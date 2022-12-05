Трамп потребовал отменить Конституцию США

Это заявление стало причиной резкой критики в адрес экс-президента Фото: REUTERS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что масштабные подтасовки на прошлых президентских выборах в Штатах, благодаря которым к власти пришли демократы, позволяют отменить все правила, позволившие этому случиться.

– Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции. Наши великие основатели не захотели бы и не стали бы потворствовать фальшивым и мошенническим выборам, – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Это заявление стало причиной резкой критики в адрес экс-президента не только со стороны демократов, утверждающих, что выборы нынешний лидер Америки Джо Байден выиграл честно, но и некоторых представителей Республиканской партии.

Например, Джон Болтон, ранее занимавший должность одного из советников по нацбезопасности США, а до того бывший постпредом при ООН, не только заявил о своем несогласии с Трампом, но и призвал всех «истинных консерваторов» выступить против президентской кампании лидера республиканцев.

В свою очередь еще один однопартиец Трампа, член Палаты представителей Дэйв Джойс сообщил, что поддержит любого представителя своей партии, но высказал большие сомнения, что победителем праймериз станет именно Трамп.