказом мне предстояло отнести пару порций шаурмы. Про себя подумал: живут же люди, на завтрак восточная кухня с доставкой. Пришел в кафешку, получил пакет с ароматными свертками, сложил в свой короб и пошагал. Уложился буквально секунда в секунду: 17 минут до заведения и 15 минут до дома заказчика.

Позже я узнал в службе поддержки, что каждый месяц программа определяет рейтинг курьера. Если добросовестно выполнять заказы, редко отказываться от них (вдруг вам не хочется куда-то идти!), то присвоят высокий рейтинг.

Оперативным курьерам, которые приходят в срок и не задерживаются, к каждому выполненному заказу полагается денежный бонус. Еще клиенты могут оставлять чаевые или просто наградить купюрой. Это не запрещено. О заработках подробнее расскажу ниже.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ

Яндекс Доставка охватывает сразу много сфер. Тут возят продукты из магазинов, заказы из кафе, заказы от частных клиентов и бизнеса.

Следующая моя доставка была от одного человека — другому. Забрал у парня-студента ключи и отвез его подруге к офис-центру на соседней станции метро. А дальше завертелось: носил продукты из магазинов, доставил букет цветов, забрал торт у мастерицы, которая выпекает десерты и продает в интернете. Вообще заметил, что мелкий бизнес часто пользуется Яндекс Доставкой. Своего курьера нанимать не надо. По принципу такси: заказал доставщика в приложении Яндекс Go, он все отнес.

Самые тяжелые заказы (в плане веса) — из супермаркетов. Пешим курьерам дают «посылки» до 10 кг. Тем, кто на авто — до 20 кило. Но с термосумкой за плечами ноша посильная. По пути неоднократно встречал девушек-курьеров, которые также забирали пакеты в магазинах и доставляли на своих двоих.

Выполнять заказы можно пешком, на велосипеде или на личном авто. Если есть транспорт - будете зарабатывать больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я прогулял по заказам около восьми часов и заработал чуть больше 2700 рублей. Прикинул, что за час доставки пеший курьер получает около 350 рублей. Выгоднее брать заказы на велосипеде или машине. Тогда доход выше. Курьеры говорят, что на машине можно заработать в час 550 рублей и больше. Представляя свою скорость пешехода, думаю, цифры правдивые.

Вывести заработанные деньги можно в приложении для курьеров. Средства присылают на твою банковскую карту. Мне пришли через два дня.

Хотя курьером я зарегистрировался ради эксперимента, думаю термосумку пока не возвращать. Кажется, это очень удобная подработка, а главное — прибыльная. Особенно удобно в выходной или тем, кто работает по сменному графику 2/2 и ему подобным.