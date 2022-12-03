ВОЗ: Только у 10% людей нет иммунитета к ковиду

90% населения Земли уже обладают иммунитетом к ковиду Фото: Shutterstock

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что 90% населения Земли уже обладают иммунитетом к ковиду — кто-то из-за перенесенной болезни, кто-то благодаря вакцинации. Но люди продолжают болеть и умирать: за сутки именно из-за зловредного коронавируса в мире умирает больше 8 тысяч человек. И это, по мнению эксперта ВОЗ, неприемлемо.

Но чему удивляться, если вирус мутирует и каждый новый его штамм все более заразен, ловко обходит иммунитет и люди болеют по нескольку раз. Как подсчитали специалисты, только у «омикрона» сейчас более 500 разновидностей подштаммов.

В России с начало декабря кривая заболеваемости тоже медленно поползла вверх. Если в ноябре заболевало каждый день от 4 до 5,5 тысячи человек, то сейчас уже по 6-6,5 человек. Смертность остается на прежнем уровне — от «короны» умирает около 60 человек в день.

Конечно, никто не собирается вводить локдауны, ужесточать профилактические меры (заставлять нас обязательно носить маски). А Минздрав даже выпустил памятку о том, как самостоятельно лечиться на дому. Так что берегите себя сами — старайтесь поменьше бывать в местах, где много людей, мойте руки. И не брезгуйте масками, как бы они вам не надоели. Ваше здоровье у вас одно.