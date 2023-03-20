Счастье – есть! Диетолог назвала семь продуктов, которые сделают вас счастливыми

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20 марта - Всемирный день счастья. И оказывается, счастье вполне реально наесть! Ведь для производства гормона радости – серотонина – жизненно необходимы аминокислоты, особенно триптофан.

Больше всего триптофана в продуктах, где много белка: мясе, особенно в индейке, молоке и всех молочных продуктах (а в твердом сыре еще и L-фенилаланин, который тоже напрямую влияет на выработку серотонина), рыбе и морепродуктах. Именно из них лучше всего усваивается триптофан.

Есть он также в грибах, овсе, бананах, сушеных финиках, арахисе, кунжуте, кедровых орехах. Но, к сожалению, из растительных продуктов триптофан усваивается намного хуже.

ЕШЬ ФИНИКИ ДА ЗАПИВАЙ МОЛОКОМ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ?

Увы, все не так просто.

- Женщинам не так повезло как мужчинам, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. – Все дело в мышечной массе – чем ее больше, тем проще триптофану добраться до мозга. Упрощенно говоря: «голодные» мышцы перехватывают все аминокислоты из пищи и забирают их себе. В это время неторопливый триптофан добирается до мозга. У женщин же мышечной массы мало, поэтому аминокислоты, отталкивая друг друга, в том числе и маленький триптофан, устремляются к самому голодному органу – мозгу – и быстро его заполняют. То есть не дают триптофану шанса добраться. А меньше триптофана – меньше серотонина. В том числе и поэтому женщины больше подвержены перепадам настроения, у них чаще депрессия, предменструальный синдром… Одним словом, отсутствие серотонина усиливает негативные стороны характера – плаксивость, ворчливость и брюзжание. Зато, если серотонина достаточно, то это делает нас не просто счастливыми, а дает нам ощущение расслабленности, комфорта, оптимизма.

7 ВАЖНЫХ ПРОДУКТОВ

Не только триптофаном единым – в других продуктах тоже много незаменимых компонентов нашего «желудочного» счастья - это витамины группы В, витамин С, минералы и прочие полезные вещества. Вот самые-самые для счастья (не считая сыра, мяса, овсянки и так далее)

1. Хурма.

Это не только жизнерадостный цвет, но и полезный йод, без которого наша щитовидка не будет работать хорошо.

2. Листовой салат, руккола и прочая зелень.

В них целый набор микроэлементов, антиоксидантов, минералов и флавоноидов. А значит, они тоже влияют на выработку серотонина.

3. Авокадо.

Источник витаминов группы В, калия и важного антиоксиданта - глютатиона.

4. Бананы.

Еще один источник витамина В и калия. Из-за большого количества сахарозы и крахмала бананы лучше есть в первой половине дня, например, на второй завтрак.

5. Помидоры.

И не обязательно свежие: в тушеных или вяленых, или маринованных в собственном соку пользы даже больше! Ведь ликопин из томатов - полезнейшее для организма вещество – в полной мере проявляется именно в вареном виде.

6. Клубника.

Источник радости и многочленных витаминов и минералов. Но желательно дождаться сезона: ранняя клубника – сильный аллерген, особенно для детей.

7. Шоколад

Самый распространенный «антидепрессант» действительно работает. Но самый полезный - горький, а не молочный шоколад. Чем больше какао (а значит и горечи), тем больше мы получаем теобромина - тонизирующего вещества. Лучше всего эффект проявляется в утренние часы.

Хурма - это полезный йод, без которого наша щитовидка не будет работать хорошо. Фото: Shutterstock

Но помните: чем чаще вы принимаете это «лекарство», тем меньше его положительный эффект. Поэтому 3-4 кусочка в день, не больше.

КСТАТИ

И еще несколько важных моментов

Разумеется, дело не только в еде. Для того, чтобы гормональный баланс был в норме и серотонин вырабатывался полноценно и в нужных количествах, соблюдайте простые правила:

1. Высыпайтесь и рано вставайте.

Чтобы был правильный баланс гормонов (мелатонина и серотонина) нужно ложиться с 21 до 23 часов. И главное – рано вставать. Рано – это с 6 до 7 утра. Ранний (и, главное, периодический) подъем способствует выработке серотонина.

В зелени содержится целый набор микроэлементов, антиоксидантов, минералов и флавоноидов. Фото: Shutterstock

2. Хороший завтрак.

Включите в него все вышеперечисленные продукты. И главное – чередуйте и сочетайте их. Например:

Овсянка с бананом.

Бутерброд с сыром и помидором на цельнозерновом хлебе.

Смузи из банана и нежирного йогурта с каплей лимонного сока.

Порция листового салата с мясом индейки, кедровым орешками и нежирным йогуртом. Еще одно «счастливое» сочетание - салат из авокадо, креветок и листьев рукколы.

В общем, простор для воображения!

Авокадо - источник важного антиоксиданта - глютатиона. Фото: Shutterstock

3. Правильная физическая нагрузка.

Не любите спорт – хотя бы гуляйте! Не меньше 40 минут в день. Тем более такая весна за окном, так и манит на прогулку! Так что надевайте резиновые сапоги и вперед, по лужам! Это, кстати, поможет сбросить немного лишних кило и слегка нарастить мышечную массу. Помните - чем ее больше, тем выше шанс у триптофана проскочить прямиком в мозг.