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Василий Песков
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19 марта 2023 11:27

Людмила Семина «НЕБО СИНЕЕ В ТВОЕМ ИМЕНИ»…

В этом году исполняется 100 лет заповеднику и 10 лет музею Василия Пескова
Источник:kp.ru
Цветы к памятнику Василию Пескову в Воронежском заповеднике его имени от участников «Песковских чтений» - уже добрая традиция

Цветы к памятнику Василию Пескову в Воронежском заповеднике его имени от участников «Песковских чтений» - уже добрая традиция

Фото: Людмила СЕМИНА

Это строка из песни, посвященной Василию Пескову. Написала стихи учительница Тресвятской школы имени Пескова Татьяна Щигрова, а музыку придумали в ансамбле «Волюшка» который ее и поет. Строчка зацепила какую-то струну в сердце, совпала с образом Василия Михайловича. Небо синее - это о нем.

Песню «Волюшка» пели со сцены на Песковских чтениях в Воронежском заповеднике. На этих чтениях, которые прошли уже в десятый раз, особенно чувствуешь, какова русская душа, чем она наполнена, от чего радуется или печалится. Чтения проходят очень насыщенно информацией, новыми открытиями, а запоминаются больше всего эмоциями. Наяву ощущаешь, что двигало Песковым, чем жила его душа и почему тянула его к тому или другому.

Юные ложкари из ансамбля Тресвятской школы имени Василия Пескова выступают на десятых «Песковских чтениях». Теперь они пополнили созданную при музее «Песочницу» и станут учениками «Уроков доброты деда Василия»

Юные ложкари из ансамбля Тресвятской школы имени Василия Пескова выступают на десятых «Песковских чтениях». Теперь они пополнили созданную при музее «Песочницу» и станут учениками «Уроков доброты деда Василия»

Фото: Людмила СЕМИНА

Чтений разных проходит немало. И на каждых проявляется характер того человека, которому они посвящены. На Песковских чтениях на первом месте - душевность. И в этом их своеобразие и неповторимость.

В этом году исполняется 100 лет заповеднику и 10 лет музею Василия Пескова. Организатор чтений, заведующая музеем Наталия Хлызова составила по песковским публикациям за 60 лет в журналистике газетную летопись заповедника. От рассказов про установленный ею факт посещения Петром Первым местного олшевского Спасо-Преображенского монастыря и научно подтвержденной биографии проросшего из желудя в 1602 году заповедного дуба до факта зарождения в 1949 году на земле заповедника научно-анималистической кинодокументалистики режиссером Александром Згуриди, получившим за фильм о бобрах «Лесная быль» приз фестиваля в Карловых Варах, и до истории самого громкого в заповедной сфере судебного дела о гибели участника охоты от случайного рикошета пули егеря, спасти которого от тюрьмы удалось благодаря выступлениям в «Комсомолке» Василия Пескова.

Заведующая музеем В.М.Пескова Наталия Хлызова рассказывает историю рокового выстрела из одноименного очерка журналиста «Комсомольской правды» В.Пескова, спасшего неповинного егеря от тюрьмы

Заведующая музеем В.М.Пескова Наталия Хлызова рассказывает историю рокового выстрела из одноименного очерка журналиста «Комсомольской правды» В.Пескова, спасшего неповинного егеря от тюрьмы

Фото: Людмила СЕМИНА

Все прозвучавшие на чтениях истории и песковские рассказы о людях заповедника, теперь недаром его имени, войдут во второй выпуск сборника «Песковские чтения». Его выход запланирован к десятому Дню памяти Василия Михайловича 12 августа.

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