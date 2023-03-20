Виктория Боня воссоединилась с бывшим мужем-миллионером на дне рождения дочери

С Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет. Фото: соцсети.

Виктория Боня воссоединилась с бывшим гражданским мужем Алексом Смерфитом ради дня рождения дочери. В соцсетях телеведущая опуликовала теплый семейный снимок, на котором она позирует вместе с состоятельным наследником и их общей дочкой Анджелиной. По словам Бони, Алекс устроил для девочки торжество: заказал торт, воздушные шары и позвал родных и друзей.

«Сегодня отмечали день рождения нашей дочери, ей исполнилось 11 лет. Алекс организовал настоящий праздник для нее и ее друзей», — написала в личном блоге 43-летняя Виктория.

На фото Виктория светится от счастья. Подписчики в комментариях отмечают, что они с Алексом всегда были красивой парой. Поклонники жалеют, что Боня и Смерфит расстались и выражают надежду, что, возможно, еще не все потеряно, и у экс-супругов есть шанс на воссоединение.

Алекс и Виктория устроили праздник для дочери Анджелины. Фото: соцсети.

Виктория уже давно осела в Монако, где живет Алекс Смерфит и его родители. Не желая лишать дочь общения с отцом, телеведущая десять лет назад поселилась в Монте-Карло. 43-летняя Боня не раз говорила, что Алекс, хоть и является сыном ирландского миллиардера, оплачивает расходы на дочь по минимуму. В частности, он платит за кружки Анджелины – и на этом практически все. На все остальное Боня зарабатывает сама.

Виктория говорит, что благодаря своему заработку в соцсетях она может позволить себе жить за границей на широкую ногу. За месяц она тратит не меньше 15 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей). Эти деньги уходят на аренду жилья, оплату частной школы дочери, оплату бытовых нужд, путешествия и шопинг. По словам Бони, ее бывший довольно скуп и все траты скрупулезно делит пополам.

С Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях. После расставания Боня не раз пыталась наладить личную жизнь, однако все ее романы заканчивались разрывами. Недавно Виктория вновь поставила точку в отношениях с очередным избранником. В прошлом году модель совершила невероятный для такой гламурной девушки поступок: она отправилась покорять гору Манаслу в Гималаях. Свой поход телеведущая посвятила таинственному возлюбленному, который выложил за ее восхождение 50 тысяч евро.

- Любимый мой! Я так хотела посвятить свое восхождение тебе! Хотела сказать, что я люблю тебя настолько, что готова ради тебя покорять горы, - писала Виктория в соцсетях.

Но мужчина не оценил героический поступок подруги и расстался с ней.

«Официально заявляю: с сегодняшнего дня разрешаю сама себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин», - написала телеведущая в соцсетях.