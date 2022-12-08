Пользуясь мораторием, преступные группировки крадут миллиарды рублей

Из-за нелегальных сигарет бюджет России недополучает сотни миллиардов рублей. Фото: МВД

Контрафакт и контрабанда на табачном рынке - одно из самых сокрушительных для экономики явлений. Даже такой бич, как коррупция, едва ли наносит по бюджету столь мощный удар.

В сфере черного табачного рынка завязаны целые криминальные сообщества - межрегиональные и международные. По прогнозам экспертов, за этот год торговцы нелегальным табаком продадут не меньше 1,3 миллиарда пачек сигарет. А бюджет страны на неуплаченных акцизах и налогах потеряет порядка 113 миллиардов рублей.

Конференция прошла в гибридном формате - онлайн и офлайн. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

ОТСКАНИРУЙ ПАЧКУ

Потери казны - не единственная проблема. Издержки терпит легальный бизнес, а сигареты попадают в руки к детям. Как это связано с уходом от налогов? В чем корень проблемы и как ее решать? Эти вопросы стали главными на межрегиональной конференции «Нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции на территории Сибири: проблемы и пути их решения». Она прошла в Кемерове в конференц-зале Кузбасской торгово-промышленной палаты.

- Никотинсодержащая продукция очень сложна с точки зрения определения ее легальности. Нет достаточно простых для потребителя и сотрудника контрольно-надзорных органов элементов, которые показывают, что продукция - легальная, - обозначил одну из граней проблемы директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский.

Для того чтобы распознать сигареты, проверить их подлинность, эксперт предложил мобильное приложение:

- Если присутствует маркировка, можно использовать приложение «Честный знак» и проверять, что это за продукция. Я вижу, что жители страны ежедневно делают почти миллион сканирований через приложение.

Отсутствие российской специальной (акцизной) марки на пачке сигарет – один из признаков нелегальности. Еще один - цена ниже той, что устанавливает закон в качестве единой минимальной цены, то есть цена ниже 112 рублей за пачку. Приложением, по его словам, пользуются и правоохранители. За счет маркировки уже удалось снизить долю нелегального оборота в стране на четверть: в 2022 году она составляет 12,1% против 15,6% еще в 2019 году.

- Регионы Сибирского федерального округа, лидирующие по количеству продаж сигарет ниже установленных цен, - Иркутская область и Красноярский край, - сказал на конференции Максим Курганский.

Максим Курганский предложил распознавать контрафакт с помощью мобильного приложения. Фото: Ведомости. Конференции

ЧЕСТНЫХ ПРОДАВЦОВ ВЫДАВЛИВАЮТ С РЫНКА

Если товар - нелегальный, то с него не выплачен налог. Страдают и федеральный, и местный бюджеты.

- Выпадают доходы бюджетов от налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, страховых взносов и так далее, - объяснил менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин. - Продажа контрафактных сигарет способствует недобросовестной конкуренции, которая приводит к вытеснению с рынка крупных объемов легальных производителей. Страдает законопослушная розница, которая не может конкурировать по цене, реализуя легальную продукцию.

Впрочем, представитель JTI предложил и пути решения проблемы:

- Они лежат в экономической плоскости. Речь идет о гармонизации ставок акцизов в странах - членах Евразийского экономического союза. В текущем году странами - членами союза подписано соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перемещения различных видов продукции по территории союза. Обязательному отслеживанию будет подлежать в том числе алкогольная и табачная продукция. Это соглашение проходит процесс ратификации в странах - членах ЕЭС, а в России уже ратифицировано.

Роман Трошкин отметил, что из-за нелегального товара страдает честный бизнес. Фото: Из личного архива

НЕЛЕГАЛЬНЫМ ТОВАРОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 6 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

Потребитель, который исправно покупает легальный товар, конечно, не догадывается о масштабе проблемы. Мы его уже обозначили: сотни миллиардов ущерба для бюджета. Еще один индикатор, говорящий об избытке «черного табака», назвал руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей ВАТ Россия Игорь Черкасский.

- Каждый второй курильщик готов перейти на нелегальные сигареты. Порядка 6 миллионов курильщиков в России уже перешли на нелегальный товар. Возможно, их больше, но часть чередуют нелегальные с легальными, - говорит он.

