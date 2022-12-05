После провального концерта Григорий Лепс избил петербуржца, отказавшегося играть с ним в нарды

Григорий Лепс жестоко избил жителя Петербурга вместе с охранниками после конфликта в баре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Санкт-Петербурге разгорается громкий скандал вокруг драки с участием певца Григория Лепса и его охранников, произошедшей прямо на улице возле одного из баров города. Житель северной столицы утверждает, что Лепс набросился на него и стал жестоко избивать на глазах у прохожих и посетителей бара из-за отказа сыграть с ним в нарды.

Информацию о подробностях происшествия рассказал журналистам "КП-Петербург" адвокат пострадавшего горожанина Евгений Хейфец.

"Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. В руках тряс пачкой долларов, 10 тысяч в сумме. Хотел их поставить. Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было. Ведь он обычный офисный работник. И попросил оставить его в покое. На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо", - отметил юрист.

Хейфец также уточнил, что после этого конфликт не завершился, а лишь разгорелся с новой силой. Его клиента вывели на улицу из заведения, где Лепс и его секьюрити продолжили жестоко избивать мужчину (несмотря на присутствие рядом случайных прохожих, некоторые из которых фиксировали инцидент на видеокамеры). Сейчас пострадавший петербуржец уже обратился к врачам, снял побои и написал заявление в силовые органы города - он надеется привлечь Лепса к ответственности, чтобы певец ответил за свои действия по всей строгости закона.

Отмечается. что ранее Лепс не стал доигрывать концерт в Санкт-Петербурге и покинул сцену, бросив микрофон. Драка рядом с одним из питерских баров с участием Лепса произошла как раз после этого концерта.