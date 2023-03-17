Эльвира Набиуллина о том, куда мы спрятали наши резервы и работает ли у нас печатный станок

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стабильность. Примерно так можно охарактеризовать денежно-кредитную политику Центробанка в последние полгода. В эту пятницу ставку снова оставили на прежнем уровне — 7,5% годовых. В ЦБ посчитали, что поводов для ее изменения пока нет. Риски разгона инфляции все еще высоки. Поэтому понижать ставку и дальше в Центробанке пока не хотят. Впрочем, поводов повышать ее тоже нет. Пока. Вот основные темы, которые обсудили на очередной пресс-конференции главы Центробанка.

О ФАКТОРАХ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ИНФЛЯЦИЮ

На рост цен влияет множество факторов. Их нужно учитывать в комплексе. К примеру, на инфляцию влияет курс рубля. Если он падает, то дорожает импорт. Наши экспортные товары сейчас дешевеют. Это приводит к ослаблению валюты.

- В целом риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных, поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения, — заявила Эльвира Набиуллина.

Еще один фактор, который учитывают в ЦБ, - поведение потребителей. В последние месяцы оно было сберегательным. То есть, большинство из нас предпочитали откладывать деньги, чем тратить. В целом такое поведение сохранилось. Но есть признаки того, что многим надоело экономить.

- Пока люди все еще руководствуются мотивом предосторожности, который появился на фоне роста неопределенности в прошлом году. Они продолжают формировать подушку безопасности, которая позволяет им чувствовать себя более уверенно. По мере снижения общей неопределенности и достижения некоторого комфортного объема сбережений мотивация к накоплению дополнительного запаса денежных средств может снизиться, - считает глава ЦБ.

Позитивный сигнал — инфляционные ожидания. Они снизились до 10,7% годовых. Это значит, что большинство опрошенных считают, что именно с такой скоростью будут расти цены в ближайший год. Для сравнения, последние полгода эти ожидания находились на уровне 12% годовых.

Здание Банка России в Москве. Фото: REUTERS

О ТОМ, ПЕЧАТАЕМ ЛИ МЫ ДЕНЬГИ

Еще один важный фактор, который влияет на инфляцию, - бюджетные расходы. Они довольно резко увеличились. Кроме того, вырос дефицит. Лишь за два первых месяца он превысил 2,6 трлн рублей. Хотя Минфин на весь год планировал, что будет чуть больше — около 3 трлн рублей. Это порождает слухи о том, что государство включило печатный станок. Мол, чтобы покрыть этот дефицит, мы начали печатать деньги. В ЦБ это опровергают.

- На жаргоне центральных банков у экономистов печатанием денег обычно называется неограниченное эмиссионное финансирование государства или компании со стороны Центрального банка, и такое поведение неизбежно приводит к росту инфляции. Если не устанавливать таких границ для роста денежной массы, то цены будут расти безгранично. Мы этим не занимаемся, - объяснила Эльвира Набиуллина.

Другими словами, к разгону инфляции ведет необеспеченное финансирование. Когда деньги печатаются просто так. Или практически просто так. Например, в тех же Штатах много лет применяли квазикредитование. Федрезерв США как бы давал в долг Минфину. А тот уже использовал эти деньги для покрытия дефицита бюджета. Инструмент спорный. Вроде как не просто напечатали, а дали в долг. И этот долг рано или поздно надо возвращать. Но по факту вряд ли это когда-нибудь произойдет.

В России это пока не используется. Да, Минфин выпускает гособлигации. Продает их на финансовом рынке. Покупателями выступают банки. Но в этом случае применяются рыночные механизмы. Спрос регулируется ставкой. Если Минфин предлагает выгодную сделку (например, недавние выпуски были под 10 — 11% годовых, что в полтора раза выше ключевой ставки и вдвое выше прогнозируемой на ближайшие годы инфляции), тогда банки покупают эти бумаги. Если будет предлагать невыгодную ставку, никто эти гособлигации покупать не будет.

О БАНКОВСКОМ КРИЗИСЕ В АМЕРИКЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ

Кстати, к разговору о тех же Штатах. Набиуллина не могла обойти стороной вопрос банковского кризиса в США. Там сразу несколько банков приказали долго жить. И правительству пришлось их в буквальном смысле спасать и тратить на это баснословную сумму — более $300 млрд. И как дальше будут развиваться события, сложно предсказать. Многие эксперты предсказывают очень серьезные последствия.

- Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики. В комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии мировой экономики, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время. Для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление, - объяснила Эльвира Набиуллина.

Опасность такой попытки спасения банковского сектора США, как залив всех проблем деньгами, заключается в следующем. Если американские власти начнут выделять деньги всем банкам, которые испытывают проблемы, это может раскрутить инфляционную спираль в США. Упал банк, выделили деньги, выросла инфляция, пришлось поднять ставку, у банков стало еще больше проблем, упали следующие игроки, им снова выделили деньги и т.д.

