Уже пятеро зараженных скончались: Что за микроб поразил людей на северо-западе Танзании

Неизвестное инфекционное заболевание обнаружено на северо-западе Танзании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестное инфекционное заболевание обнаружено на северо-западе Танзании. На данный момент пятеро зараженных скончались, еще у семи человек выявлены симптомы болезни, такие как лихорадка, рвота, кровотечение и почечная недостаточность, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Минздрав республики.

Неизвестное заболевание зафиксировали в северо-западном регионе Кагера, где Танзания граничит с Угандой. Похожая по симптомам вспышка была в Танзании в июле прошлого года. Тогда три человека с очень схожими симптомами умерли в результате вспышки в южном регионе Танзании Линди, а всего было зарегистрировано более 20 случаев. Пострадавших проверили на самые опасные вирусы – Эболу и Марбург. Позднее удалось выяснить, что это была болезнь лептоспироз, также известная как болезнь Вейля – очень редкая инфекция, передающаяся с мочой животных, включая крыс, мышей, коров, свиней и собак. Вызывают ее патогенные бактерии рода Leptospira.

Симптомы включают лихорадку, головную боль, плохое самочувствие и тошноту, боль в мышцах и суставах, покраснение глаз и потерю аппетита. Серьезные случаи инфекции могут вызвать пожелтение кожи и глаз, отек лодыжек, стоп или рук, боль в груди, одышку или кашель с кровью. Вылечить недуг можно с помощью антибиотиков, курс может составить от нескольких дней до нескольких недель. Но без лечения на выздоровление от инфекции могут уйти месяцы, и эта зараза может привести к опасной для жизни почечной и печеночной недостаточности. Летальность (процент умерших людей от числа заразившихся) от лептоспироза достаточно высокая, она составляет около 7–8 %, а при тяжелой форме достигает 25–30 %.

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