Без таблеток и витаминов: как закалить иммунитет перед суровой зимой

Детям 1-3 лет проводятся воздушные ванны, общие обтирания и обливания водой. Фото: Даниил ШМИНКЕ

Традиционное зимнее время простуд и болячек заставляет родителей быть еще тревожнее: меньше гулять по морозам с детьми, стараться не выстужать квартиру, а значит — не проветривать. И, конечно, потеплее одевать малыша, закутывая его в три шарфа. Но от такого «тепличного» воспитания организм ребенка становится еще более изнеженным, слабым.

Как с этим бороться и правильно начинать укреплять иммунитет, рассказывают врачи-педиатры Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

НЕ ТОЛЬКО ИММУНИТЕТ, НО И АППЕТИТ

- Смысл закаливания — в многократно повторяющихся однотипных нагрузках, чаще всего холодовых, - говорит врач-педиатр Сергей Шевченко. - В результате включаются защитные реакции иммунной системы, а значит повышается и устойчивость к простудным заболеваниям. Но и это не все: закаливание отражается на всех функциях организма — улучшаются аппетит и усвоение пищи, нормализуется рост, повышается умственная и физическая работоспособность, появляется жизнерадостное настроение.

- Только не нужно во внезапном порыве укрепить организм выставлять ребенка босым в снег, - предупреждает педиатр Дарья Эрбес. - А вот перестать подогревать молоко, а то и вообще налить его прямо из холодильника - отличная идея. Ныряние в прорубь раз в год, если все остальное время вы провели исключительно в тепле, небезопасно и может навредить.

А вот хождение босиком по дому в любое время года сделает ребенка менее уязвимым к перепадам температуры. Помните, что вероятность заболеть повышается в условиях стресса. Но мы может расширить зону комфорта ребенка, постепенно привив ему процедуры закаливание. Ведь в чем более разнообразных условиях ребенку комфортно, тем меньше стресса испытывает его организм и тем более устойчив он в борьбе с инфекциями.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Важно, чтобы в целом в доме была здоровая атмосфера: полноценный сон, нормальные взаимоотношения между взрослыми и детьми, отсутствие курящих людей. Начинать закаливание нужно в игровой форме, можно почитать сказки о закаливании, выучить с ребенком стихи и потешки о холодной воде.

1. Начинать можно только если ребенок полностью здоров и готов к игре и новым приключениям в виде закаливания.

2. Непрерывность и постоянство.

«Если холодовой фактор воздействует на организм систематически и многократно, то происходит выработка быстрой реакции кровеносных сосудов на влияние низкой температуры воздуха, воды, - поясняет Сергей Шевченко. - Но хаотичность проведения закаливающих процедур, длительные перерывы, наоборот, уменьшают сопротивляемость организма, могут привести к противоположному эффекту.

Эффект закаливания, который и нужен для тренировки иммунитета, сохраняется недолго, особенно у детей дошкольного возраста, примерно 3-10 дней. В то время как для полноценного эффекта необходим срок не менее месяца, а у ослабленных детей и более».

3. Постепенность.

Если решили закаливать ребенка, начинать нужно осторожно, переходя к более сильным закаливающим процедурам постепенно. Легковозбудимые, «нервные» дети иногда плохо реагируют на холодную воду. Так что всегда обращайте внимание на реакцию ребенка.

4. Никакой «гусиной кожи».

Еще раз: следите за реакцией ребенка — если во время обливания или приема воздушной ванны малыш дрожит, кожа у него становится «гусиной», значит к этой температуре он еще не адаптирован. В следующий раз процедуру надо проводить опять с более теплой водой. То есть вернуться к тому моменту, когда закаливание не вызывало никаких отрицательных реакций.

5. Заболели — обливаться нельзя.

При повышении температуры, насморке, кашле, жидком стуле — необходимо приостановить закаливание или проводить на щадящем уровне. Гипотрофия, анемия, рахит не являются противопоказаниями к закаливанию.

ЧТО ЛУЧШЕ — ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ ИЛИ ОБЛИВАНИЯ?

- Детям до года лучше проводить воздушные ванны и местные влажные обтирания. Детям 1-3 лет проводятся воздушные ванны, общие обтирания и обливания водой, - говорит врач-педиатр Юлия Зотова. - Да, как правило, обливания приносят больше пользы. Поэтому старшим детям с 4-6 лет можно проводить весь комплекс процедур. Предпочтительнее воздушные ванны – прогулки и зарядка на свежем воздухе (то есть сочетания воздушных ванн и упражнений), и дома обливания водой.

При обливании ребенок может стоять или сидеть. Струя воды из душевой лейки должна быть сильной. Начинать нужно с ног, постепенно поднимаясь все выше: спину, затем грудь, живот, в последнюю очередь руки. После обливания вытирают кожу ребенка насухо до легкого покраснения. Вначале температура воды 35 - 37°С, затем каждые 5 дней ее снижают на 1°С и доводят до 28°С.

ВАЖЕН СВЕЖИЙ ВОЗДУХ — ЧАЩЕ ПРОВЕТРИВАЙТЕ

* Даже если вы не решились проводить закаливающие процедуры, врачи-педиатры рекомендуют начать хотя бы со сквозного проветривание комнаты (то есть с открытой дверью и окном). Проветривать нужно не реже 4 – 5 раз в день, каждый раз не менее 10 – 15 минут.

* Температура воздуха в доме должна быть не ниже 18 градусов, оптимально – 21 градус.

* Важно, чтобы ребенок пил достаточно воды: примерно 50 мл на 1 кг веса. Температура питьевой воды должна быть 18–20°С. Взрослым необходимо 30 мл воды на кг тела.

* Зимой, если температура не ниже -10...-15 градусов, можно и нужно гулять с ребенком не менее получаса. При этом важно, чтобы ребенок не мерз, но и не перегревался в одежде. Весной, летом и осенью нужно гулять не менее двух раз в день по 2,5 – 3 часа.

* Летом, конечно, начинать закаливание проще, особенно за городом на даче — любой полив растений превращается в обливание. Важно, чтобы ребенок летом чаще бегал босиком — по земле, по траве, по песку у реки. И никаких особых усилий прилагать не нужно, природа все сделает сама.