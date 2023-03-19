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19 марта 2023 11:20

Почему Путин назначил главою Смоленщины Василия Анохина

Как выпускник «школы губернаторов» даст новый импульс развития непростому приграничному региону
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

На минувшей неделе президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина, 39-летний врио, имеющий степень кандидата экономических наук, работавший в структурах федерального правительства и в смоленской администрации, окончив «школу губернаторов» был серьезно задействован в интеграции новых российских регионов.

За комментарием о значимости такого кадрового назначения «КП» обратилась к руководителю лаборатории социсследований Института региональных проблем Петру Кирьяну.

- Василий Анохин назначен президентом врио губернатора Смоленской области — какое место он занимает в ряду выпускников «школы губернаторов»?

- Он выпускался, насколько я помню, из четвертого потока подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, «школы губернаторов» — он входил в число, наверное, 40 или 45 выпускников школы. Они в большинстве своем становились врио или заместителями губернаторов.

- Опыт Анохина...

- Он позволяет ему на этот статус претендовать. Тут есть и дополнительная специфика.

- Какая?

- Ее не было прежде, в прошлые периоды. Анохин занимался вопросами по новым регионам, вопросами интеграции, связанными с разными проблемами и ведомствами, - с кураторами. Такой опыт мало кто из его предшественников мог получить. Этот трек и это механизм такого управленческого лифта - он появился только в прошлом году. И это Анохина отличает от других кандидатов в врио.

- Что еще можно сказать по этому поводу?

- Все таки есть разные выпускники школы госуправления. В данном случае мы имеем дело с человеком, который уже был на руководящих должностях в регионах. Ну, пусть не на уровне губернатора. Он был замом правительства регионального. И взаимодействовала по таким сложным проблемам как ЖКХ и строительство. В любом регионе это существенный блок - ЖКХ и строительство. Первый — социальный, а следом идут эти вопросы.

- Президент на этих вопросах акцентирует внимание в последнее время?

- И программа ЖКХ и программа достройки объектов — на ближайшие лет пять становится и федеральных и региональных программ.

- Смоленск — пограничная область.

- Анохин прекрасно понимает дополнительный фронт работ, который ему в этом смысле предстоит — в качестве главы региона. Мы видим по другим регионам и приграничных областях, которые находятся в особом режиме. Там главам регионов приходится заниматься взаимодействием и со структурами Минобороны, и со службами безопасности. И там часть работы связана с рисками и с возможным ущербом. Губернаторы обязаны это минимизировать и предотвратить.

- Анохин — из самых молодых губернаторов?

- В этой управленческой вертикали — да. 39 лет — это не возраст, когда люди автоматически занимают подобные позиции.

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