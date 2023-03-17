В России создали универсальный антибиотик нового типа действия: как работает препарат

ОБЕЗОРУЖИТ ВСЕ БАКТЕРИИ? Препарат рассчитан на подавление определенного вида бактерий – грамотрицательных Фото: Shutterstock

Совсем недавно Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи объявил о создании антибиотика нового типа действия, который сможет преодолеть проблему формирования резистентности, устойчивости бактерий к лекарствам. По словам руководителя отдела медицинской микробиологии НИЦЭМ имени Гамалеи, доктора биологических наук, профессора Наили Зигангировой, действует препарат таким образом, что бактерии не убивает, а обезоруживает и работать будет против широкого спектра инфекций, в том числе, внутрибольничных. Объяснить принцип работы новой российской разработки KP.RU попросил иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НОВЫЙ АНТИБИОТИК ОБЕЗОРУЖИТ ВСЕ БАКТЕРИИ?

Препарат рассчитан на подавление определенного вида бактерий – грамотрицательных. Судить об этом можно по отчетам I и II Фаз клинических испытаний нового антибиотика, которые были проведены для лечения больных с урогенитальной инфекцией мочевыводящих путей, вызванной грамотрицательной бактерией Синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa).

- Это меньшая часть из распространенных инфекций, зато это те самые инфекции, которые человек переносит наиболее тяжело, - говорит Николай Крючков.

К виду грамотрицательных бактерий относятся, к примеру, и вызывающая пневмонию Klebsiella pneumoniae, и заражающая кровь Acinetobacter spp, и возбудитель гонореи Neisseria gonorrhoea.

КАК РАБОТАЕТ НОВЫЙ АНТИБИОТИК?

Новый российский антибиотик фтортиазинон, вероятно, подавляет у бактерий так называемую систему секреции третьего типа.

Работает эта система весьма хитроумно. Она позволяет бактерии формировать на своей поверхности тончайшие иглы. Потом бактерия подбирается к здоровой клетке в организме, которую хочет заразить, и аккуратно прикасается к ней иглами, не протыкая при этом поверхность клетки.

Затем белки бактерии проделывают в месте соприкосновения иглы и поверхности клетки поры. Дальше бактерия впрыскивает в клетку «убийственные» эффекторные белки, которые, кстати, есть и у возбудителя чумы Yersinia pestis.

Именно эффекторные белки ответственны за смертоносность бактерии. Они стимулируют здоровую клетку самостоятельно поглотить вредную бактерию. А дальше – дело сделано, после того, как здоровая клетка сама открыла ворота врагу, бактерии начинают стремительно размножаться.

Если направить антибиотик на то, чтобы подавить систему секреции третьего типа у бактерии, то она не погибнет, но потеряет свою способность проникать внутрь здоровой клетки.

- Отмечу, что подобные разработки ведутся не только в России, но и в других странах мира. Это действительно принципиально новый класс веществ. Подавить можно не только систему секреции третьего типа, но и другие системы. Важно, что такого типа лекарства, насколько мы сейчас знаем, не формируют резистентность у бактерий. Правда, это не значит, что так будет всегда, - говорит иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. – Я бы не назвал это панацеей, но перспектива, безусловно, есть. Грамотрицательные внутрибольничные инфекции очень тяжелые, часто смертельные, лечить их успешно существующими антибиотиками сложно. Это очень большая проблема, поэтому даже умеренное повышение эффективности лечения – уже неплохой результат.

- Николай, почему препарат не исследуется относительно лечения других инфекций, раз он универсальный и может обезоруживать такой опасный вид бактерий?

- Думаю, сфокусировались на самых серьезных инфекциях и на тех случаях, когда лекарство точно будет востребовано. Это не значит, что применение препарата нельзя будет расширить, в случае успеха с завершением испытаний с урогенитальными инфекциями. Думаю, объяснение того, почему не запустили исследования относительно других грамотрицательных инфекций простое – не хватает ресурсов, в том числе финансовых.