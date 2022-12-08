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Общество7 декабря 2022 22:00

Пользуясь мораторием, преступные группировки крадут миллиарды рублей

Прилавки российских ларьков заполонили нелегальные сигареты. Ущерб от черного рынка табачной продукции достиг такого масштаба, что уже становится серьезной угрозой для экономики государства
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Из-за нелегальных сигарет бюджет России недополучает сотни миллиардов рублей. Фото: МВД

Из-за нелегальных сигарет бюджет России недополучает сотни миллиардов рублей. Фото: МВД

Контрафакт и контрабанда на табачном рынке - одно из самых сокрушительных для экономики явлений. Даже такой бич, как коррупция, едва ли наносит по бюджету столь мощный удар.

В сфере черного табачного рынка завязаны целые криминальные сообщества - межрегиональные и международные. По прогнозам экспертов, за этот год торговцы нелегальным табаком продадут не меньше 1,3 миллиарда пачек сигарет. А бюджет страны на неуплаченных акцизах и налогах потеряет порядка 113 миллиардов рублей.

Конференция прошла в гибридном формате - онлайн и офлайн. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

Конференция прошла в гибридном формате - онлайн и офлайн. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

ОТСКАНИРУЙ ПАЧКУ

Потери казны - не единственная проблема. Издержки терпит легальный бизнес, а сигареты попадают в руки к детям. Как это связано с уходом от налогов? В чем корень проблемы и как ее решать? Эти вопросы стали главными на межрегиональной конференции «Нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции на территории Сибири: проблемы и пути их решения». Она прошла в Кемерове в конференц-зале Кузбасской торгово-промышленной палаты.

- Никотинсодержащая продукция очень сложна с точки зрения определения ее легальности. Нет достаточно простых для потребителя и сотрудника контрольно-надзорных органов элементов, которые показывают, что продукция - легальная, - обозначил одну из граней проблемы директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский.

Для того чтобы распознать сигареты, проверить их подлинность, эксперт предложил мобильное приложение:

- Если присутствует маркировка, можно использовать приложение «Честный знак» и проверять, что это за продукция. Я вижу, что жители страны ежедневно делают почти миллион сканирований через приложение.

Отсутствие российской специальной (акцизной) марки на пачке сигарет – один из признаков нелегальности. Еще один - цена ниже той, что устанавливает закон в качестве единой минимальной цены, то есть цена ниже 112 рублей за пачку. Приложением, по его словам, пользуются и правоохранители. За счет маркировки уже удалось снизить долю нелегального оборота в стране на четверть: в 2022 году она составляет 12,1% против 15,6% еще в 2019 году.

- Регионы Сибирского федерального округа, лидирующие по количеству продаж сигарет ниже установленных цен, - Иркутская область и Красноярский край, - сказал на конференции Максим Курганский.

Максим Курганский предложил распознавать контрафакт с помощью мобильного приложения. Фото: Ведомости. Конференции

Максим Курганский предложил распознавать контрафакт с помощью мобильного приложения. Фото: Ведомости. Конференции

ЧЕСТНЫХ ПРОДАВЦОВ ВЫДАВЛИВАЮТ С РЫНКА

Если товар - нелегальный, то с него не выплачен налог. Страдают и федеральный, и местный бюджеты.

- Выпадают доходы бюджетов от налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, страховых взносов и так далее, - объяснил менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин. - Продажа контрафактных сигарет способствует недобросовестной конкуренции, которая приводит к вытеснению с рынка крупных объемов легальных производителей. Страдает законопослушная розница, которая не может конкурировать по цене, реализуя легальную продукцию.

Впрочем, представитель JTI предложил и пути решения проблемы:

- Они лежат в экономической плоскости. Речь идет о гармонизации ставок акцизов в странах - членах Евразийского экономического союза. В текущем году странами - членами союза подписано соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перемещения различных видов продукции по территории союза. Обязательному отслеживанию будет подлежать в том числе алкогольная и табачная продукция. Это соглашение проходит процесс ратификации в странах - членах ЕЭС, а в России уже ратифицировано.

Роман Трошкин отметил, что из-за нелегального товара страдает честный бизнес. Фото: Из личного архива

Роман Трошкин отметил, что из-за нелегального товара страдает честный бизнес. Фото: Из личного архива

НЕЛЕГАЛЬНЫМ ТОВАРОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 6 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

Потребитель, который исправно покупает легальный товар, конечно, не догадывается о масштабе проблемы. Мы его уже обозначили: сотни миллиардов ущерба для бюджета. Еще один индикатор, говорящий об избытке «черного табака», назвал руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей ВАТ Россия Игорь Черкасский.