Черкасский считает, что решить проблемы поможет повышение ответственности и обязательное изъятие нелегальной продукции, ее уничтожение. Поможет контроль за использованием оборудования для производства. Поможет лимит на перемещение немаркированной табачной продукции в Россию.

- Нам нужно предпринимать всевозможные меры, которые на нашей конференции перечисляет экспертное сообщество, в том числе и отмену моратория на подакцизные товары, и включение сигарет в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, - подчеркнул Игорь Черкасский.

В России нелегальные сигареты употребляет 6 тысяч курильщиков – рассказал Игорь Черкасский. Фото: ИТАР ТАСС

ЖИДКИЙ КОНТРАФАКТ

Управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрий Шарков добавил, что проблема незаконного оборота также касается и более современной продукции - никотинсодержащей.

- По мере роста популярности этой инновационной товарной категории растет и интерес к ней со стороны теневого бизнеса. В частности, наблюдаются перетоки на территорию России стиков с нагреваемым табаком для системы нагревания табака, предназначенных для продажи в странах ЕАЭС. Причина та же, что и на табачном рынке: существенная разница в ставках акцизов на нагреваемый табак между Россией и другими странами Евразийского союза. Имеет место нелегальный импорт одноразовых электронных сигарет, кустарное производство жидкостей электронных систем доставки никотина. Вся эта продукция поступает на российский рынок без уплаты акцизов и НДС, что приводит к дополнительным миллиардным потерям федерального бюджета, - отметил Дмитрий Шарков.

Он добавил, что из-за отсутствия единых требований к никотинсодержащей продукции на рынке появляются жидкости с концентрацией никотина, превышающей предельно допустимый уровень 20 мг/мл.

Дмитрий Шарков предлагает как можно скорее распространить цифровую маркировку на все виды никотинсодержащей продукции. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

- Необходимо и далее усиливать контрольно-надзорные и правоохранительные меры по пресечению нелегального оборота всей никотинсодержащей продукции в рамках действующего и будущего законодательства. Также важно как можно скорее распространить цифровую маркировку на все виды никотинсодержащей продукции и установить количественные нормы по перемещению немаркированной никотинсодержащей продукции физическими лицами по территории России. Мы приветствуем и однозначно поддерживаем тот факт, что введение обязательной маркировки жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования, будет с 15 декабря этого года. Это важно с экономической точки зрения: очевидно, что такое решение позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет. Необходимым шагом для формирования общего потребительского рынка на территории ЕАЭС и защиты здоровья граждан является принятие Технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию, - уточнил представитель ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Байсолт Хамзатов привел статистику распространения нелегальных сигарет. Фото: Из личного архива

КОНТРАФАКТ ЗАХВАТЫВАЕТ КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) Байсолт Хамзатов представил слайд с данными по Сибирскому федеральному округу. На нем - данные о доле нелегального табака в регионах.

Нелегальные сигареты продаются в каждом регионе СФО. Их доля в среднем по округу в 2022 году составила 10,8%, что немного ниже прошлогодних 11,4%. К регионам СФО с наибольшей долей нелегальных сигарет относятся Кемеровская область (20,5%), Алтайский край (18,2%), Омская область (14% - зафиксирован рост в 3,5 раза в сравнении с 2021 годом). В Новосибирской области наблюдается заметное падение с прошлогодних 17,3% до 8%.

Данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

- Наибольший вклад в незаконный оборот вносят сигареты, незаконно ввезенные в Россию из стран - членов ЕАЭС. Вес данного фактора вырос с 6,7% в 2021 году до 7,5% в 2022 году. Традиционно в данном сегменте доминирует продукция белорусского происхождения, - сообщил Хамзатов.

В этом году нарушители закона пользуются тем, что на проверки розничного бизнеса наложен мораторий. Это заметно развязывает руки недобросовестным продавцам.

- Мораторий принят, чтобы поддержать легальный бизнес. Но те, кто занимается незаконным и нелегальным бизнесом, не должны чувствовать себя вольготно, - прокомментировал Байсолт Хамзатов.

МИМО КАССЫ

До того, как в стране был объявлен мораторий, проверки в торговле проходили свободно. Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области - Кузбассу Анна Краюшкина рассказала о некоторых результатах:

- До введения моратория налоговыми органами были проведены совместные рейды с правоохранительными органами и органами Роспотребнадзора. В 2021 году и первом квартале этого года на 42 точках были выявлены сигареты без спецмарок. Кроме этого, на 73 точках были установлены факты реализации нелегальной табачной продукции, когда контрольно-кассовая техника не применялась либо не соответствовала требованиям закона.

