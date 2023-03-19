Минобороны России ликвидировало вооружение и технику целой бригады ВСУ

Боевая работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град» по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне спецоперации. Фото: МО РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге привел данные новых потерь ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 90, на Донецком более 80, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 50, на Херсонском свыше 20.

Кроме 290 наемников киевского режима наши воины сожгли радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и пикапов.

Силами нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в Отрадокаменке Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны, сбит вертолет Ми-8 ВСУ, нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также 7 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

402 - самолета

222 - вертолета

3464 - беспилотных летательных аппарата

414 - зенитных ракетных комплексов

8338 - танков и других боевых бронированных машин

1069 - боевых машин реактивных систем залпового огня

4388 - орудий полевой артиллерии и минометов

9011 - единиц специальной военной автомобильной техники