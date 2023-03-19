Людмила Семина «НЕБО СИНЕЕ В ТВОЕМ ИМЕНИ»…

Цветы к памятнику Василию Пескову в Воронежском заповеднике его имени от участников «Песковских чтений» - уже добрая традиция Фото: Людмила СЕМИНА

Это строка из песни, посвященной Василию Пескову. Написала стихи учительница Тресвятской школы имени Пескова Татьяна Щигрова, а музыку придумали в ансамбле «Волюшка» который ее и поет. Строчка зацепила какую-то струну в сердце, совпала с образом Василия Михайловича. Небо синее - это о нем.

Песню «Волюшка» пели со сцены на Песковских чтениях в Воронежском заповеднике. На этих чтениях, которые прошли уже в десятый раз, особенно чувствуешь, какова русская душа, чем она наполнена, от чего радуется или печалится. Чтения проходят очень насыщенно информацией, новыми открытиями, а запоминаются больше всего эмоциями. Наяву ощущаешь, что двигало Песковым, чем жила его душа и почему тянула его к тому или другому.

Юные ложкари из ансамбля Тресвятской школы имени Василия Пескова выступают на десятых «Песковских чтениях». Теперь они пополнили созданную при музее «Песочницу» и станут учениками «Уроков доброты деда Василия» Фото: Людмила СЕМИНА

Чтений разных проходит немало. И на каждых проявляется характер того человека, которому они посвящены. На Песковских чтениях на первом месте - душевность. И в этом их своеобразие и неповторимость.

В этом году исполняется 100 лет заповеднику и 10 лет музею Василия Пескова. Организатор чтений, заведующая музеем Наталия Хлызова составила по песковским публикациям за 60 лет в журналистике газетную летопись заповедника. От рассказов про установленный ею факт посещения Петром Первым местного олшевского Спасо-Преображенского монастыря и научно подтвержденной биографии проросшего из желудя в 1602 году заповедного дуба до факта зарождения в 1949 году на земле заповедника научно-анималистической кинодокументалистики режиссером Александром Згуриди, получившим за фильм о бобрах «Лесная быль» приз фестиваля в Карловых Варах, и до истории самого громкого в заповедной сфере судебного дела о гибели участника охоты от случайного рикошета пули егеря, спасти которого от тюрьмы удалось благодаря выступлениям в «Комсомолке» Василия Пескова.

Заведующая музеем В.М.Пескова Наталия Хлызова рассказывает историю рокового выстрела из одноименного очерка журналиста «Комсомольской правды» В.Пескова, спасшего неповинного егеря от тюрьмы Фото: Людмила СЕМИНА

Все прозвучавшие на чтениях истории и песковские рассказы о людях заповедника, теперь недаром его имени, войдут во второй выпуск сборника «Песковские чтения». Его выход запланирован к десятому Дню памяти Василия Михайловича 12 августа.