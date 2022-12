Каприз эволюции: у людей начали расти настоящие хвосты

Похоже, что эволюция изготовилась пойти вспять. Фото: Shutterstock

Гнутся, но не виляют

В мире ж вот какое чудо: то там, то сям хирурги удаляют, а проще говоря, отрезают хвосты. Чаще всего - человеческим младенцам, реже подросткам. Иной раз медики отчитываются о проделанной работе в специализированных журналах. Статьи попадают на глаза журналистам, которые, изумившись, разносят информацию о том или ином успехе, что называется, куда подальше.

Не обо всех случаях, конечно, становится известно, но и «зарегистрированных» хватает, чтобы осознать: в XXI веке хвосты стали появляться чаще, чем раньше. Недавно в Мексике хирурги отрезали двухсотый – они, оказывается, зачем-то ведут некий учет хвостам. Операцию провели в больнице в Нуэво-Леоне (hospital in Nuevo Leon). О ней сообщила газета The Daily Mail, сославшись на публикацию в журнале Journal of Paediatric Surgery Case Reports.

Хвост мексиканской девочки.

С хвостом родилась девочка. К моменту операции он подрос до 6 сантиметров в длину. У основания был диаметром 5 миллиметров, сужался до 3 миллиметров к кончику, сам кончик имел заостренный.

«Мягкий, чувствительный, покрыт кожей, самопроизвольно не двигается, но пассивно гнется в разные стороны без боли», - подмечали медики в отчете.

Случается, что дети долго живут с хвостами – пока не надоест.

Чуть раньше 12-сантиметровый хвост удалили младенцу из Бразилии. Об этом рассказали хирурги из Детской больницы Альберта Сабина (Albert Sabin Children's Hospital in Fortaleza, Brazil).

В Индии в 2016 году с хвостом длиной аж 18 сантиметров расстался подросток. Продолжая расти, хвост стал мешать ходить, сидеть и даже спать, начал побаливать, - сообщала в свое время газета The Mirror, ссылаясь на информацию, полученную из правительственной клиники штата Махараштра (government Super Specialty Hospital).

Некоторые человеческие хвосты удивляют своей длиной.

И уж наверняка многие помнят «хвостатого мальчика» из школьного учебника биологии, изображение которого вместе с примерами «волосатости» и «многососковости» иллюстрировали атавизмы – проявление у отдельных представителей вида качеств, присущих их предкам.

Антропологи рассказывают, что все наши предки – весьма древние и обезьяноподобные, жившие более 2 миллионов лет назад, - были с хвостами, которые со временем пропали за ненадобностью. Ведь главным образом они были нужны, чтобы поддерживать равновесие на земле и цепляться за ветки, помогая лазить по деревьям. Человек стад обходиться и без того, и без этого, спустившись с дерева и встав на две ноги.

Каким образом наши предки лишились пятой, по сути, конечности, точно неизвестно. Скорее всего, «выключились» гены, которые отвечали за ее отращивание. Но сами они, похоже, сохранились и порой проявляют активность – пусть и не на полную мощность. В результате некоторые люди и обзаводятся хвостами – «настоящими», как называют их медики - с мышцами, кровеносными сосудами и нервами, а то и волосками, но прямо скажем, весьма непривлекательного вида. Пока человеческие хвосты смотрятся хуже крысиных.

Хвосты есть у всех человеческих эмбрионов. Обычно они исчезают по мере развития - примерно после 8 недели беременности. Превращаются в копчики. Но уже не у всех. Тревогу ученые пока не бьют – феномен все-таки нельзя назвать массовым. Но время от времени они почему-то фантазируют на тему «Что, если бы у человека был хвост?» Ни с того, ни с сего, казалось бы. А это наводит на конспирологические размышления: вдруг нынешний всплеск «хвостатости» все-таки свидетельствует о том, что природа по какой-то загадочной причине решила вернуть людям когда-то отобранное. Такой процесс биологи называют энволюцией – то есть, обратной эволюции.

Побежим, поджав хвост

Открыл обсуждение, как известно, английский юморист Джером К. Джером (Jerome Klapka Jerome), творивший на рубеже позапрошлого и прошлого веков. В эссе «Удобство иметь хвост» он писал:

«Один из моих приятелей часто горюет по поводу того, что мы лишились наших хвостов. И я нахожу, что он прав. Было так полезно иметь хвост, который весело болтался бы из стороны в сторону, когда мы в духе, и неподвижно висел бы вниз, когда мы огорчены; а когда на нас нападала бы сумасбродная отвага, то закручивался бы кверху винтом…»

«Помимо того, что хвост позволял бы людям демонстрировать свое настроение и общаться более искренне и эмоционально, он мог бы служить дополнительным средством коммуникации», - вторят писателю современные медики, имея в виду, что хвостом можно было бы изображать какие-нибудь жесты. И конечно же, вилять, радуясь друг другу. И наоборот, поджимать его от страха или смущения.

Всем просто очевидно, что хвосты «носили» бы открыто – нет никакого смысла прятать их. А это повлекло бы за собой принципиальные изменения в одежде. Да и в мебели. Были бы более распространены табуретки, а не стулья.

Хвостом удобно сметать пыль и крошки со стола. Но эксперты не рекомендуют.

Не исключено, что появились бы специальные украшения для хвостов – ювелиры бы постарались.

Для естественной красоты, и чтобы не мерз зимой подошел бы хвост, покрытый шерстью – хотя бы, как у собаки. А лучше пушистый, как у лисы – рыжей или черно-бурой. Или, как у писца. Впрочем, кошачий или тигриный тоже выглядел бы привлекательно.

Предприимчивые бизнесмены уже продают бутафорские хвосты, не дожидаясь энволюционного поворота. Фото: Shutterstock

Отдельные биологи отдают предпочтения хвостам, как у коров – с кисточками на концах. Они, конечно, придавали бы людям вид чертей, как их обычно изображают, но позволяли бы и фантазировать – кисточки наверняка бы как-нибудь по-особенному стригли, начесывали и красили. Летом такие хвосты еще бы у мух помогали отгонять.

По мнению ученых, у людей вряд ли бы выросли конские хосты – у нас нет соответствующих генов. Даже выключенных.

Иной раз было бы нелишним и опереться на хвост, как это делают кенгуру – меньше бы падали в гололед.

Из неудобств: следить, чтобы хвост не прищемили, беречь его от грязи. На спине не спать – неудобно.

ВЫВОД

Жаль, что у нас нет хвостов – полноценных, как у зверушек. Но, кто знает, вдруг они начнут отрастать в будущем?