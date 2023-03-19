Как остановить конфликты подростков, какую тайну Пентагон скрывал о пришельцах и почему люди на Западе стремительно тупеют

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. «Полтриллиона долларов коту под хвост слито»: Пучков озвучил расходы Запада на поддержку Украины (подробнее)

2 место. Александр Коц: Свалив дрон США, мы показали, что с американцами можно и нужно разговаривать с позиции силы (подробнее)

3 место. Мария Захарова: Запад хочет развалить Россию и поставить ее под свой полный контроль (подробнее)

4 место. Никита Кричевский: Доллару наступит кирдык только с физическим исчезновением США (подробнее)

5 место. Актер сериала «Король и Шут» Константин Плотников: Я выбил себе передний зуб бутылкой, как у Горшка (подробнее)

6 место. Западный мир неотвратимо тупеет: ученые поражены результатами IQ-тестов (подробнее)

7 место. Раскрыты засекреченные данные Пентагона о пришельцах (подробнее)

8 место. Конфликты подростков: как их остановить учителю и родителям (подробнее)

9 место. Какие проекты запустит ТНТ, почему сыгравший Горшка актер метет дворы и где ждать Михаила Галустяна (подробнее)