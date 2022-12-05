Достоевского не отменить: Родион Раскольников стал персонажем французского комикса

Лукья признался, что перед тем, как приступить к работе над адаптацией произведения Достоевского, мало что знал о нем и творчестве русского писателя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь уже можно сказать точно: попытки западных чиновников отменить русскую культуру, которые наблюдались в этом году, ни к чему не привели. То знаменитый миланский оперный театр «Ла Скала» объявил о том, что начнет новый сезон постановкой «Бориса Годунова» Мусоргского, то на чемпионате мира по футболу в Катаре на трибунах раздаются мелодии «Калинки» и «Катюши». А вот во французском Париже состоялся книжный салон «Русская литература». И, в частности, на нем молодой французский художник Бастьен Лукья представил свой комикс (или, как сейчас, модно говорить графический роман) «Преступление и наказание», нарисованный по роману Достоевскому.

Фото: Соцсети

Лукья признался, что перед тем, как приступить к работе над адаптацией произведения Достоевского, мало что знал о нем и творчестве русского писателя. Слышать - слышал, но не более. Но погружаясь все больше в мир Федора Михайловича, иллюстратор проникался атмосферой Петербурга XIX века.

Фото: Соцсети

Работа над комиксом растянулась на год. Однако для адаптации ко вкусам современных читателей роман пришлось серьезно сократить - комикс занимает 160 страниц с дополнительными пояснениями к отдельным сценам. Цена в продаже - 20 евро (1300 рублей).

Фото: Соцсети

- Во Франции комиксы принимают очень хорошо, очень много разных серий для самой разной публики. Таким образом это было сделано, чтобы читателей, которые не привыкли к «большой литературе», не отпугнул Достоевский, чтобы его проще было воспринять молодежи, но и не только им, - пояснил художник.

Фото: Соцсети

Пока он работал над комиксом, Бастьен несколько раз ездил в Россию, чтобы прочувствовать на себе русский дух. И кстати, за это время буквально породнился с нашей страной. Ведь в России Лукья не только обзавелся множеством друзей и коллег, которые помогли ему в создании иллюстраций, но и встретил будущую супругу.

Фото: соцсети

Комикс «Преступление и наказание» Лукьи уже переведен на разные языки, в том числе китайский, немецкий, португальский.