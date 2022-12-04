Книга рекордов Гиннеса отказалась от нескольких разделов

Oргкомитет Книги решил отказаться от ряда разделов, которые были сочтены не столько неадекватными, сколько опасными Фото: EAST NEWS

В погоне за славой люди нередко идут на самые разные рекорды только для того, чтобы их имена были внесены в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса.

Но оргкомитет Книги решил отказаться от ряда разделов, которые были сочтены не столько неадекватными, сколько опасными.

Например, «достижения» в потреблении алкоголя всех видов. Последним человеком, чье имя вписано в Книгу в этом виде состязаний, останется Джеком Кейс из Ирландии. За час он умудрился выпить 117 литров пива. Кстати, в Книге ничего не указано – за какой период и каким способом такой объем жидкости вышел из организма Кейса.

Не будут теперь вносить в Книгу и имена тех, кто ищет славы, поедая велосипеды. Француз Мишель Лотито зачем-то съел 18 велосипедов, а заодно почему-то и 6 люстр, чем и заработал сомнительную славу.

Ограничения коснутся и братьев наших меньших. Точнее, тех домашних животных, которые весят больше всех. Запрет был продиктован неустанным желанием некоторых владельцев домашних животных насильно кормить своих подопечных только для того, чтобы они растолстели так, чтобы их фото и данные оказались в Книге рекордов Гиннесса.