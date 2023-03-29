Весна не приходит одна. Встречайте: а-а-а-витаминоз!

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Синоптики предупредили: март будет холодным, ранней весны ждать не стоит, потепление в Европейскую часть России придет в лучшем случае в конце первого месяца весны. Это значит, что простудные заболевания, грипп и прочие ОРВИ, еще долго будут проверять нас на прочность. Во многих регионах страны эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен уже сейчас. Коронавирус тоже не спешит сдавать позиции – новые случаи по-прежнему фиксируются практически ежедневно.

По традиции, в конце зимы и весной мы вспоминаем о витаминах. И это правильно, потому что ослабленному за осень и зиму организму необходимо дать подпитку в виде полезных веществ. Однако в рационе россиян витаминов недостаточно, а зима и начало весны – самый низкий сезон с точки зрения обеспеченности сезонными (а значит самыми доступными) овощами и фруктами.

Для понимания важности витаминов для человека нужно вспомнить, какую роль они играют. Да, витамины не являются «строительным материалом» для тканей человеческого организма и не обеспечивают его энергией, однако они участвуют практически во всех процессах обмена веществ. Более того, витамины зачастую являются главным условием для протекания этих процессов.

Многие считают, что сбалансированный рацион может обеспечить человека достаточным количеством витаминов, однако специалисты утверждают, что даже при идеально составленном рационе жителю России будет не хватать, в среднем, 20% витаминов. А если вернуться к реальной жизни, то, по данным ФИЦ питания, от 70% до 80% россиян страдают от нехватки трех и более жизненно необходимых витаминов.

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В интернете можно найти немало исследований обеспеченности россиян витаминами. Цифры разнятся, потому что многое зависит от места проживания, возраста, пола, образа жизни, места работы. Однако в 2018 году ФИЦ питания и биотехнологии Роспотребнадзора провел исследование, в рамках которого был проанализирован целый ряд научных работ, посвященных обеспеченности витаминами различных групп населения в разных регионах страны. Выявлены следующие важные закономерности: чаще всего встречается нехватка витамина D, на втором месте витамины группы B и каротиноиды (биологические предшественники витамина А). Также удалось определить отдельные профессиональные и социальные группы, представителям которых не хватает других витаминов. К примеру, у вегетарианцев часто обнаруживается тотальная нехватка витамина В12.

Другие исследования показывают, что дефицит витаминов и минералов наблюдается у 95% женщин репродуктивного возраста. Подавляющее большинство граждан России недополучают цинк… Этот список можно продолжать бесконечно. Очевидный выход из ситуации – прием витаминно-минеральных комплексов. К счастью, в российских аптеках огромный выбор таблетированных витаминов. Наиболее известные зарубежные витаминно-минеральные комплексы – «Vitrum», «PharmaMed» или «UltraVit». Российские, из тех, что всегда на слуху – «Компливит», «Алфавит», …

Ранее считалось, что ключевое преимущество зарубежных препаратов (всех, не только витаминов) — качество производства. Однако за последние годы российские производители заметно сократили это отставание (если оно вообще было). На упаковках практически всех европейских и американских витаминов можно увидеть упоминание о том, что они производятся по стандарту GMP. Эта аббревиатура расшифровывается и переводится на русский как «надлежащая производственная практика». Однако в России тоже есть фармацевтические производства, имеющие международный сертификат GMP, например фармацевтический завод в Уфе, где производят в том числе витаминно-минеральные комплексы («Компливит»). Кроме того, у России есть свои правила организации производства фармацевтических препаратов, и они тоже весьма строгие.

А вообще, у всех добросовестных отечественных производителей есть преимущество перед зарубежными: они формируют состав витаминно-минеральных комплексов, исходя из потребностей жителей нашей страны.

Мы могли бы долго перечислять различия между нашими и зарубежными витаминными комплексами, но это на самом деле это не имеет особого смысла. Эксперты утверждают, что современные российские витамины просто аналогичны зарубежным по качеству.

Лучший способ борьбы с авитаминозами — профилактика. А это не только правильное, сбалансированное питание, но и здоровый образ жизни, причем в круглогодичном режиме, а не только осенью и весной, когда нам угрожают простудные вирусы. Дополнительные витаминно-минеральные комплексы тоже лучше принимать в регулярном режиме два раза в год, а выбор наиболее подходящего именно вам витаминного препарата лучше сделать совместно с врачом.