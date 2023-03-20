Бесплатное лекарство убивает Юру

Когда Юру начали лечить прописанным ему отечественным гипертоническим раствором, началась жуткая аллергия Фото: Личный архив

У Кондыревых трое детей. Старший - Юра - с рождения болен муковисцидозом. Если не лечить, от этого умирают. Причем, в страшных муках, задыхаясь, потому что слизь забивает легкие и начинается воспаление. Если же, не пропуская, пить лекарства, можно дожить до старости, родить своих, причем здоровых, детей. Ключевые слова - "если лечиться".

Смертельно замкнутый круг, в который попала эта несчастная многодетная семья, начинается с утверждения чиновников, что все жизненно необходимые лекарства для таких больных бесплатны. Увы, это не совсем так.

- Когда сына начали лечить прописанным ему отечественным гипертоническим раствором, началась жуткая аллергия - бронхоспазмы и кашель с кровью - рассказывает мама Юры. - Врачи зафиксировали это в выписке, и на этом лечение остановилось. Есть зарубежное лекарство Гианеб (отечественным аналогом которого считается тот самый раствор), оно отлично помогает Юре, и аллергии на него нет. Но стоит оно дорого, пить нужно постоянно, и мы просто не справляемся. А на все наши просьбы выписать сыну именно Гианеб Минздрав отвечает отказом. Мол, хотите, приобретайте сами. Мы хотим, ведь сын мучается, задыхается. Но у нас просто нет средств!

В семье работает только папа. Мама ухаживает за детьми. Когда, наконец, чиновники вспомнят про официально обещанную "максимальную поддержку" многодетным семьям - неизвестно. Юра до этого счастливого дня может просто не дотянуть. Помогите ему, пожалуйста, оплатить жизненно необходимое лекарство и нормально дышать!

Запас на год - 24 пачки лекарства - стоят 144 000 рублей.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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