Анна Краюшкина отметила, что нелегальную табачную продукцию часто продают без использования кассовых аппаратов. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

ЗА ЛИКБЕЗ МОЖЕТ НАКАЗАТЬ УФАС

Другими примерами работы налоговой службы поделилась главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы по городу Омску Юлия Рязанова:

- В 2021 году на базе Управления федеральной налоговой службы по Омской области была создана межведомственная рабочая группа, в которую входят сотрудники налоговой службы, МВД и Роспотребнадзора. В случае выявления фактов реализации немаркированной табачной продукции мы направляем информацию о данных фактах в Управление Роспотребнадзора и правоохранительные органы. В 2021 году и по март 2022 года мы провели три совместные проверки, в Управление Роспотребнадзора направили 16 материалов, а в правоохранительные органы - 11 материалов. Наиболее эффективным методом борьбы могло бы стать изъятие и обращение в пользу государства всего имущества, полученного в результате совершения преступления. Это табачная и никотинсодержащая продукция, оборудование, предназначенное для производства.

Юлия Рязанова добавила, что грандиозную роль в работе против контрафакта играет просвещение.

- Мы считаем, что нужно проводить среди населения более масштабную информационно-разъяснительную работу о вреде нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции, чтобы усиливать гражданский контроль. В 2021 году мы провели 72 консультации, 5 семинаров, вручили более 500 памяток и более 400 уведомлений, - привела цифры Рязанова.

Как отличить легальную продукцию? По мнению Наталии Кошелевой, потребителям не хватает этой информации. Фото: Из личного архива

Впрочем, в возможностях информирования бизнес, например, очень ограничен. На эту тему высказалась исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталия Кошелева:

- Для того чтобы перевести предпочтения потребителя в сторону легальной покупки, у него должна быть возможность получить от продавца информацию об отличительных признаках легальной продукции в месте ее продажи. Часто потребитель не подозревает, что приобретает нелегальный товар. Но известна практика довольно серьезных наказаний со стороны антимонопольной службы за размещение в торговых залах информационных носителей о продаже устройств для употребления никотинсодержащей продукции. Часто в федеральном законодательстве отсутствуют четкие критерии того, что следует понимать под рекламой, а что - под потребительской информацией в местах продаж.

Для решения этой проблемы необходимо определить прозрачные и одинаково трактуемые всеми правила взаимодействия с потребителями в местах продаж.

- Это можно сделать путем внесения точечных изменений в законодательство и прежде всего в закон «О рекламе» - уточнить определение рекламы и исключить из сферы действия закона информацию о товарах, работах, услугах, размещенную непосредственно в местах продаж, - предложила Наталия Кошелева.

ДЕЛО НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Кузбасская торгово-промышленная палата, где и проходила конференция, тоже приняла участие в дискуссии.

- Мы не обладаем контрольно-надзорными функциями, но принимаем активное участие в случае обращения к нам. Когда нам обращаются для установления признаков контрафактности продукции, оказываем помощь и содействие органам МВД и таможни для определения стоимости нелегальной продукции. Это необходимо, чтобы определить размер ущерба. В последний раз определяли стоимость ущерба в связи с изъятием сигарет, поступивших из Белоруссии, - рассказала начальник департамента экспертизы сертификации и оценки Кузбасской ТПП Светлана Погорелова.

Функция палаты довольно важна. От размера ущерба зависит, есть ли состав уголовного преступления. Он наступает в том случае, если стоимость ущерба не менее 100 тысяч рублей. Эту важную деталь на конференции обозначил начальник отдела по борьбе с преступлениями на потребительском рынке УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадий Доронин:

- Только в этом году в области изъято не менее 150 тысяч пачек сигарет, возбуждено порядка 13 уголовных дел. Ежегодно мы направляем дела в суд, в том числе с квалификацией «организованная группа».

Участники конференции предложили целый ряд мер по выведению рынка никотинсодержащей продукции из тени.

Существует, правда, и административная ответственность. Под нее может попасть простой продавец розницы. Штрафы существенные (за продажу немаркированных сигарет - от 10 000 до 20 000 рублей), но поскольку действует мораторий, нарушители не особо боятся такого наказания.

