Россия – двигатель торговли: Наша страна вошла в ТОП-10 главных экспортеров планеты

Россия активно торговала сырьем, да и стоили нефть с газом довольно дорого Фото: REUTERS

Вопреки санкциям… Ой, простите, ошибочка вышла: не вопреки, а благодаря санкциям Россия в прошлом году вошла в десятку стран, которые больше всего заработали на экспорте своей продукции.

Лидером стал, как всегда, Китай – внешняя торговля принесла ему $3,6 трлн. Дальше с большим отрывом по традиции идут США и Германия (подробнее см. «Только цифры»).

Что касается России, то наша страна заняла в списке десятое место. За прошлый год экспорт принес нам $591,5 млрд – это абсолютный рекорд всех времен. За год наши экспортные доходы выросли на 20% - в 2021-м Россия заработала $493,3 млрд и заняла 12-е место в списке главных экспортеров.

Откуда деньжищи? От нефти, вестимо. И от газа тоже: главной статьей нашего экспорта в 2022 году стало минеральное топливо (нефть, газ, уголь) и нефтепродукты. На них мы заработали $383,7 млрд. Также хорошо шли на экспорт еда, удобрения, черные и драгоценные металлы (подробнее см. «Чем богаты»).

Напомним, санкции против российской нефти (потолок цен и эмбарго на морские поставки в Европу) были введены только 5 декабря 2022 года. Аналогичные санкции против российских нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, мазута и т. д.) ввели 5 февраля 2023-го. Получается, весь 2022 год Россия активно торговала сырьем, да и стоили нефть с газом довольно дорого. А осенью, чуя холодное дыхание зимы (и скорого запрета на покупки), европейские страны заметно нарастили импорт российской нефти и нефтепродуктов. Вот так Европа своими санкциями невольно помогла России побить свой рекорд по объемам внешней торговли.

Что же касается продовольствия и удобрений, то они под санкции не попали. Хотя и с этими «безобидными» товарами в прошлом году были проблемы: многие мировые транспортные компании отказываются перевозить грузы из России, даже самые вкусные. Тем не менее, в прошлом году вырос экспорт как продовольствия, так и удобрений.

А вот прогнозы на этот год пока туманные. Нефть дешевеет - сейчас баррель стоит $71, это минимум с 2021 года. Западные страны снизили закупки российских энергоносителей в разы.

Правда, есть Индия с Китаем, которые бьют рекорды по покупкам наших нефти и газа (пусть и со скидкой). Да и российские транспортные компании постепенно налаживают новые маршруты поставок продовольствия и удобрений в самые разные страны. Так что повод для сдержанного оптимизма имеется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Главные экспортеры мира

Страна / Объем экспорта в 2022 году в $ млрд

Китай - $3,6 трлн

США - $2,1 трлн

Германия - $1,7 трлн

Нидерланды - $ 760,6 млрд

Япония - $747,6 млрд

Южная Корея - $683,6 млрд

Италия - $657,2 млрд

Франция - $626,7 млрд

Канада - $599 млрд

Россия - $591,5 млрд

По расчетам РИА Новости на основе данных национальных статистических служб за 2022 год.

ЧЕМ БОГАТЫ

На чем Россия заработала больше всего

Группа продуктов / Объем экспорта в 2022 году в $ млрд / Изменение к 2021 году

Минеральное топливо (нефть, газ, уголь) и нефтепродукты: 383,7 + 43%

Продовольствие :41,3 + 15%

Черные металлы: 24,5 - 15%

Удобрения: 19,3 + 54%

Драгоценные и полудрагоценные камни, драгметаллы и изделия из них: 18,5 - 41%

Всего: 591,5 + 19,9%

По данным Федеральной таможенной службы РФ.