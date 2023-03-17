«Обязан вызывать восхищение»: 55-летний Киркоров честно рассказал о пластической операции и «уколах красоты»

К гастрольному туру артист решил кардинально омолодиться и теперь регулярно посещает еще и косметолога.

В конце декабря Филипп Киркоров признался репортерам, что впервые сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова, который ранее колдовал над бюстом Яны Рудковской и формами бьюти-блогера Гоар Аветисян. Поп-король поделился, мол, решился на коррекцию пресса. Артист обещает, что к апрелю мы увидим финальный результат — спортивные кубики, как у блогера Давы, который ранее тоже посещал хирурга Хайдарова.

-Кубиков на моём прессе, конечно, будет чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Благодаря Тимуру я сейчас в такой отличной форме, — рассказал Филипп после операции.

Но пластикой живота Киркоров не ограничился. К гастрольному туру и к 30 апреля, к своему 56-летию артист решил кардинально омолодиться и теперь регулярно посещает еще и косметолога.

- У меня есть не только личный психолог, пластический хирург, но и косметолог! - поделился поп-король в гостях у своей подруги Этери Карапетян, которая пригласила Киркорова и других звезд на празднование начала весны в свой Центр Красоты BEST.

Филипп Киркоров.

Филипп тут же, пользуясь случаем, опробовал плацентарный уход за лицом и руками.

-Я не скрываю, что посещаю косметолога, потому что я — артист, а значит, обязан вызывать восхищение, а не отвращение. Да, мне уже 55, скоро будет 56 лет, но в душе мне всегда будет 33 года. И чтобы в жизни и на экране выглядеть достойно и молодо, я обязан за собой следить, — объяснил «акулам пера» Киркоров. - Да, порой приходится терпеть боль, но красота требует жертв. Потом ведь будут говорить, дескать, вот Киркоров, в жизни совсем не такой, как по телевизору. Я понимаю, что не могу появиться на улице непричесанным, небрежно одетым. Поэтому за мной сейчас приглядывает и личный хирург, и личный косметолог.

Артист признался, что помимо массажа лица, начал поддерживать молодость «уколами красоты».

-А еще мне нравятся аппаратные процедуры с инфракрасными лучами, — рассказывает Филипп.

Судя по всему, Киркоров говорит о модных светодиодных масках для лифтинга лица, последнем тренде косметологии. Первой такую маску показала в своем блоге поп-королева Мадонна, потом подобным образом стали омолаживаться Дженнифер Лопес и семейство Кардашьян.

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