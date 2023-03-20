Новый штраф с камер – за отсутствие ОСАГО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД подготовили новую систему, которая будет выявлять на дорогах автомобили без ОСАГО и штрафовать их владельцев.

Проверка работоспособности системы показала ее высокую эффективность, а количество ошибок, благодаря усовершенствованию база данных АИС ОСАГО, удалось снизить до минимума.

Теперь необходимо проработать правовые и организационные вопросы. И это очень щепетильный момент, предупреждает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Да, камерный контроль за наличием полисов ОСАГО введут обязательно. РСА вновь об этом заявил. Якобы базы данных РСА и ГИБДД работают более-менее корректно, хотя для их безупречной работы необходимо, чтобы:

- правильно вносились в базу данные по автомобилю при покупке полиса - даже в самой захолустной страховой компании;

- правильно искались данные в базе по номеру автомобиля, когда он проезжает под камерой.

Полагаю, что до осени камерный контроль не введут или введут в экспериментальном порядке – и не будут штрафовать, поскольку для этого нужно еще внести изменения в КоАП.

Но однажды система заработает на полную катушку.

Что важно знать:

Пока система не в состоянии мониторить весь поток машин - электронных мозгов не хватает

Поначалу будут проверять на ОСАГО только нарушителей (например, если превысил скорость)

То есть, если не превышать, не нарушать разметку – то и на ОСАГО не проверят

Штраф – 800 рублей (пока, хотят поднять), который можно оплатить со скидкой 50%

Штрафовать (поначалу) хотят раз в сутки, даже если попался десяток раз за день

За сутки планируют штрафовать до 70 000 водителей

КАК ОСПОРИТЬ

Проект будет контролировать Центробанк, что (якобы) облегчит решение спорных вопросов – поскольку база данных по ОСАГО перешла под контроль ЦБ. То есть, спорность ситуации изначально закладывается в проект.

Понимаете? Нам не гарантируют абсолютно верную работу системы – нам гарантируют возможность оспаривать несправедливо вынесенные штрафные постановления. А каждый штраф нужно оспаривать отдельно. Покатался месяц с полисом, нахватал пяток штрафов за отсутствие полиса (который есть!) – оспаривай каждый в отдельности. А если страховая не там поставила запятую, то ты и дальше будет получать штрафы.

КТО НАС ЗАЩИТИТ

У меня только один вопрос: если база будет работать с ошибками, и автомобилистам начнут приходит несправедливые штрафные постановления, кто за это будет нести ответственность? Не извиняться, не предоставлять возможность оспорить, отправлять письма, прошения и жалобы – а кто будет нести ответственность?

При таком количестве штрафов страховщики неплохо поднимутся – потому что даже недовольные ОСАГО водители вынуждены будут покупать полисы. Что, конечно, правильно – полис ОСАГО должен быть у каждого.

ШТРАФЫ – ДЛЯ ВСЕХ!

Я считаю, что при несправедливом вынесении штрафа (полис есть, но выписали 800 рублей), должна действовать четкая система компенсаций. Например:

Штраф миллион рублей для страховой за каждый несправедливый штраф, если страховая неверно внесла данные в базу

Неустойка в пользу водителя в размере стоимости полиса ОСАГО за каждый несправедливый штраф - выплачивать неустойку должна страховая, причем автоматически, безо всяких прошений и судебных дел

Или (на выбор водителя) бесплатный полис на последующие периоды за каждый несправедливый штраф

Было бы идеально прописать это в КоАП. А то штрафы водителям прописывают черным по белому, а ответственность страховых компаний – где-то едва заметно и между строк.

Вводить штрафы непосредственно для РСА бесполезно - потому что нам просто поднимут тарифы на ОСАГО. То есть, эти штрафы будут выплачиваться в казну из нашего же кармана.

А КАК ПОЛИС КУПИТЬ?

Люди по-прежнему жалуются, что не могут во многих случаях даже полис ОСАГО купить - кто на машину, кто на мотоцикл. Страховые отказывают!

Как это так? Полис не продают, но камерами мы вас будем контролировать! Давайте такие страховые автоматически лишать лицензии?

Очень надеюсь, что на это обратят внимание депутаты Госдумы – в частности, Ярослав Нилов из ЛДПР, который всегда помогает автомобилистам.