Песков сообщил, что поход Путина в гости к жителям Мариуполя не был запланирован

В Мариуполь президент отправился сразу же из Севастополя. Фото: стоп-кадр видео

В воскресенье, 19 марта, официальный представитель Кремля собрал российских и зарубежных журналистов на срочный брифинг и сделал ряд важных пояснений, касающихся недавних поездок Владимира Путина.

Песков рассказал, что в Мариуполь президент отправился сразу же из Севастополя, обе поездки состоялись в субботу - вторая - уже совсем поздно вечером.

…- Изначально в плане было только посещение вот этого жилого комплекса (речь о Мариуполе. - А.Г.), а, конечно, ни общение с гражданами, ни посещение, ни поход в гости – этого не планировалось, рассказал Песков. - Все это было абсолютно спонтанно. Собственно, так же спонтанно абсолютно президент поехал дальше, вы видели (по ТВ), стелу он посмотрел, памятник Героям Великой Отечественной. И потом - парк, который выходит на яхтклуб, который сейчас уже возрождается

Владимир Путин сел за руль, на пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: стоп-кадр видео

По пути обсуждали с Маратом Хуснуллиным (вице-премьер России. - А.Г.) дальнейшие планы по развитию городской среды.

Путин, вы видели, сам был за рулем машины, ему Хуснуллин по ходу давал пояснения.

Кстати, перемещения по городу тоже не были запланированы.

И, по сути, по ходу президент получил абсолютно полноформатный доклад от курирующего вице-премьера - по развитию городского хозяйства, сети дорог, восстановлению разрушенных зданий.

Обсуждались разные вопросы - сколько на объектах занято людей, как соблюдаются условия работы, как подвозятся строительные материалы – все это в комплексе было доложено главе государства.

Не было так же запланировано посещение филармонии. Эта идея тоже родилась по ходу.

Владимиру Путину показали здание филармонии. Фото: стоп-кадр видео

Поэтому, по сути, у президента состоялась такая полноформатная рабочая поездка.

Затем официальный представитель Кремля ответил ответил на вопросы «КП»…

- Дмитрий Сергеевич, какая была необходимость президенту самому садиться за руль и в Севастополе, и в Мариуполе? Что это вообще значило? Насколько он себя комфортно чувствовал, а, главное, как была соблюдена безопасность главы государства?

- Безопасность всегда соблюдается, - сказал пресс-секретарь. - Что касается вождения автомобиля, вы знаете, президент часто так делает…

Что самое интересное, наверное, опять же, возвращаясь к Мариуполю, как такового кортежа не было, очень компактная группа машин, в одной из них он сам был водителем.

И машины двигались по Мариуполю, президент проехал по городу, все посмотрел…

Они двигались по Мариуполю, полностью соблюдая правила дорожного движения.

Там где-то даже на кадрах - вы можете обратить внимание на то, что где были знаки «уступить дорогу», там останавливались, уступали дорогу и так далее.

Поскольку это не было запланировано, и - чтобы это никак не блокировало никаких передвижений строительной техники, ни граждан… Соблюдались правила дорожного движения.

Кстати, я еще вспомнил, может быть, это не связано уже с вождением машины, мы уже говорили, что граждане, с которыми так же не запланировано Путин общался, они ставили вопросы о несвоевременной выплате зарплат. О том, что трудно оформлять гражданство Российской Федерации и трудно оформлять паспорта.

Поэтому, здесь будут поручения главы государства, чтобы эта система была усовершенствована, чтобы граждане с такими трудностями не сталкивались.

ЧТО ПЕСКОВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕЩАЛ ШТАБ СВО

- Далее - тоже достаточно важный штрих, - заметил пресс-секретарь, - который касается ростовской части, когда Путин приехал в штаб специальной военной операции.

Эта поездка так же не планировалась заранее. Эту поездку ни по линии администрации (Президента РФ. - А.Г,), ни по линии Министерства обороны никто заранее не планировал.

Владимир Путин также провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Фото: стоп-кадр видео

Дело в том, что в штабе СВО работа ведется круглые сутки и в течение суток несколько раз проходят такие сессии докладов по направлениям.

И вот как раз к одной из таких сессий докладов по направлениям президент и приехал.

Вы видели также на кадрах - достаточно обстоятельный разговор состоялся.

Верховный Главнокомандующий выслушал доклады по направлениям, такие обсуждения ежедневно там проходят.

И потом еще отдельно достаточно долго с Герасимовым говорил…

(Валерий Герасимов, начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО).