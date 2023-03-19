Как подготовиться к Дню весеннего равноденствия и каких перемен ждать

21 марта Солнце поднимется точно на востоке, будет находиться над горизонтом 12 часов Фото: Иван МАКЕЕВ

Календарная весна наступила еще 3 недели назад. Теперь настал черед настоящей - астрономической - весны. О том, что она уже на пороге, напомнил Московский планетарий:

«Солнце, перемещаясь по созвездию Рыбы, подошло вплотную к небесному экватору и 21 марта 2023 года в 00:24 мск пересечет его и перейдет из Северного полушария Земли в Южное. В Северном полушарии наступит астрономическая весна, а в Южном – осень».

Чудо природы: на всей Земле день равен ночи. Такое бывает два раза в году - весной и осенью. Фото: planetarium-moscow.ru

21 марта это день весеннего равноденствия. Солнце поднимется точно на востоке, будет находиться над горизонтом 12 часов, зайдет точно на западе, чтобы 12 часов находиться под горизонтом. День окажется равным ночи. Отсюда и название – равноденствие.

Далее продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно увеличиваться. А ночь уменьшаться.

Солнце то один бок Земли греет больше, то другой. Фото: planetarium-moscow.ru

В день равноденствия Солнце одинаково освещает и Северное и Южное полушарие. Линия терминатора - та, которая отделяет освещенное полушарие от темного, проходит через полюса Земли, точно по меридианам.

Начало астрономической весны – знаменательное событие для Северного полушария. Ведь тут проживает почти 90 процентов населения Земли.

Земля вот-вот пересечет небесный экватор. Фото: planetarium-moscow.ru

Как правило, с началом астрономической весны заметно теплеет. И в нынешнем году вроде бы холодно не будет. В день весеннего равноденствия синоптики обещают в Москве плюс 4 градуса. Но, увы, скорее всего с дождем. Согласно народным приметам, стало быть, и лето будет дождливым.

После 21 марта Солнце будет подниматься все выше и выше над горизонтом, а световой день будет удлиняться вплоть до 21 июня – дня летнего солнцестояния. Фото: planetarium-moscow.ru

Мистически настроенные люди рекомендуют в день весеннего равноденствия прибраться в доме, найти и вынести весь мусор, тем самым освободив дорогу весне. Образно, конечно. Не худо будет и от «душевного мусора» избавиться – постараться простить обиды, перестать сплетничать и браниться – вообще, на кого угодно. Как ни как Новый год. Пусть и неофициальный – астрономический.

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