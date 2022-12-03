Москва и Минск укрепили военный союз

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Сегодня в Минске министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

«Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства. Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада», - заявил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства также высоко оценил «решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, а также готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

Еще Шойгу напомнил, что «в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск».

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