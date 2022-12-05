Вика Цыганова дала отповедь Лепсу после нашумевшей драки: "Гриша, опомнись! Ты что творишь?"

По версии самого пострадавшего, Лепс в этот вечер требовал играть с ним на деньги в нарды Фото: Олег ЗОЛОТО

Григорий Лепс крупно оскандалился на гастролях в Санкт-Петербурге: воскресным вечером по СМИ и Телеграм-каналам вихрем пронеслось видео драки артиста с посетителем питерского бара. Причем, избивал молодого человека артист не в одиночку, а заручившись поддержкой амбалов-охранников.

По версии самого пострадавшего, Лепс в этот вечер требовал играть с ним на деньги в нарды, размахивал пачкой купюр на общую сумму в 10 тысяч долларов. У партнера таких денег не оказалось - слово за слово началась склока, переросшая в рукопашный бой. А вот версию самого Григория Викторовича публика так и не услышала: после скандального инцидента певец замолчал.

Между тем, поклонников такое поведение кумира расстроило и разочаровало. Народный артист на седьмом десятке, уважаемый человек - и вдруг дворовые разборки. Вот и певица Вика Цыганова уверена, что Лепс не должен был так себя вести.

- Я не спешу кого-то осуждать, потому что это грех. Мне хочется верить, что человек еще не потерял остатки души и совести, - высказалась артистка в беседе с KP.RU. - Я знаю, что Лепс - человек крещёный, православный. И он должен понимать, что талант - это большая ответственность перед Богом. Но там где есть большая слава, есть и большое искушение. И когда крыша едет от вседозволенности, люди начинают творить что ни попадя. На самом деле, это очень стыдно. Раз не можешь пить, надо завязывать!

- Как думаете, Лепс должен извиниться перед поклонниками?

- У меня позиция христианская. Я сейчас не хочу предавать его анафеме, но так себя нельзя вести. И Лепс, как человек православный, должен осознать это и покаяться. Такое поведение называется "зажрался", потерялся в пространстве. Хочется сказать: "Гриша, опомнись! Ты что творишь-то? Вернись на землю обетованную, молись". А если нет, то откажись от звания Народного артиста, скажи: "Я никто и звать меня никак. Что хочу, то творю". Если ты свинья, выйди к людям да так и скажи. Люди у нас добрые, они поймут и простят... А если Лепсу дурь девать некуда, так пусть отправляется на Донбасс, повоюет. Как раз проявит там себя как мужик, по-настоящему.

- А вам не кажется, что в шоу-бизнесе сейчас у многих посрывало крышу? Сначала Киркоров скандалил, теперь Лепс...

- Я вообще думаю, что с этим надо заканчивать. Мы сейчас сражаемся за Русь святую против сатанистов. Я всегда считала и считаю, что шоу-бизнес - это какой-то гнойный аппендицит, это глумление, позорище. Это оттуда всё идет. Он не поднимают Россию, не воспитывают людей. Мы находимся посреди этой "пятой колонны". Вот сейчас опять зрители будут смотреть "огоньки", песни года. И опять увидят всю эту голубую братию, эту нечисть. Я просто давно нахожусь в этой токсичной среде, всякие примадонны мне жизнь портили... И я давно живу в этой борьбе. Знаете, у меня нет званий, и я просто счастлива, что не нахожусь посреди вот таких "народных". Слава Богу! Так и напишите...