Италия поссорилась с властями Евросоюза из-за нежелания отказываться от бумажных денег

Италия - страна с давними традициями «теневой экономики», и ей крайне тяжело дается подстройка под правила Евросоюза в области борьбы с коррупцией и отмыванием средств. Фото: Shutterstock

Италия - страна с давними традициями «теневой экономики», и ей крайне тяжело дается подстройка под правила Евросоюза в области борьбы с коррупцией и отмыванием средств. А тут еще и «коронакризис» с антироссийскими санкциями подорвали один из столпов итальянской экономики – туризм. На фоне всё ужимающихся доходов, полыхать уже начинает, что называется, «снизу» – в минувшую пятницу по всей стране прошла невиданная по своим масштабам всеобщая забастовка с требованиями снизить стоимость коммунальных услуг и прекратить спонсировать «далекие восточноевропейские страны».

В складывающихся условиях недавно избранное правоцентристское правительство готово решиться даже на неоднозначные и идущие вразрез с «ЕСовской» политикой шаги, дабы заработать дополнительные очки популярности и хотя бы немного реанимировать экономику.

Так, сразу после победы в предвыборной гонке, ряд соратников нового премьера Джорджии Мелони тут же заявил о планах по отмене ряда ограничительных мер в области борьбы с коррупцией. В частности, предлагалось повысить планку для расчета наличными аж до 10 000 евро. Сошлись, правда, в итоге на пяти тысячах, но и эта «полумера» вызвала шквал недовольства со стороны евробюрократов. Мол, такая практика противоречит первоначальному плану по переводу всех платежей в электронную форму, а, значит, потворствует взяточничеству и отмыванию средств.

Однако последней вязанкой дров, подкинутой в костер, стала готовность кабинета Мелони отменить санкции в отношении торговых точек, не готовых принимать платежи по дебетовым и кредитным картам ниже порога в 60 евро. Оправдание у коммерсантов простое – в отличие от крупных ритейлеров для «малышей бизнеса» комиссия за использование терминалов оказывается для них весьма чувствительной расходной частью.

В ответ на это рационализаторское предложение в Брюсселе решили задействовать «тяжелую артиллерию», пригрозив итальянцам проблемами с выделением очередного транша ЕС в рамках так называемого «Плана по восстановлению и развитию». По мнению Европейской комиссии, попытки либерализации Римом национальной расчетной системы противоречат обязательствам, взятым Италией в рамках этого соглашения.

В итоге, как полагают местные эксперты, премьер-министр, скорее всего, будет вынуждена пойти на компромисс властями Евросоюза и пока воздержаться от противодействия курсу на «электронную прозрачность».