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Общество20 марта 2023 14:45

Бесплатное лекарство убивает Юру

А на платное у многодетной семьи нет средств, но без лечения ребенок тоже погибнет
Ярослава ТАНЬКОВА
Ярослава ТАНЬКОВА
Когда Юру начали лечить прописанным ему отечественным гипертоническим раствором, началась жуткая аллергия

Когда Юру начали лечить прописанным ему отечественным гипертоническим раствором, началась жуткая аллергия

Фото: Личный архив

У Кондыревых трое детей. Старший - Юра - с рождения болен муковисцидозом. Если не лечить, от этого умирают. Причем, в страшных муках, задыхаясь, потому что слизь забивает легкие и начинается воспаление. Если же, не пропуская, пить лекарства, можно дожить до старости, родить своих, причем здоровых, детей. Ключевые слова - "если лечиться".

Смертельно замкнутый круг, в который попала эта несчастная многодетная семья, начинается с утверждения чиновников, что все жизненно необходимые лекарства для таких больных бесплатны. Увы, это не совсем так.

- Когда сына начали лечить прописанным ему отечественным гипертоническим раствором, началась жуткая аллергия - бронхоспазмы и кашель с кровью - рассказывает мама Юры. - Врачи зафиксировали это в выписке, и на этом лечение остановилось. Есть зарубежное лекарство Гианеб (отечественным аналогом которого считается тот самый раствор), оно отлично помогает Юре, и аллергии на него нет. Но стоит оно дорого, пить нужно постоянно, и мы просто не справляемся. А на все наши просьбы выписать сыну именно Гианеб Минздрав отвечает отказом. Мол, хотите, приобретайте сами. Мы хотим, ведь сын мучается, задыхается. Но у нас просто нет средств!

В семье работает только папа. Мама ухаживает за детьми. Когда, наконец, чиновники вспомнят про официально обещанную "максимальную поддержку" многодетным семьям - неизвестно. Юра до этого счастливого дня может просто не дотянуть. Помогите ему, пожалуйста, оплатить жизненно необходимое лекарство и нормально дышать!

Запас на год - 24 пачки лекарства - стоят 144 000 рублей.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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Назначение: благотворительное пожертвование для Юры Кондырева

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