- В 90% случаев те, кого мы привлекаем к уловной ответственности, - физические лица, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, - добавил Доронин.

292 ТЫСЯЧИ КОНТРАФАКТНЫХ ПАЧЕК

Более грандиозные показатели по изъятию - у таможни. Это логично, учитывая, что колоссальные партии контрафакта поступают в Россию из-за рубежа.

- В регионе деятельности Сибирского таможенного управления три таможни - Новосибирская, Алтайская и Омская - имеют в своем составе так называемые мобильные группы, работающие на государственной границе России и Казахстана. Основная нагрузка в настоящее время лежит именно на этих подразделениях. Всего в текущем году из оборота изъято 292 455 пачек сигарет, - назвал цифры заместитель начальника Кемеровской таможни Денис Онищенко. - Омская таможня изъяла две партии сигарет - 102 тысячи пачек. Кемеровская таможня совместно с транспортной прокуратурой и линейным отделом МВД изъяла 4141 пачку сигарет. В сентябре в Томской области в результате совместных мероприятий с Управлением ФСБ по региону и линейным отделом МВД изъято 13 481 пачка табачной продукции.

Денис Онищенко рассказал про мобильные группы, которые работают на границе. Фото: Кузбасская торгово-промышленная палата

«ДЕНЬГИ УХОДЯТ В КРИМИНАЛ»

«Комсомольская правда» представила участникам конференции сюжет о контрольной закупке. В Новосибирске сотрудник редакции вместе с волонтером Всероссийской общественной организации «Антидилер» отправилась за товаром в мелкий ларек, и нам легко отпустили контрафактную пачку сигарет. Кстати, не выдав и чека.

Председатель межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией NOCOUNTRAFEIT Денис Терсков отметил, что найти подобных продавцов можно без труда.

- В стране зачастую работают этнические группировки, которые торгуют контрафактом. Новосибирск - далеко не исключение. Этим занимаются люди, которые максимально нарушают все мыслимые и немыслимые законы: уходят от налогов, не выплачивают зарплату, деньги зачастую выводятся за границу или уходят в криминал, - сказал Терсков.

Председатель общественного движения призвал консолидировать усилия в борьбе против контрафакта:

- Если структуры объединятся, поверьте, мы сможем получить хорошее уголовное дело на группу лиц и надолго посадить этих людей за решетку. Но в стране тяжелое межведомственное взаимодействие, структуры тяжело объединяются. Хотя стоит протянуть друг другу руку и начать работать в этом направлении. И тогда в той же Новосибирской области мы сможем контрафакт остановить очень легко.

Денис Терсков уверен, что остановить распространение контрафакта реально. Фото: Из личного архива

КРИМИНАЛ ДОТЯНУЛСЯ ДО ДЕТЕЙ

Тем временем криминал бросает нам новые вызовы. Запрещенный товар просачивается с помощью интернета, попадает в руки детей.

- Нелегальный рынок табака - это серьезный драйвер подросткового курения. Этому способствуют низкая цена, открытая выкладка, безотказность продавцов, которые продают табак всем, без учета возраста. Наша задача - оградить детей от любой табачной продукции. Но работать с продавцами нелегальной продукции и влиять на них очень сложно, - обрисовала проблему руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. - Мы периодически направляем в Роспотребнадзор информацию о тех местах, где зафиксирована нелегальная продажа табака. Мы боремся с интернет-продажей этой продукции - это популярное явление. Мониторим такие ресурсы и направляем обращения в Роспотребнадзор и администрации соцсетей, чтобы такие соцсети блокировались.

Анна Сорочинская добавила, что продавцы нелегального товара часто отпускают табак и детям. Фото: Из личного архива

Конференция в очередной раз подтвердила: проблема нелегального оборота табака и никотинсодержащей продукции стоит остро как в целом в России, так и в целом ряде регионов Сибири. При этом бюджетные потери из-за ухода преступников от налогов - колоссальны.

Законодательная база по противодействию нелегальному обороту существует и продолжает формироваться. Ряд федеральных инициатив еще предстоит принять. Главная из них - федеральный закон о государственном регулировании табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Проект закона находится на согласовании в правительстве.

Задача контролирующих и правоохранительных органов - применять уже действующие рычаги, выводить нарушителей и преступников на чистую воду. Нужно увеличивать объемы изъятия, привлекать виновных к ответу, обеспечивать прозрачность рынка.