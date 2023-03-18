Павел Крашенинников: Освобождённые территории в составе России живут по единым с нами законам. Это - уже наша общая Победа

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

…- Павел Владимирович, я поздравляю тебя с 9-й годовщиной вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Или это - возвращение? Как правильно юридически выразиться?

- Я использую такой термин: освобожденная территория. Освобождение, да.

- И - хороший наш общий праздник.

И вот я вспоминаю, по аналогии с возвращением Крыма, как в Кремле подписывали документы о признании сразу четырех освобождённых территорий - ДНР, ЛНР, Херсонщины, Запорожья… Как идёт там «выравнивание» законодательства?

- После подписания федеральных Конституционных законов - о принятии в состав Российской Федерации этих освобожденных территорий - сразу же вводится в действие российское законодательство (за некоторыми исключениями, обозначенными в самом федеральном конституционном законе.)

И вот там, в этом судьбоносном документе, конечно, как раз расписывается, в каких сферах, как и что принимается.

- И какие же здесь ключевые документы?

- Понятно, что это, прежде всего, Конституция республики, региона. Дальше - уголовный кодекс.

- Они уже вступили в силу?

- Да, везде действуют, но с особенностями, которые мы продолжаем готовить (то есть, формулировать. - А.Г.).

- То есть, на первом месте - Конституция?

- Дальше - создание судебных органов, правоохранительной системы – здесь мы работаем совместно с коллегами из Верховного Суда, из Генпрокуратуры, из МВД России и так далее.

- Владимир Путин периодически напоминает о том, что нужно не то, что форсировать, а как-то системно подходить к созданию вот этих всех органов, о которых ты сказал, которые ты перечислил. Что работает?

- Вот мы в свое время очень подробно рассказывали, как пенсионная система наконец-то заработала, как материнский капитал стали получать.

- В освобождённых территориях.

- Да.

В каждой освобожденной территории есть свои нюансы.

В республиках - ДНР и ЛНР - ситуация более-менее понятна, потому что там украинское законодательство не действовало, а работали свои законодательные акты.

Что же касается освобождённых областей… Мы до сих пор совместно с представителями этих регионов проводим необходимые консультации (проходили они и на минувшей неделе).

А вопросы такие - как будет, что называется, отправляться правосудие, какие люди будут этим заниматься, где «поселят» органы прокуратуры, адвокатуры и так далее.

Может быть, на следующей неделе мы и закончим с подготовкой этих законопроектов и примем их, наверное, окончательно.

Они в двух чтениях уже готовы, что касается республик, то там уже - и в третьем. А вот по областям немножко посложнее.

- Референдумы по вопросу вхождения в состав России прошли там ещё с 23-го по 27 сентября прошлого года. Надо же - «жизнь по-новому» - закрепить.

- Да, закрепить - обязательно. Сейчас все-таки жизнь идет вперед. и права граждан нужно защищать.

- И еще президент всегда подчеркивает, что мы кадрами должны помогать этим четырём регионам. Вот кто-то из юристов, правоведов куда-то поехал? Нет ли у тебя таких сведений, кто из наших специалистов поменял адреса жительства и места работы?

- Да, уже и адвокатура создала свои органы, и прокуратура, и Следственный комитет МВД, и эта их работа видна.

Разумеется, у нас существуют процедуры отбора судей, и вот сейчас эта работа проводится.

Приоритет будет отдаваться тем судьям, которые в настоящее время там уже работают, если они являются гражданами России, если у них - соответствующее образование, опыт.

Конечно, на освобождённые территории поедут коллеги из других регионов России - это нормально.

Наши освобождённые территории живут по нашему российскому законодательству, и это - главное. Это уже Победа.

- Я понял. Спасибо тебе огромное и еще раз тебя поздравляю - с праздником вхождения Крыма в состав России.

- Обнимаю. Пока.