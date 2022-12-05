Папа Римский, борьба за кириллицу и юности честное зерцало для Макрона

Макрон и Байден встретились на званом обеде в Белом доме Фото: REUTERS

«БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

В международных сношениях издавна было принято в знак дружбы вручать ценные дары. Царю Борису, например, ганзейские купцы вручили разнообразные серебряные фигуры общим весом в 110 фунтов и 23 золотника, персидский шах Аббас - «кованный из золота престол в каменьях самоцветных и в алмазах», а турецкий султан Мехмет - «седло и златом кованную сбрую в каменьях драгоценных».

Традиция жива до сих пор. В знак братской приязни президент Байден подарил президенту Макрону набор граммофонных пластинок, а также юности честное зерцало в драгоценной рамке, изготовленной из деревьев, растущих в саду Белого дома. Теперь сын Франции может регулярно вопрошать:

Свет мой, зеркальце! скажи

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее etc.

Тронутый дарами Байдена, французский президент заявил, что на фоне украинского конфликта Франция и США должны вновь стать «братьями по оружию» (frères d armes). Действительно, эти державы воевали рука об руку, т. е. были братьями по оружию в 1917 - 1918 гг., а также в 1944 - 1945 гг. Очевидно, Макрон готовится воевать - и опять в боевом содружестве с Америкой. Если пришла такая охота - что ж поделать, Бабетта идет на войну. Но, объявив о военном братстве с США, Макрон тут же присовокупил, что снова намерен говорить по телефону с В. В. Путиным. Хотя если он решил пустить в дело последний довод королей, то при чем здесь телефонный аппарат? В качестве последнего довода короли используют совсем иные изделия.

Вероятно, он хочет рассказать В. В. Путину о своем боевом братстве с Байденом, рассчитывая, что, узнав о таковом замечательном братстве, Президент РФ пожалует их обоих генералами.

СЛОВО И ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что же до Папы Римского, то вообще непонятно, проявляет ли он к россиянам пастырскую суровость или все же пастырское дружелюбие. Наместник Христа сообщил езуитскому журналу «Америка», что «Самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».

Одни усмотрели в этом сильную ревизию слов ап. Павла - получается, что во Христе «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного», однако есть Буряты и Чечены. Другие же объясняли папин ляпсус, что он таким образом хотел отметить доброту тех русских солдат, которые были воспитаны в христианской традиции, но зарапортовался.

Недостаточная аккуратность понтифика в выражениях вызвала приступ злобы. Неизвестные злодеи «проникли в резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы», а депутат Думы от партии «Справедливая Россия - За правду» известный экономист М. Г. Делягин пошел еще дальше. Он сообщил, что «По букве закона после этих слов католическая церковь в России должна быть запрещена, имущество должно быть конфисковано, как организация, существование которой на территории РФ несовместимо с существованием России». Тов. Сталин, отнюдь не мирволивший католикам, был все же более умерен.

Как вам идея запретить использовать в рекламе «алфавиты, созданные не на основе кириллицы»? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СМЕСЬ АМЕРИКАНСКОГО С НИЖЕГОРОДСКИМ

Другие же народные избранники хотят совершенно искоренить не столько латинство, сколько латиницу. Сенатор от Крыма С. П. Цеков внес законопроект, запрещающий использовать в рекламе «алфавиты, созданные не на основе кириллицы». Объясняя необходимость такой новеллы, сенатор указал: «Мы заявляем этим законопроектом, что мы защищаем не просто русский язык, мы защищаем кириллицу как основу русского языка», причем в своем комментарии он вообще ставит знак равенства между латиницей и некириллической письменностью.

То есть греческий, армянский, грузинский, еврейский, арабский алфавиты, равно как и японское (катакана, хирагана) и индийское (деванагари) слоговое письмо, как и китайская иероглифика - все они прошли мимо его сознания. То, что не кириллица, то латиница. Притом что, например, на винных этикетках - чем не реклама? - экзотические для нас виды письма встречаются сплошь да рядом.

С другой стороны, кириллица не является вполне надежной защитой от птичьего (или собачьего, как говорил Н. С. Хрущев) языка. Достаточно почитать тексты, составленные передовыми экономистами. Вроде бы графика самая родная - «аз, буки, веди», но при этом такое лютое смешенье языков американского с нижегородским, что ничего не понятно. В чистом виде опубликованные в 1840 г. «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой дан л этранже». Хотя будь С. П. Цеков сенатором в те давние годы, он бы, наверное, и с выпускниками MBA, и с г-жой Курдюковой управился.