- Каждый второй курильщик готов перейти на нелегальные сигареты. Порядка 6 миллионов курильщиков в России уже перешли на нелегальный товар. Возможно, их больше, но часть чередуют нелегальные с легальными, - говорит он.

Черкасский считает, что решить проблемы поможет повышение ответственности и обязательное изъятие нелегальной продукции, ее уничтожение. Поможет контроль за использованием оборудования для производства. Поможет лимит на перемещение немаркированной табачной продукции в Россию.

- Нам нужно предпринимать всевозможные меры, которые на нашей конференции перечисляет экспертное сообщество, в том числе и отмену моратория на подакцизные товары, и включение сигарет в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, - подчеркнул Игорь Черкасский.

В России нелегальные сигареты употребляет 6 тысяч курильщиков – рассказал Игорь Черкасский. Фото: ИТАР ТАСС

В России нелегальные сигареты употребляет 6 тысяч курильщиков – рассказал Игорь Черкасский. Фото: ИТАР ТАСС

ЖИДКИЙ КОНТРАФАКТ

Управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрий Шарков добавил, что проблема незаконного оборота также касается и более современной продукции - никотинсодержащей.

- По мере роста популярности этой инновационной товарной категории растет и интерес к ней со стороны теневого бизнеса. В частности, наблюдаются перетоки на территорию России стиков с нагреваемым табаком для системы нагревания табака, предназначенных для продажи в странах ЕАЭС. Причина та же, что и на табачном рынке: существенная разница в ставках акцизов на нагреваемый табак между Россией и другими странами Евразийского союза. Имеет место нелегальный импорт одноразовых электронных сигарет, кустарное производство жидкостей электронных систем доставки никотина. Вся эта продукция поступает на российский рынок без уплаты акцизов и НДС, что приводит к дополнительным миллиардным потерям федерального бюджета, - отметил Дмитрий Шарков.

Он добавил, что из-за отсутствия единых требований к никотинсодержащей продукции на рынке появляются жидкости с концентрацией никотина, превышающей предельно допустимый уровень 20 мг/мл.

Дмитрий Шарков предлагает как можно скорее распространить цифровую маркировку на все виды никотинсодержащей продукции. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

Дмитрий Шарков предлагает как можно скорее распространить цифровую маркировку на все виды никотинсодержащей продукции. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

- Необходимо и далее усиливать контрольно-надзорные и правоохранительные меры по пресечению нелегального оборота всей никотинсодержащей продукции в рамках действующего и будущего законодательства. Также важно как можно скорее распространить цифровую маркировку на все виды никотинсодержащей продукции и установить количественные нормы по перемещению немаркированной никотинсодержащей продукции физическими лицами по территории России. Мы приветствуем и однозначно поддерживаем тот факт, что введение обязательной маркировки жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования, будет с 15 декабря этого года. Это важно с экономической точки зрения: очевидно, что такое решение позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет. Необходимым шагом для формирования общего потребительского рынка на территории ЕАЭС и защиты здоровья граждан является принятие Технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию, - уточнил представитель ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Байсолт Хамзатов привел статистику распространения нелегальных сигарет. Фото: Из личного архива

Байсолт Хамзатов привел статистику распространения нелегальных сигарет. Фото: Из личного архива

КОНТРАФАКТ ЗАХВАТЫВАЕТ КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) Байсолт Хамзатов представил слайд с данными по Сибирскому федеральному округу. На нем - данные о доле нелегального табака в регионах.

Нелегальные сигареты продаются в каждом регионе СФО. Их доля в среднем по округу в 2022 году составила 10,8%, что немного ниже прошлогодних 11,4%. К регионам СФО с наибольшей долей нелегальных сигарет относятся Кемеровская область (20,5%), Алтайский край (18,2%), Омская область (14% - зафиксирован рост в 3,5 раза в сравнении с 2021 годом). В Новосибирской области наблюдается заметное падение с прошлогодних 17,3% до 8%.

Данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

- Наибольший вклад в незаконный оборот вносят сигареты, незаконно ввезенные в Россию из стран - членов ЕАЭС. Вес данного фактора вырос с 6,7% в 2021 году до 7,5% в 2022 году. Традиционно в данном сегменте доминирует продукция белорусского происхождения, - сообщил Хамзатов.

В этом году нарушители закона пользуются тем, что на проверки розничного бизнеса наложен мораторий. Это заметно развязывает руки недобросовестным продавцам.

- Мораторий принят, чтобы поддержать легальный бизнес. Но те, кто занимается незаконным и нелегальным бизнесом, не должны чувствовать себя вольготно, - прокомментировал Байсолт Хамзатов.