- Здесь, конечно, один из самых главных уроков, что базовые вещи — сбалансированная денежно-кредитная политика и сбалансированная политика финансовой стабильности — предотвращают возникновение таких системных проблем. Им надо следовать в любом случае, - дала совет заокеанских финансистам глава российского Центробанка.

О БОРЬБЕ С НУЛЕВОЙ ИПОТЕКОЙ И ЕЕ АНАЛОГАМИ

К слову о сбалансированной политике. В ЦБ придерживаются этой логики во всех поднадзорных сферах. К примеру, регулятора очень сильно беспокоит работа застройщиков. Да, им сейчас сложно. Им нужно как-то привлекать клиентов. Но в погоне за сегодняшней прибылью они могут породить серьезные проблемы в отрасли. В ЦБ продолжают бороться с нулевой ипотекой и «черт-те знает какими схемами», которые применяют застройщики для привлечения клиентов.

- Нас абсолютно не устраивают эти схемы. И мы не только мониторим эту систему, но и готовы принять решение по ним. Мы видим, во-первых, что растет доля потенциально более рисковых кредитов. Во-первых, с низким первоначальным взносом. Во-вторых, выросла доля кредитов, которые выдаются людям, где нужно 80% своего дохода платить на обслуживание кредита. Это тоже потенциально очень рисковая система, - объяснила Набиуллина.

Запретить полностью выдавать подобные кредиты ЦБ не может. Но может повлиять на участников рынка, чтобы такая ипотека стала для них невыгодной. В частности, Центробанк постепенно повышает требования к таким кредитам. Следующее ужесточение запланировано на 1 мая этого года. Суть ограничений в том, что на каждый выданный по такой рискованной ипотеке рубль банку нужно будет отложить крупную сумму в резервы. А это снижает доходность этого инструмента. Ведь деньги, лежащие в резервах, не приносят дохода. А если и эти «аргументы» на банки и застройщиков не повлияют, в ЦБ готовы пролоббировать и законодательные ограничения.

- По всем этим схемам в конечном счете платят люди из своего кошелька. Конечно, мы с этими схемами будем бороться. И я уже говорила и еще раз говорю — если они будут множиться, то мы будем очень настойчиво выходить в Думу и предлагать принять решение, по которому такие ипотечные программы возможны только в рамках строго описанных законов. Чтобы не было никаких отклонений. Потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщикам, во многом это недобросовестные продажи, когда заемщиков просто обманывают, - пояснила глава ЦБ.

О ПЕРЕВОДАХ САМОМУ СЕБЕ БЕЗ КОМИССИИ

Кстати, права банковских клиентов в ЦБ планируют отстаивать и в другой плоскости. Там предлагают увеличить максимальную сумму, которую человек может перевести со своего счета в одном банке на свой счет в другом банке. Сейчас в рамках Системы быстрых платежей (СБП) эта сумма ограничена. Без комиссий можно перевести только 100 тысяч рублей в месяц. В ЦБ предлагают увеличить эту сумму до 1,4 млн рублей.

- Наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно, - пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, это позволит увеличить конкуренцию между банками. Если получится без комиссий переводить деньги от одного участника рынка к другому, это повысит ставки по вкладам. Банки начнут больше бороться за клиентов. Сейчас эти возможности ограничены. Даже если ставки в вашем банке более низкие, чем в другом, а сумма на счете больше 100 тысяч рублей, многие решают, что овчинка не стоит выделки и оставляют деньги на менее доходном депозите. А могли бы заработать больше.

Крупнейшие российские банки выступают против инициативы ЦБ. Один из аргументов — банки тогда потеряют часть комиссионного дохода. Ведь тогда человек сможет переводить крупные суммы без комиссий не только себе, но и другим людям. Например, сначала переведет на свой счет, а уже внутри другого банка отправит другому человеку (внутри банка обычно комиссии за перевод не берут).

Сейчас обсуждаются компромиссные варианты. Например, увеличение суммы перевода без комиссии до 300 тысяч или 600 тысяч рублей.

О ТОМ, ГДЕ МЫ СПРЯТАЛИ НАШИ РЕЗЕРВЫ

Эти суммы — копейки, по сравнению с тем, что Запад заморозил в своих банках. Речь про наши валютные резервы. По примерным оценкам, сейчас мы не можем получить доступ к накопленным ранее $300 млрд. Но тамошние регуляторы найти их в полном объеме якобы не могут. По крайней мере, так считает журналист агентства «Блумберг», которая задала этот вопрос и поинтересовалась, может ли такое быть, что мы их очень хорошо спрятали.

- Здесь я ничем помочь не могу, - скромно улыбаясь, ответила глава ЦБ.

Деньги, как говорится, любят тишину. Особенно сейчас.