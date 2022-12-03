53-летний Стас Михайлов после слухов о липосакции снялся на пляже с голым торсом

Стас Михайлов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Михайлов и его супруга Инна отправились на отдых в Арабские Эмираты. Супруги наслаждаются теплой погодой, солнцем и морем. За последнее время певец заметно похудел, поэтому теперь не стесняется выкладывать в соцсетях свои кадры с обнаженным торсом. Артист запечатлел себя на пляже в Дубае.

Поклонники в комментариях отметили, что для своего возраста Михайлов находится в прекрасной форме. Да, у него нет кубиков на прессе, но, признаем честно, мало кто из его коллег-ровесников может похвастаться такой подтянутой фигурой. Многие артисты уже к 40 годам обзавелись пузиками, которые они вынуждены скрывать. Стас же может смело послужить для них примером.

Артист запечатлел себя на пляже в Дубае. Фото: соцсети.

Михайлова часто подозревают в том, что он делал пластические операции. В 53 года артист выглядит молодым и подтянутым. Неудивительно, что многие считают его внешность результатом регулярных косметических процедур, в том числе и пластики. В Сети обсуждали, что Михайлов сделал липосакцию. Однако сам певец рассказал, что сбросил лишние килограммы из-за болезни. У Стаса диагностировали острый аппендицит и положили его на срочную операцию. После хирургического вмешательства врачи прописали ему специальную диету. Михайлову запретили употреблять в пищу острую, жирную, соленую, жареную пищу, а также алкоголь. Благодаря вынужденным ограничениям Михайлов сбросил 10 килограммов.

Певец уверяет, что он – не поклонник салонов красоты. Стас говорит, что отдает предпочтение спорту и правильному питанию. Михайлов признался, что однажды сделал себе уколы ботокса. Результат ему настолько не понравился, что с тех пор он больше ни разу не был у косметолога. По словам артиста, решиться на эксперимент со своей внешностью его подвигла жена Инна.

- Лет 10 назад мне жена говорит: «Пойдем, попробуем ботокс», - рассказал Михайлов.

Певец долго отнекивался, но в конце концов внял уговорам супруги. В итоге ботокс сделал его лицо ассиметричным.

- Теперь у меня одна бровь приподнята. С тех пор больше ни ногой, - сообщил артист.