МИМО КАССЫ

До того, как в стране был объявлен мораторий, проверки в торговле проходили свободно. Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области - Кузбассу Анна Краюшкина рассказала о некоторых результатах:

- До введения моратория налоговыми органами были проведены совместные рейды с правоохранительными органами и органами Роспотребнадзора. В 2021 году и первом квартале этого года на 42 точках были выявлены сигареты без спецмарок. Кроме этого, на 73 точках были установлены факты реализации нелегальной табачной продукции, когда контрольно-кассовая техника не применялась либо не соответствовала требованиям закона.

Анна Краюшкина отметила, что нелегальную табачную продукцию часто продают без использования кассовых аппаратов. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

Анна Краюшкина отметила, что нелегальную табачную продукцию часто продают без использования кассовых аппаратов. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

ЗА ЛИКБЕЗ МОЖЕТ НАКАЗАТЬ УФАС

Другими примерами работы налоговой службы поделилась главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы по городу Омску Юлия Рязанова:

- В 2021 году на базе Управления федеральной налоговой службы по Омской области была создана межведомственная рабочая группа, в которую входят сотрудники налоговой службы, МВД и Роспотребнадзора. В случае выявления фактов реализации немаркированной табачной продукции мы направляем информацию о данных фактах в Управление Роспотребнадзора и правоохранительные органы. В 2021 году и по март 2022 года мы провели три совместные проверки, в Управление Роспотребнадзора направили 16 материалов, а в правоохранительные органы - 11 материалов. Наиболее эффективным методом борьбы могло бы стать изъятие и обращение в пользу государства всего имущества, полученного в результате совершения преступления. Это табачная и никотинсодержащая продукция, оборудование, предназначенное для производства.

Юлия Рязанова добавила, что грандиозную роль в работе против контрафакта играет просвещение.

- Мы считаем, что нужно проводить среди населения более масштабную информационно-разъяснительную работу о вреде нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции, чтобы усиливать гражданский контроль. В 2021 году мы провели 72 консультации, 5 семинаров, вручили более 500 памяток и более 400 уведомлений, - привела цифры Рязанова.

Как отличить легальную продукцию? По мнению Наталии Кошелевой, потребителям не хватает этой информации. Фото: Из личного архива

Как отличить легальную продукцию? По мнению Наталии Кошелевой, потребителям не хватает этой информации. Фото: Из личного архива

Впрочем, в возможностях информирования бизнес, например, очень ограничен. На эту тему высказалась исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталия Кошелева:

- Для того чтобы перевести предпочтения потребителя в сторону легальной покупки, у него должна быть возможность получить от продавца информацию об отличительных признаках легальной продукции в месте ее продажи. Часто потребитель не подозревает, что приобретает нелегальный товар. Но известна практика довольно серьезных наказаний со стороны антимонопольной службы за размещение в торговых залах информационных носителей о продаже устройств для употребления никотинсодержащей продукции. Часто в федеральном законодательстве отсутствуют четкие критерии того, что следует понимать под рекламой, а что - под потребительской информацией в местах продаж.

Для решения этой проблемы необходимо определить прозрачные и одинаково трактуемые всеми правила взаимодействия с потребителями в местах продаж.

- Это можно сделать путем внесения точечных изменений в законодательство и прежде всего в закон «О рекламе» - уточнить определение рекламы и исключить из сферы действия закона информацию о товарах, работах, услугах, размещенную непосредственно в местах продаж, - предложила Наталия Кошелева.

ДЕЛО НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Кузбасская торгово-промышленная палата, где и проходила конференция, тоже приняла участие в дискуссии.

- Мы не обладаем контрольно-надзорными функциями, но принимаем активное участие в случае обращения к нам. Когда нам обращаются для установления признаков контрафактности продукции, оказываем помощь и содействие органам МВД и таможни для определения стоимости нелегальной продукции. Это необходимо, чтобы определить размер ущерба. В последний раз определяли стоимость ущерба в связи с изъятием сигарет, поступивших из Белоруссии, - рассказала начальник департамента экспертизы сертификации и оценки Кузбасской ТПП Светлана Погорелова.

Функция палаты довольно важна. От размера ущерба зависит, есть ли состав уголовного преступления. Он наступает в том случае, если стоимость ущерба не менее 100 тысяч рублей. Эту важную деталь на конференции обозначил начальник отдела по борьбе с преступлениями на потребительском рынке УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадий Доронин:

- Только в этом году в области изъято не менее 150 тысяч пачек сигарет, возбуждено порядка 13 уголовных дел. Ежегодно мы направляем дела в суд, в том числе с квалификацией «организованная группа».

Участники конференции предложили целый ряд мер по выведению рынка никотинсодержащей продукции из тени.

Участники конференции предложили целый ряд мер по выведению рынка никотинсодержащей продукции из тени.

Существует, правда, и административная ответственность. Под нее может попасть простой продавец розницы. Штрафы существенные (за продажу немаркированных сигарет - от 10 000 до 20 000 рублей), но поскольку действует мораторий, нарушители не особо боятся такого наказания.

