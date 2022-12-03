СМИ назвали имя российского олигарха, задержанного в Лондоне по обвинению в отмывании средств

Богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег и заговоре с целью обмана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В британских СМИ появился отчет национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), которое сообщило о задержании «богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег и заговоре с целью обмана».

Имени россиянина не называлось; сообщался лишь его точный возраст – 58 лет.

Ровно столько лет российскому предпринимателю Михаилу Фридману, постоянно проживающему в британской столице. Некоторые СМИ предположили, что это он.

Известно также, что вместе с бизнесменом был арестован работник его резиденции, которого задержали на выходе из дома с сумкой, полной наличности.

В доме, согласно отчету NCA, также были найдены крупные суммы денег. Они и цифровые носители были изъяты и приобщены к делу.

Фридман, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», имеющий российское и израильское гражданства, с февраля находится под санкциями ЕС. Британское правительство внесло его имя в собственный, аналогичный список месяц спустя. В марте 2022 года Фридман покинул совет директоров банка.

Бизнесмен и его деловой партнер Петр Авен назвали обвинения Евросоюза в свой адрес клеветническими и пообещали их оспорить.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», — позднее сообщил РБК представитель Альфа-банка.