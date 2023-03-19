В Италии начали подготовку зенитчиков с Украины

Военных с Украины будут обучать работе с итало-французским зенитно-ракетным комплексом «Samp-T» Фото: REUTERS

Уже с начала марта около 20 украинских солдат находятся в казармах Санта-Барбара в Сабаудии, расположенной буквально в часе езды от Рима. Артиллеристы прибыли спецрейсом прямиком из Киева на военный аэродром «Пратика ди Маре», откуда их направили в военный городок под Латиной, где для них освободили несколько жилых помещений с видом на пляжи Чирчео, - сообщает газета «Il Fatto Quotidiano».

По информации издания, «студентам» не разрешается покидать казармы, а их итальянским коллегам приказано «свести контакты с ними к минимуму».

В штаб-квартире командования зенитной артиллерии сухопутных войск украинских гостей будут обучать работе с итало-французским зенитно-ракетным комплексом «Samp-T», который должен быть передан Украине уже весной этого года. Правда, непосредственно до стрельб представители ВСУ, по крайней мере пока, не допустят. Под Римом они будут заниматься отработкой основных операций на тренажерах, а затем отправятся на Сардинию, на полигон Сальто-ди-Квирра. Хотя, как полагают итальянские эксперты, тестовые запуски ракет украинцами будут в итоге осуществляться во Франции. Есть мнение, что дело тут вовсе не в том, что программа подготовки ведется совместно с Парижем, а в высокой стоимости ракет «Aster» (от 400 тысяч до двух миллионов евро каждая) и в протестах жителей Сардинии, которым в 2021 году даже удалось добиться возбуждения уголовного дела о загрязнении окружающей среды из-за стрельб на упомянутом полигоне. Впрочем, выигранном представителями Министерства обороны.

Согласно данным за 2022 год, Италия располагала пятью батареями «Samp-T» стоимостью 700 миллионов евро каждая. Одна из них сейчас находится в Словакии для защиты восточного фланга НАТО, еще одна - в Кувейте, а та, что предназначена для Киева, якобы находится в Мантуе (Ломбардия), в казармах 4-го зенитно-артиллерийского полка «Пескьера».

В итоге, сетуют местные эксперты, Риму либо придется закупать новые ЗРК, либо полностью полагаться на волю США в случае обороны от возможного воздушного нападения.

Система «SAMP-T» была создана франко-итальянским консорциумом «Eurosam» в рамках программы «Fsaf (Surface-Air Systems Family)» и состоит на вооружении итальянских армии и ВВС с 2013 года. Изготавливается как в стационарном (буксируемая установка), так и в мобильном (на шасси грузовика) вариантах. Зенитно-ракетная батарея позволяет отслеживать до 100 целей и поражать 10 из них одновременно на расстоянии до 120 километров в зависимости от используемой ракеты.