- В 90% случаев те, кого мы привлекаем к уловной ответственности, - физические лица, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, - добавил Доронин.

292 ТЫСЯЧИ КОНТРАФАКТНЫХ ПАЧЕК

Более грандиозные показатели по изъятию - у таможни. Это логично, учитывая, что колоссальные партии контрафакта поступают в Россию из-за рубежа.

- В регионе деятельности Сибирского таможенного управления три таможни - Новосибирская, Алтайская и Омская - имеют в своем составе так называемые мобильные группы, работающие на государственной границе России и Казахстана. Основная нагрузка в настоящее время лежит именно на этих подразделениях. Всего в текущем году из оборота изъято 292 455 пачек сигарет, - назвал цифры заместитель начальника Кемеровской таможни Денис Онищенко. - Омская таможня изъяла две партии сигарет - 102 тысячи пачек. Кемеровская таможня совместно с транспортной прокуратурой и линейным отделом МВД изъяла 4141 пачку сигарет. В сентябре в Томской области в результате совместных мероприятий с Управлением ФСБ по региону и линейным отделом МВД изъято 13 481 пачка табачной продукции.

Денис Онищенко рассказал про мобильные группы, которые работают на границе. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

Денис Онищенко рассказал про мобильные группы, которые работают на границе. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

«ДЕНЬГИ УХОДЯТ В КРИМИНАЛ»

«Комсомольская правда» представила участникам конференции сюжет о контрольной закупке. В Новосибирске сотрудник редакции вместе с волонтером Всероссийской общественной организации «Антидилер» отправилась за товаром в мелкий ларек, и нам легко отпустили контрафактную пачку сигарет. Кстати, не выдав и чека.

Председатель межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией NOCOUNTRAFEIT Денис Терсков отметил, что найти подобных продавцов можно без труда.

- В стране зачастую работают этнические группировки, которые торгуют контрафактом. Новосибирск - далеко не исключение. Этим занимаются люди, которые максимально нарушают все мыслимые и немыслимые законы: уходят от налогов, не выплачивают зарплату, деньги зачастую выводятся за границу или уходят в криминал, - сказал Терсков.

Председатель общественного движения призвал консолидировать усилия в борьбе против контрафакта:

- Если структуры объединятся, поверьте, мы сможем получить хорошее уголовное дело на группу лиц и надолго посадить этих людей за решетку. Но в стране тяжелое межведомственное взаимодействие, структуры тяжело объединяются. Хотя стоит протянуть друг другу руку и начать работать в этом направлении. И тогда в той же Новосибирской области мы сможем контрафакт остановить очень легко.

Денис Терсков уверен, что остановить распространение контрафакта реально. Фото: Из личного архива

Денис Терсков уверен, что остановить распространение контрафакта реально. Фото: Из личного архива

КРИМИНАЛ ДОТЯНУЛСЯ ДО ДЕТЕЙ

Тем временем криминал бросает нам новые вызовы. Запрещенный товар просачивается с помощью интернета, попадает в руки детей.

- Нелегальный рынок табака - это серьезный драйвер подросткового курения. Этому способствуют низкая цена, открытая выкладка, безотказность продавцов, которые продают табак всем, без учета возраста. Наша задача - оградить детей от любой табачной продукции. Но работать с продавцами нелегальной продукции и влиять на них очень сложно, - обрисовала проблему руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. - Мы периодически направляем в Роспотребнадзор информацию о тех местах, где зафиксирована нелегальная продажа табака. Мы боремся с интернет-продажей этой продукции - это популярное явление. Мониторим такие ресурсы и направляем обращения в Роспотребнадзор и администрации соцсетей, чтобы такие соцсети блокировались.

Анна Сорочинская добавила, что продавцы нелегального товара часто отпускают табак и детям. Фото: Из личного архива

Анна Сорочинская добавила, что продавцы нелегального товара часто отпускают табак и детям. Фото: Из личного архива

Конференция в очередной раз подтвердила: проблема нелегального оборота табака и никотинсодержащей продукции стоит остро как в целом в России, так и в целом ряде регионов Сибири. При этом бюджетные потери из-за ухода преступников от налогов - колоссальны.

Законодательная база по противодействию нелегальному обороту существует и продолжает формироваться. Ряд федеральных инициатив еще предстоит принять. Главная из них - федеральный закон о государственном регулировании табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Проект закона находится на согласовании в правительстве.

Задача контролирующих и правоохранительных органов - применять уже действующие рычаги, выводить нарушителей и преступников на чистую воду. Нужно увеличивать объемы изъятия, привлекать виновных к ответу, обеспечивать прозрачность рынка.

БИЗНЕС-ПРЕСС